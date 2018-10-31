Пусть расскажут о ракетах: что Россия хочет от НАТО

Во время заседания Совета Россия — НАТО стороны обсудили ситуацию на Украине, Афганистан, гибридные вызовы, открытость в военной сфере, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление альянса. Заседание Совета состоялось 31 октября, в Брюсселе.

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«Послы провели открытый обмен мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной деятельностью, взаимной транспарентностью и уменьшением риска, Афганистаном, гибридным вызовами», — заявили в пресс-службе.

«Для информирования участников дискуссии по Афганистану старший гражданский представитель НАТО посол Корнелиус Циммерман провел брифинг», — добавили в пресс-службе альянса.

Возвращение к диалогу

Накануне встречи Совета Россия — НАТО на уровне послов генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посчитал необходимым напомнить, чтобы Россия соблюдала договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Если непредвзято смотреть на развитие отношений Россия — НАТО в последнее время, то следует особо подчеркнуть слово «развитие», поскольку отношения стали вновь развиваться», — пояснил «Газете.Ru» директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

Ранее характерной практикой во взаимоотношениях России с североатлантическим альянсом было постоянное замораживание отношений, причем это касалось и рабочего органа — Совета Россия — НАТО. А это, по мнению специалиста, в корне неправильно. Подобная структура, напоминает Ознобищев, в первую очередь должна быть антикризисным органом.

Совет Россия — НАТО должен не только не допускать кризисов во взаимоотношениях, но и активно работать над их преодолением.

Вместо этого, замечает эксперт, на практике происходило совершенно обратное. Поэтому первую поправку, которую надо внести в организацию будущей работы Совета, чтобы он ни в коей мере не прекращал свою работу в сложных условиях военно-политической обстановки. Возможно, до некоторой степени необходимо пересмотреть даже идеологию работы этого органа.

«Мы действительно возобновляем наши контакты. Это заметно на всех уровнях. Запад уходит от формулы «никаких отношений как раньше». На самом деле мы восстанавливаем работоспособность тех структур, которые уже были созданы ранее», — отметил Сергей Ознобищев.

По его словам, формула Запада оказалась в данном случае совсем неподходящей. «Такую страну, как Россия, нельзя изолировать. И отношения с ней надо восстанавливать и всячески поддерживать», — особо подчеркнул специалист.

Собеседник издания напомнил, что Совет Россия — НАТО уже собирался несколько раз.

Можно, конечно, испытывать определенные сомнения по поводу эффективности предыдущих встреч. Но важен сам факт диалога в этом формате.

Параллельно восстанавливаются контакты на самом высоком военном уровне. К примеру, не так давно глава российского Генштаба Валерий Герасимов в Баку встречался с главнокомандующим объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Кертисом Скапарротти. На этой встрече, по мнению Сергея Ознобищева, были приняты очень правильные решения.

В частности, пресс-служба альянса по итогам встречи Герасимова и Скапаротти отмечала, что «военачальники использовали канал для поддержания предсказуемости и транспарентности. Разговор был посвящен вопросам, связанным с обстановкой и учениями. Эта встреча лицом к лицу демонстрирует ясный взаимный интерес в поддержании военных линий связи, что соответствует политике диалога и транспарентности НАТО».

Как сказал собеседник издания, «в то время, как наше PR-сообщество кричит об обострении взаимоотношений между Москвой и Брюсселем, и о том, что война уже чуть ли не на пороге, а некоторые политики даже предсказывают дату начала боевых действий, на встрече Герасимова с Скапаротти говорилось о предотвращении кризисов и эскалации напряженности, а также о механизмах подобного предотвращения, разъяснялся характер маневров и учения с обеих сторон».

«В общем, шел нормальный конструктивный разговор», — подчеркнул Сергей Ознобищев.

«Надо отдать должное нашей власти, что переговоры и с НАТО, и с США идут очень спокойно. В частности, когда приезжал Джон Болтон, то общение с советником президента США проходило в деловом и конструктивном стиле», — отметил собеседник издания. «Крики в основном происходят за стенами правительственных резиденций, о чем можно только сожалеть», — отмечает эксперт.

Поговорим об учениях

На заседании Совета стороны обсудили ситуацию на Украине, Афганистан, гибридные вызовы, вопросы транспарентности в военной сфере и снижения рисков, а также проинформировали друг друга по крупным учениям.

«В духе транспарентности Россия и НАТО провели брифинги по основным учениям. НАТО проинформировала о текущих учениях Trident Juncture 2018, а Россия провела брифинг по учениям «Восток 2018», — сообщает пресс-служба альянса.

«На мой взгляд, надо перестать соревноваться друг с другом в проведении этих учений, и понемногу снижать их накал», — считает Сергей Ознобищев. Но это можно сделать только взаимно. К сожалению, похоже, время для этого еще не пришло. Желательно, на взгляд эксперта, разъединять военные потенциалы сторон в Восточной Европе и Прибалтике.

По словам собеседника издания, «мы должны приблизиться к разрешению той ситуации, нетерпимой, на мой взгляд, которая сложилась в наших взаимоотношениях».

«Как бы мы критически не относились к НАТО и его не критиковали, как бы не намекали на его якобы несостоятельность в новом веке, альтернативы взаимодействию и сотрудничеству попросту нет», — полагает специалист.

