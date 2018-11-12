Обмен ударами: Израиль и Палестина возобновляют конфликт

Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами в понедельник 12 ноября. По информации израильских СМИ, двое палестинцев погибли в результате авиаударов армии обороны Израиля по 70 целям на территории сектора Газа.

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Медики оценили состояние одного из пострадавших граждан Израиля как тяжелое, остальные получили легкие ранения, передает ФАН.

В то же время палестинское агентство «Маан» со ссылкой на Минздрав анклава сообщает, что тела погибших палестинцев обнаружили после авиаудара на севере Газы. Еще трое арабов были ранены.

Фоторепортаж: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа __is_photorep_included12056455: 1

Ранее израильская сторона сообщала, что палестинские радикалы запустили в течение 40 минут около 100 ракет по Израилю. В ответ на массированный ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков армия Израиля нанесла несколько авиаударов. Также военные подчеркнули, что целями израильских бомбардировщиков стали террористические позиции на всей территории анклава.

Как отметил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, в очередной эскалации конфликта виновато правящее в секторе Газа движение ХАМАС, которое Израиль считает террористической группировкой, передает НСН.

Москва осудила происходящее и призвала к деэскалации конфликта.

«В последние дни резко усилилась напряженность вокруг сектора Газа.

По сообщениям СМИ, 11 ноября в ходе вооруженного столкновения палестинцев и израильтян, спровоцированного вторжением израильского спецназа на палестинскую территорию, погибли, по меньшей мере, семь палестинцев, один израильский офицер, еще один израильтянин получил ранение», — указывается в сообщении МИД РФ.

По данным дипведомства, вслед за этим по Израилю было выпущено 17 реактивных снарядов, а в Газе израильским авиаударам подверглось около 40 целей. А сейчас израильская армия стягивает дополнительные силы к границам сектора.

«В Москве с глубокой озабоченностью восприняли эту опасную эскалацию, чреватую возобновлением масштабного военного противостояния вокруг сектора, что грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон, окончательным обрушением там гуманитарной ситуации», — пояснило министерство.

Россия также призывала палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня, проявить сдержанность, предпринять меры для того, чтобы исключить рецидивы конфронтации с непредсказуемыми последствиями.

«Позитивно оцениваем соответствующие посреднические усилия властей Египта. При этом, как российская сторона неоднократно заявляла, для разрыва спирали насилия необходимо скорейшее восстановление единства палестинских рядов и возобновление политического процесса между палестинцами и израильтянами», — указало российское внешнеполитическое ведомство.

Москва предложила восстановить арабо-израильский диалог на базе известных решений Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН, а также Арабской мирной инициативы.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что Израиль — ответственная сторона конфликта и должен «стараться не допускать ответных действий», передает RT.

«Происходит эскалация вооруженного противостояния, и это весьма удручающая ситуация. В секторе Газа может пострадать мирное население. Мы решительно осуждаем эти авиаудары и считаем, что Израиль должен более сдержанно реагировать на провокации и не допускать угрозы жизни людей», — добавил депутат.

Кроме того, американские СМИ сообщили, что правительство

США планирует «в скором времени» представить всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта.

По данным СМИ, Вашингтон намерен найти не временный выход из ситуации, а достичь долгосрочного соглашения. Как отмечается, план Вашингтона предусматривает то, что обеим сторонам конфликта придется пойти на уступки. При этом в Белом доме считают, что Израиль и Палестина смогут начать переговоры.

Еще в мае нынешнего года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указывал, что урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем находится в тупике и в данный момент происходит «обвальная деградация обстановки».

«Мы неоднократно говорили, что нарастание дестабилизирующих тенденций на оккупированных палестинских территориях напрямую связано с застоем в политическом процессе. Ближневосточное урегулирование неоправданно долго находится в тупике», — сказал дипломат во время заседания Совбеза.

Он отметил, что в данный момент Совбез занимается устранением «нежелательных последствий» сложившейся ситуации, а не добивается решения фундаментальных проблем. По его мнению, такой подход является «непродуктивным» и не помогает предотвратить «обвальную деградацию обстановки».

Небензя добавил, что в дальнейшей эскалации конфликта не заинтересована ни одна из сторон. В связи с этим он предложил использовать способы политического урегулирования, которые заложены в резолюциях Совбеза.