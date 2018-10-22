Договор без базы: как Россия защитит Белоруссию

Посол Российской Федерации в Белоруссии Михаил Бабич заявил о том, что Россия не допустит никакого военного давления на своего соседа и главного стратегического партнера в Восточной Европе. По словам Бабича, любая агрессия в отношении Белоруссии будет расцениваться как нападение на Российскую Федерацию, вследствие чего, будут предприняты все меры для того, чтобы полностью подавить агрессивно настроенную страну.

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«Очень важный момент, я думаю, и для наших белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», — заявил посол.

Заявление Михаила Бабича обусловлено в первую очередь намерениями Польши построить у границ Белоруссии американскую военную базу, а также строительством, в перспективе, военной авиабазы на границе Белоруссии, Литвы и России.

Американский лидер Дональд Трамп по итогам недавних переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой сообщил, что Вашингтон обдумывает возможность размещения военной базы в Польше. Варшава, в свою очередь, готова заплатить за этот объект «миллиарды долларов».

В белорусском дипломатическом ведомстве заявили, что реализация планов по размещению американской базы в Польше не будет способствовать укреплению стабильность в регионе.

«Мы — Союзное государство, у нас союзнические отношения, здесь единая военная политика, которая гарантирует абсолютную безопасность для наших граждан», — подчеркнул Бабич.

«Россия в отношении Белоруссии будет руководствоваться соображениями, аналогичными Статьи 5 Устава НАТО», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Военачальник напомнил о том, что в соответствии с Североатлантическим договором «договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом…».

Белоруссия в свою очередь, на первый взгляд приветствуя подобную риторику, по-прежнему упорно отказывается от размещения на своей территории российских военных баз.

«Александр Лукашенко, по полной программе используя экономический потенциал Российской Федерации, ни в одном крупном военно-политическом вопросе открыто не поддержал Москву», — напоминает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Александр Макиенко.

Как считает собеседник издания, белорусский лидер намерен развивать дружественные и партнерские отношения не только с Россией, но и с Западом. «Со стороны России на Белоруссию изливается просто дождь кредитов и выгодных контрактов. Однако хотя бы на словах поддерживать союзнические отношения в Минске не спешат, не говоря уже о том, чтобы подписывать долгосрочные документы», — говорит эксперт.

В частности, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение российских военных баз на территории страны весьма сложный вопрос, и предложил передать белорусской стороне российскую военную технику, по крайней мере, в аренду.

Впервые эта тема была поднята еще в 2015 году. В сентябре того года Путин отдал распоряжение о подписании соглашения по созданию российской авиабазы в Белоруссии. Однако 6 октября, за несколько дней до очередных президентских выборов в Белоруссии, Лукашенко заявил, что не обсуждал с Россией создание военной базы на территории республики.

Позже Лукашенко предложил российской стороне не создавать авиабазу в Бобруйске, а дать Минску 20 самолетов. При этом он задался вопросом, «зачем с военной точки зрения эта база». Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия никогда не станет агрессором, «у нас только оборонная позиция».

Однако если появление в Польше базы «Форт Трамп» станет реальностью, мнение белорусского лидера на этот счет может измениться. Еще в мае министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей не исключил, что в ответ на размещение американской базы у соседей в Белоруссии может появиться российская военная база.