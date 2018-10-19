Падение «Морского ястреба»: вертолет рухнул на авианосец США

Вертолет Военно-морских сил США MH-60 «Морской ястреб» рухнул на палубу атомного авианосца «Рональд Рейган» вскоре после взлета. По данным командования Седьмого Тихоокеанского флота США, есть пострадавшие, но никто из моряков не погиб.

Все раненые пилоты и моряки в стабильном состоянии, их жизни вне опасности. Некоторых пострадавших планируется эвакуировать с расположенного в Филиппинском море авианосца на берег для оказания медпомощи.

Причины инцидента на данный момент неизвестны. После падения «Морского ястреба» палуба «Рональда Рейгана» не пострадала, и срочный ремонт корабля не требуется.

Реклама

Ударная группа ВМС США, флагманом которой является «Рональд Рейган», базируется в Японии в порту Йокосука, расположенном в Токийском заливе. Сейчас группа вышла в Филиппинское море для проведения штатных операций.

Это уже далеко не первый инцидент с авианосцем «Рональд Рейган». В ноябре 2017 года самолет ВМС США C-2А «Грейхаунд», входящий в авианосную группу этого судна, упал в Филиппинском море с 11 моряками на борту. Восемь членов экипажа были спасены, трое погибли.

Авианосец, оснащенный двумя ядерными реакторами, был спущен на воду 4 марта 2001 года — когда сам президент Рейган был еще жив. Длина авианосца составляет 332,8 м, водоизмещение — 97 тыс. т. Экипаж «Рональда Рейгана» — 3200 человек, еще 2480 военнослужащих обеспечивают функционирование авиационного крыла из 80 самолетов и 10 вертолетов.

При этом авианосцы США больше времени проводят в порту или находятся на ремонте, чем выполняют боевые задачи, сообщило в конце сентября издание Business Insider со ссылкой на Военно-морской институт США.

Кроме того, только 15% авианосцев в принципе были задействованы в 2018 году. Как отмечает издание, это худший показатель с 1992 года. Выяснилось, что проблемы с авианосцами начались несколько лет назад. Так, в период с 2000 по 2016 год из-за проблем с ремонтом американские авианосцы потеряли 1,3 тыс. эксплуатационных суток, что равняется семи полугодичным морским походам.

Вдобавок к этому только половина истребителей ВМС США в настоящий момент боеспособны. Business Insider подчеркивает, что проблемы с авианосцами США играют на руку Китаю и России, которые наращивают военно-морские силы.

20 сентября случился страшный инцидент на авианосце «Джордж Буш» — там моряка Джозефа Мин Наглака разрубило винтом самолета Grumman E-2 Hawkeye. Моряк слишком близко подошел к винту самолета в тот момент, когда его пропеллер еще не успел остановиться. В этот время воздушное судно закрепляли на палубе корабля.

Американские авианосцы ранее попадали в список худших кораблей подобного класса по версии Business Insider. Так, в нем оказался многоцелевой десантный корабль ВМС США «Уосп», спроектированный для высадки на берег подразделений Корпуса морской пехоты и поддержки морпехов с воздуха самолетами F-35B.

По неясным причинам этот корабль практически не использовался с 2004 по 2011 год. Ряд отставных военных даже заявили изданию, что «Уосп» полый внутри, и поэтому о его использовании ничего не слышно. На последнем месте рейтинга оказался новейший авианосец ВМС США — спущенный на воду в июле 2017 года USS Gerald R. Ford, являющийся самым дорогим и мощным кораблем в мире.

Однако из-за проблем с силовой установкой он до сих пор простаивает в порту на ремонте и не готов принимать участие в боевых действиях. Кроме двигателей, USS Gerald R. Ford страдает от проблем с электромагнитной системой запуска самолетов и усовершенствованной установкой приземления — они постоянно выходят из строя. Однако специалисты верят, что эти проблемы будут в скором времени разрешены.

Справедливости ради, стоит отметить, что в списке худших авианосцев оказался и единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Основная проблема корабля класса «Киев», построенного еще в СССР, — ненадежная силовая установка. В качестве примера авторы привели многократные аварии на силовой установке российского крейсера, а также знаменитый переход «Адмирала Кузнецова» через Ла-Манш в 2016 году, когда корабль дымил, как паровоз.