И надо признать, что если смотреть на этот вопрос с экспертных позиций и без излишней идеологизации, то НАТО придерживается определенной сдержанности в отношениях с Россией. Государства-участники НАТО со времен основания организации в этом плане сдерживают весьма импульсивные позывы со стороны новых членов альянса, которые в одностороннем порядке стараются всячески обеспечить свою безопасность, потенциально при этом провоцируя Россию.

Если НАТО настроено на диалог, как утверждает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, то это надо использовать во взаимных интересах, считает Сергей Ознобищев. В конечном итоге этот диалог отвечает интересам нашей национальной безопасности.

ДРСМД — превыше всего

Представители НАТО и Россия также обменялись мнениями по Договору о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Генеральный секретарь НАТО (Йенс Столтенберг) сказал:

«Мы все согласны с тем, что договор по РСМД имеет решающее значение для евроатлантической безопасности».

По словам заместителя директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, главный смысл проведения этого заседания Совета — получить для России ясную картину расклада сил в Североатлантическом альянсе по поводу ДРСМД и по вопросам перспективы размещения ракет средней и меньшей дальности на европейском континенте.

Необходимо, во-первых, считает Дмитрий Суслов, уточнить по этому поводу позицию западноевропейских стран, поскольку она сейчас носит амбивалентный характер. С одной стороны, западноевропейские страны поддержали Соединенные Штаты в том, что Россия якобы нарушает РСМД. С другой стороны, когда США объявили о намерении выйти из ДРСМД, все руководство западноевропейских стран, включая даже Великобританию, выразило озабоченность этим вопросом и заявило, что лучше ДРСМД оставаться неизменным. В этой связи для России очень важно понять, в чем заключается позиция западноевропейских стран.

Во-вторых, полагает Дмитрий Суслов, надо понять позицию восточноевропейских стран — Польши, Румынии, Венгрии, прибалтийских государств — заинтересованы ли они педалировать вопрос о гипотетическом размещении ракет средней и меньшей дальности на своей территории, когда США формально выйдут из ДРСМД. И необходимо узнать о реакции западноевропейских стран на возможное размещение РСМД в этих государствах.

В-третьих, отмечает Дмитрий Суслов, надо получить ясность в отношении позиции НАТО как института по поводу гипотетического размещения наземных ракет средней и меньшей дальности на европейском театре, на территории стран-членов альянса. Дело в том, что ДРСМД, несмотря на двусторонний характер между Россией и США, напрямую относится к европейским странам НАТО, поскольку если где-то и будут в будущем размещаться РСМД, то они вряд ли будут дислоцироваться на территории Швеции, Финляндии и Австрии.

Эти ракеты будут развертываться только на территории государств-участников НАТО. И данный вопрос относится к компетенции альянса, является жизненно важным вопросом европейской безопасности и напрямую затрагивает взаимоотношения России и НАТО. Поэтому для Москвы необходимо прояснить отсутствие или присутствие намерений и планов у НАТО по поводу размещения на европейском театре РСМД.

Данный вопрос сейчас ключевой, поскольку даже сама возможность размещения РСМД в Европе приведет к резкому усилению военной конфронтации и дальнейшей гонке вооружений, считает Дмитрий Суслов.

Разумеется, Россия, если размещение РСМД в Европе станет реальностью, будет принимать адекватные меры по обеспечению собственной национальной безопасности, причем еще даже до того, как эти ракеты появятся на континенте, подчеркивает специалист.

«Гипотетическое размещение РСМД в Европе создаст колоссальные проблемы в плане обеспечения безопасности континента. И, собственно говоря, главный смысл сегодня существования Совета Россия — НАТО, на мой взгляд, заключается не в возможном улучшении отношений, ни в диалоге ради диалога, а в предотвращении прямого военного столкновения, в управлении той конфронтацией, которая реально между Россией и НАТО имеет место сегодня», — пояснил собеседник издания.

А для того, чтобы управлять конфронтацией, необходимо поддерживать каналы коммуникации в исправном виде и повышать степень предсказуемости военных шагов той или другой стороны.

Кроме того, в рамках Совета Россия — НАТО снова был поднят вопрос нарушения ДРСМД.

США обвиняют Россию в наличии ракеты 9М279, но прямых переговоров по этой проблематике нет. Как известно, США передали конкретные вопросы российской стороне по этой ракете только за три дня до объявления своего намерения выйти из ДРСМД.

«России, как мне кажется, имеет смысл поставить европейские страны-члены НАТО в известность по тем вопросам, которые нам задали американцы по поводу этой ракеты. А также и о том, что американцы передали нам эти вопросы только за три дня до объявления о выходе из РСМД, а до этого были только голословные обвинения без предъявления каких-либо серьезных доказательств», — полагает Дмитрий Суслов.

По мнению специалиста, России надо ознакомить европейские страны-члены НАТО — и с ответами Москвы на эти обвинения, которые готовит российская сторона.

«На мой взгляд, это усилит негативное отношение европейских стран к выходу США из РСМД и, тем более, к гипотетическому размещению РСМД наземного базирования на своей национальной территории», — полагает эксперт.

«Этот вопрос на сегодня главный, все остальные носят второстепенный характер», — заключает Дмитрий Суслов.