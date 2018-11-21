Альянс против Ирана: Америка создает арабский НАТО

Арабское НАТО может состоять из шести стран Персидского залива — Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна, Омана и Катара —, а также Египта и Иордании, пишет американское издание Defense News.

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«Это американская идея, которая была одобрена арабскими странами Персидского залива. Но союз как таковой еще не сформировался. Я ожидаю, что арабский военный альянс, подобный НАТО, будет успешным. Однако пока мы все еще в начале пути», — заявил генерал-майор Хамад бен Абдалла аль-Халифах, командующий королевскими военно-воздушными силами Бахрейна.

В октябре 2018 года министр иностранных дел Бахрейна в ходе ежегодной региональной конференции по безопасности стран Персидского залива (IISS Manama Dialogue 2018) заявил, что арабский НАТО может стать реальностью уже в 2019 году.

Организатор этого форума — Международный институт стратегических исследований (IISS, штаб-квартира в Лондоне). Основные участники Manama Dialogue — Совет сотрудничества государств Персидского залива.

По мнению авторов Defense News, как минимум один признак прогресса в этом плане уже присутствует — страны Залива принимают участие в коалиции, возглавляемой Саудовской Аравии, которая ведет боевые действия (в основном заключающиеся в авиационных ударах) против повстанцев-хуситов в Йемене.

«Мы обмениваемся разведывательной информацией между ударными самолетами коалиции, которые задействованы в операции в Йемене. Помимо этого, вооруженные силы стран Персидского залива принимают участие в совместных мероприятиях боевой и оперативной подготовки. Все это увеличивает наши боевые возможности», — сказал генерал аль-Халифах.

Несовместимость с Ираном

С другой стороны, на пути создания арабского НАТО налицо и вполне осязаемые проблемы. Не в последнюю очередь к ним относятся вопросы совместимости вооружения и военной техники стран Персидского залива.

Все потенциальные государства-участники нового военного блока (восемь вышеупомянутых стран) имеют на вооружении самые различные образцы ВВТ. К примеру, на оснащении ВВС Египта состоят российские МиГ-25 и американские F-16, ВВС Саудовской Аравии обладают F-15SA производства США и европейскими Eurofighter Typhoon, ВВС ОАЭ вооружены американскими F-16 и французскими «Миражами».

Отвечая на вопрос о совместном использовании данных между различными платформами ВВТ, вице-президент корпорации Lockheed Martin по Ближнему Востоку Рик Гроеш сказал: «Когда страна покупает американское вооружение, то есть определенные вещи, указанные в контракте. Другими словами, страна-покупатель не может использовать оружие другого государства в рамках американских систем без соответствующего одобрения правительства США».

Но совместное использование разных образцов вооружения и военной техники далеко не единственное препятствие на пути создания арабского НАТО. Отношения между Катаром и другими странами Персидского залива после объявления блокады Дохе пока в полном объеме так и не восстановлены. Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн резко сократили объем сотрудничества с Катаром по всем возможным направлениям в июне 2017 года, и это вылилось в сухопутную, морскую и воздушную блокаду государства.

Большую озабоченность у всех восьми потенциальных участников нового военного блока вызывают Иран и его ополченцы на территории многих стран Ближнего Востока.

Командующий ВВС США в зоне Центрального командования американских ВС генерал-лейтенант Джозеф Гуэстелла упомянул Иран как вполне конкретную угрозу стабильности в регионе Персидского залива. Он сделал это в ходе 2-го симпозиума Manama Air Power в Бахрейне 13 ноября.

«Иран продолжает создавать риски для других стран региона и действует как государство, в целом дестабилизирующее военно-политическую обстановку на Ближнем и Среднем Востоке. Тегеран стремится нарушить равновесие сил и создать опасности для жителей других стран региона», — считает Гуэстелла.

«Когда учения вооруженных сил Ирана нацелены на блокирование судоходства в Ормузском проливе, то у подобных мероприятий непременно будут стратегические последствия. Действия Тегерана непосредственно угрожают нормальному функционированию наших экономик», — добавил американский генерал.

По мнению командующего ВВС США в зоне Центрального командования ВС Соединенных Штатов, опыт создания и функционирования Североатлантического союза может оказаться полезным и для создания арабского НАТО. По его словам, военный блок в Европе гарантировал стабильность для региона в течение многих десятилетий, и этот опыт заслуживает изучения и осмысления монархиями Персидского залива.

Плюс Израиль и США

«Об арабском НАТО говорят уже несколько лет», — напомнил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По словам специалиста,

в этот блок планируется включить не только шесть монархий Персидского залива, Египет и Иорданию, но и каким-либо образом обеспечить в этом союзе участие Израиля.

