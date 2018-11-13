«Воняет безграмотностью»: норвежский фрегат ушел под воду

Норвежский фрегат Helge Ingstad, который 8 ноября столкнулся с танкером, окончательно затонул, сообщила газета Aftenposten. Там отметили, что судно ВМС Норвегии сползло с мели, на которую его после аварии затащили буксиры, после чего корабль полностью ушел под воду. Министерство обороны страны пока не заявляло о планах по подъему и восстановлению фрегата.

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Нефтяной танкер и боевой фрегат столкнулись у западного побережья Норвегии 8 ноября. Авария произошла в муниципалитете Эйгарден, расположенном на нескольких островах. HNoMS Helge Ingstad начал заполняться водой, в то время как 137 членов экипажа эвакуировались с судна, сообщили представители спасательной службы. По данным полиции, в результате инцидента пострадали семь человек, погибших нет. Известно, что фрегат следовал на военно-морскую базу Хоконсверн после участия в крупномасштабных учениях НАТО Trident Juncture.

Фоторепортаж: Норвежский фрегат окончательно ушел под воду __is_photorep_included12057217: 1

После столкновения с танкером командир сразу направил фрегат в сторону берега, стараясь посадить его на мель и таким образом спасти. Но корабль с десятиметровой пробоиной вдоль правого корпуса начал тонуть. Причалив максимально близко к берегу, фрегат лег на правый борт, и большая его часть оказалась под водой. Все последующие попытки спасателей прикрепить корабль к берегу стальными тросами и стабилизировать его положения с помощью буксиров, а также постоянная откачка воды не принесли ожидаемых результатов.

По данным международной Системы автоматической идентификации судов AIS, норвежский фрегат перед столкновением с танкером шел с выключенным транспондером. Это могло быть связано с тем, что

по некоторым данным незадолго до столкновения кто-то из офицеров фрегата решил провести на мостике корабля «навигационные учения». Неизвестно, в чем именно они заключались, но вахтенные сосредоточились на отработке вводных, а не на контроле за окружающей обстановкой. В это время на фрегате отключили аппаратуру АИС.

Большой мальтийский танкер, который вез на борту 62,5 тыс. тонн нефти, перед столкновением «не видел» фрегат. К тому же данные AIS свидетельствуют о том, что фрегат ВМС Норвегии шел наперерез курсу танкера. Транспондер на фрегате включился только после столкновения, благодаря чему и было зафиксировано его точное положение на море.

Как сообщили в норвежском центре управления движением судов, перед самым столкновением команду фрегата несколько раз предупреждали по радио об опасном сближении с танкером. С фрегата на эти данные отвечали, что «ситуация находится под контролем».

Норвежские СМИ отмечают, что в настоящее время власти проводят расследование причин столкновения. В частности, они выясняют, кто в тот момент находился на мостике затонувшего судна, стоимость которого оценивают в $650 млн, а также почему суперсовременный боевой корабль с новейшими системами поиска и отслеживания надводных, подводных и воздушных целей, не увидел такой большой танкер.

Яхтенный капитан Денис Тоскин заявил ФАН, что случившееся с норвежским фрегатом, с точки зрения морской практики, не укладывается в голове.

«Это как-то за гранью разумного. Честно говоря, я не знаю, что побудило командование фрегата проводить некие навигационные учения посреди ночи, в зоне разделения судоходства, да еще и при наличии нескольких потенциально опасных целей. Навскидку, грубо нарушено, как минимум, пять правил МППСС (Международные правила предупреждения столкновений судов. — «Газета.Ru»). Пять! Если бы при этом не произошло аварии, я был бы крайне удивлен», — подчеркнул Тоскин.

Яхтенного капитана, который знаком с морской практикой не понаслышке, поразило равнодушное отношение экипажа фрегата к вызовам по радио. «Попахивает не просто непрофессионализмом, откровенно воняет безграмотностью», — возмутился эксперт.

Он объяснил некомпетентность членов экипажа фрегата проблемами с кадрами, которые на сегодняшний день испытывают ВМС Норвегии. По некоторым сведениям, для пятерки фрегатов типа Fridtjof Nansen норвежцы смогли сформировать всего три полноценных экипажа.

Фрегат УРО Helge Ingstad относится к серии ракетных фрегатов типа Fridtjof Nansen, которые оснащены корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. Он вышел на слоужбу в 2007 году. Его водоизмещение составляет примерно 5,3 тонны, длина — 132 метра, ширина — 16,8 метра. На его вооружении стоят 76-мм артустановка, противокорабельные ракеты, зенитные управляемые ракеты, торпедные аппараты, вертолет ПЛО. На корабле предусмотрена конструктивная защита жизненно важных помещений, а также противопожарные покрытия. Корпус и надстройки фрегата создавались с применением стелс-технологий.

Что касается танкера Sola TS, то он относится к типу Aframax и вступил в строй в 2017 году. Его максимальная грузоподъемность составляет почти 113 тыс. тонн. В длину он протянулся на 250 метров, а в ширину — на 44,03 метра.