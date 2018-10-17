Все из-за русских: США меняют стратегию ПВО-ПРО

Вооруженные силы США в настоящее время работают над обновлением документов доктринального характера по строительству и развитию противоракетной и противовоздушной обороны. Так, во всяком случае, утверждает издание Defense News.

В Пентагоне существует стойкое убеждение, что ВС США должны сделать это просто в экстренном порядке на фоне постоянно усиливающихся военных возможностей России и Китая.

Противоракетная оборона занимает одно из ведущих мест в новой Стратегии национальной обороны Соединенных Штатов, опубликованной 19 января 2018 года, подчеркивает издание.

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Командующий силами космической и противоракетной обороны Сухопутных войск ВС США генерал-лейтенант Джеймс Дикинсон заявил в ходе ежегодной конференции СВ США, что подведомственная ему структура находится в стадии обновления стратегии ПВО-ПРО.

Он отметил, что текущие бюджетные ассигнования в разработки новых образцов вооружения и военной техники, а также соответствующий план действий для противоракетной обороны в полном объеме соответствуют целям, поставленным в Стратегии национальной обороны США.

«У нас большой оборонный бюджет, однако инвестиции, которые мы делаем в настоящее время, должны находиться в полном соответствии с теми новыми доктринальными установками, которые мы должны опубликовать в ближайшее время», — заявил Дикинсон.

Последняя стратегия ПВО в Соединенных Штатах была создана в 2012 году. В 2015 году командование силами космической и противоракетной обороны Cухопутных войск ВС США несколько обновило этот документ.

И вот возникла необходимость радикального обновления доктринальных установок. Генерал Дикинсон объяснил это тем, что с тех пор очень многое изменилось. В частности, в структуре Вооруженных сил США появилось новое командование, получившее название Futures Command.

Оно направлено исключительно на подготовку к противостоянию с Россией и Китаем, а его создание считается самым большим организационным изменением с 1973 года. Предполагается, что новая структура позволит гораздо эффективнее выполнять поставленные задачи, особенно в плане подготовки и ведения так называемых многодоменных операций.

«Сегодня мы видим угрозы, которые еще совсем недавно не представлялись нам такими очевидными. Поэтому мы должны пересмотреть наши стратегические установки, которые должны соответствовать требованиям не столько сегодняшнего, но, главным образом, завтрашнего дня», — полагает Дикинсон.

Однако когда будут готовы новые документы, Дикинсон не уточнил. В начале 2018 года он утверждал, что новая стратегия будет готова уже летом. Но, по всей видимости, в Сухопутных войсках США произошел так называемый «сдвиг вправо».

В обновленной стратегии упор предполагается сделать на интегрированную и эшелонированную противоракетную оборону. Иными словами, «расположенную ярусами и слоистую архитектуру ПРО» — так это звучит в соответствии с принятой в США терминологией.

«Мы располагаем некоторыми замечательными системами вооружения, которые мы развивали на протяжении многих последних лет. Они обладают очень большими боевыми возможностями», — утверждает Дикинсон.

Что касается «ярусного» или эшелонированного размещения средств поражения в системе ПРО, то генерал Джеймс Дикинсон пояснил, что это будет делаться с целью значительного повышения эффективности противоракетной обороны. «Если с объектами противника не справится первый эшелон, то они будут поражены вторым или третьим», — добавил генерал.

Нет никакого универсального средства поражения, чтобы приблизить эффективность системы ПРО к единице (то есть отразить все 100% средств воздушно-космического нападения противника),

пояснил Дикинсон. Но необходимо сделать все возможное, чтобы максимально приблизиться к этому показателю, считает американский генерал.

По его словам, Сухопутные войска США в настоящее время работают над тем, чтобы увязать в единое целое с точки зрения управления и взаимодействия две ключевые американские системы ПРО-ПВО: зенитную ракетную систему средней дальности «Патриот» РАС-3 и THAAD (противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности).

Это делается в целях как обнаружения вероятного противника на больших дальностях, так и предоставления американским командирам более гибких вариантов уничтожения воздушных объектов вероятного противника.

Разработчики в США в настоящее время создают интегрированную систему ПВО для замены «Патриота». Планируется, что у новой зенитной ракетной системы будет командный пункт с более высокой степенью автоматизации процессов боевой работы и совершенно новый радиолокационный комплекс.

Кроме того, сухопутные войска США в плане совершенствования ПВО ударно работают над претворением в жизнь так называемой программы Indirect Fire Protection Capability Increment 2 program («Возможность защиты от огня с закрытых позиций»).

«Суть этой работы заключается в том, чтобы ликвидировать отставание США в области создания зенитных ракетных систем ближнего действия и малой дальности. Задача — иметь на оснащении СВ США ЗРК, аналогичные российским «Панцирю-С1» и «Бук-М3»,

— пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его словам, в реализации этих планов сухопутные войска США двигаются гораздо быстрее, чем предполагалась ранее. Графики работ постоянно пересматриваются в плане уменьшения сроков выполнения поставленных задач. Эта программа рассматривается как одно их важнейших направлений совершенствования ПВО сухопутных войск США.

До последнего времени в системе ПВО Сухопутных войск США многие типы ЗРК и ЗРС отсутствовали в принципе. По всей видимости, в новой стратегии ПВО-ПРО эти недостатки будут не только учтены, но и намечены вполне конкретные меры по преодолению имеющихся недочетов, добавил Макиенко.