То есть формально Тель-Авив входить в число государств-участников нового альянса не будет, но обеспечит арабское НАТО разведывательными данными. Таким же образом предполагается участие в новом союзе и Соединенных Штатов — формально входить не будут, но всем необходимым для функционирования альянса обеспечат.

«Арабский НАТО — это, скорее, журналистское название. До НАТО предполагаемому альянсу очень далеко, причем по всем показателям. И этого уровня арабскому аналогу Североатлантического альянса никогда не достичь», — полагает Сажин.

По словам собеседника «Газеты.Ru», если эта организация когда-нибудь и будет создана, то вряд ли она будет похожа на НАТО. Формально какие-то организационные структуры могут быть сформированы, но насколько они будут эффективны и действенны, есть большие сомнения. Все же здесь больше пропагандистского шума, нежели достигнутых результатов, полагает Сажин.

Насколько реально монархии Персидского залива смогут выступить против Ирана единым фронтом — тоже большой вопрос. «Я глубоко сомневаюсь в реальности подобных действий с их стороны без поддержки других стран. В государствах Залива очень разное отношение к Ирану», — подчеркивает Сажин.

С одной стороны, это Саудовская Аравия, а с другой — Катар и Оман. Последние две не особенно-то выступают с антииранских позиций. Если говорить об экономических отношениях, то очень тесные связи с Тегераном имеют Объединенные Арабские Эмираты. Взаимодействие с Абу-Даби — это одна из возможностей для Тегерана обходить финансово-экономические санкции США, напоминает эксперт.

«Я думаю, что если и будет создана какая-то военная организация арабских государств, то, скорее всего, в своей деятельности она будет неэффективна и недееспособна, но очень активна в пропагандистском плане»,

— заключил Владимир Сажин.

«Саммит с участием президента США Дональда Трампа и глав монархий Персидского залива должен был состояться еще осенью этого года в Соединенных Штатах. Одной из основных тем этой встречи должно было стать создание ближневосточного стратегического альянса, который упрощенно экспертами уже называется арабским НАТО», — рассказала «Газете.Ru» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Но это мероприятие по многим причинам перенесено на первую половину 2019 года. Одна из них — скандал, связанный с убийством саудовского политолога Джамаля Хашукджи. В подобных условиях обсуждать стратегические вопросы сотрудничества для американцев было абсолютно не с руки.

По словам Супониной, созданию этой организации мешают и многие другие причины. В первую очередь, непростые взаимоотношения между Саудовской Аравией и Катаром, а также общая турбулентность в регионе. Планы действительно строятся, но реализовать их американцам будет очень непросто, считает Супонина.

Другое дело, что по всем признакам и отказываться они от этого не собираются, поскольку главной целью американцев в регионе в течение предстоящих лет будет сдерживание Ирана. Для этого и создается если не полноценная военная организация, то хотя бы ее подобие. Даже в таком виде она американцам сгодится, полагает специалист.

«Идея президента Дональда Трампа о формировании арабского НАТО, в которую войдут аравийские монархии, и, судя по американским мечтам, еще Израиль, — это идея благая, как, впрочем, и все остальные теории, которым не суждено сбыться», — пояснил «Газете.Ru» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

По словам эксперта, острие нового военного блока предполагается направить против Ирана. Безусловно, формирования подобного альянса необычайно хотят в Саудовской Аравии. Но вряд ли в новый альянс аравийских монархий Соединенным Штатам каким-либо образом удастся включить Израиль. Этого не поймет и не примет население еврейского государства.

Поэтому шансов на воплощение идеи об арабском НАТО в жизнь — ноль, считает Евгений Сатановский. Более того, по мнению эксперта, Израилю, чтобы воевать с Ираном, арабские армии не нужны. Они, убежден Евгений Сатановский, не представляют собой какой бы то ни было мощной и организованной военной силы, на которую можно было бы всерьез положиться или рассчитывать.

Для арабских стран существование в одном военном блоке с Израилем совершенно невозможно и немыслимо по их внутриполитическим причинам.

Непонимание этого есть обычные для Госдепартамента и Белого дома США вещи, считает Сатановский.

Однако амбиции по собственно арабскому или исламскому военному блоку, который Саудовская Аравия могла бы возглавить, в Эр-Рияде налицо, и нынешний крон-принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд на этой почве уже успел испортить отношения с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами, рассориться с Катаром и вызвать напряженность с Пакистаном.