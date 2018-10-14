Противостояние на Азове: Украина готовится воевать

Украина готовится отражать «российскую агрессию» на Азовском море, заявил украинский президент Петр Порошенко в ходе церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

«Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления. <...> Порох надо держать готовым»,

— подчеркнул Порошенко.

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Он добавил, что посетил военные учения ВСУ в Мариуполе, где силы обороны морского побережья проводили тактические учения. Порошенко дал высокую оценку уровню боеспособности Военно-морских сил Украины, а также оценил сухопутные войска, бронетанковые бригады и вертолетные подразделения, передает ФАН.

Президент Украины добавил, что экипажи кораблей и катеров ВМС «действовали грамотно», а сотрудники пограничной службы и нацгвардейцы «жестко встретили и ликвидировали условный десант противника». Порошенко дал их действиям столь высокую оценку, что она пробила 10-балльную шкалу: 12 баллов.

В Киеве озабочены безопасностью южных границ страны, однако рассуждения украинских военных представляются скорее наступательными, нежели оборонительными. Генерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан, к примеру, заявил, что создание базы на Азовском море заставит Россию «пойти на уступки», сообщает НСН.

По словам Богдана, создание базы поможет развить такую инфраструктуру, которая заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров». После этого, отметил генерал, возможно решение ряда проблем, в том числе вопрос Крыма. Напомним, Крым стал российским по результатам общенародного референдума в 2014 году, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за включение Крыма и Севастополя в состав России на правах субъектов федерации.

12 октября президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров страны определить координаты границы с Россией в Черном и Азовском морях. Граница должна будет пролегать по «срединной линии».

Обстановка в Азовском море усугубилась в марте 2018 года. Тогда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд». Кроме того, Киев обвинил Россию в «незаконных» досмотрах украинских судов, следующих в порты на азовском побережье. Украина начала перебрасывать в регион бронекатера типа «Гюрза», а российские пограничники начали досматривать все суда, следующие в порты Украины на Азовском море.

Кроме усиления дислоцированных в Приазовье группировок Вооруженных сил Украины, в 2018 году планируется создать военно-морскую базу военно-морских сил Украины в Азовском море. Командование собирается сформировать и развернуть там бронекатерный дивизион. Береговую линию украинского Приазовья планируется укрепить ракетными бункерами и артиллерийскими системами.

Наконец, командование ВСУ собирается регулярно проводить в районе Азовского моря общевойсковые учения, задействуя в маневрах как сухопутные, так и военно-воздушные силы для отработки «вероятного вторжения российской высадки с моря».

В Киеве регулярно говорят о будто бы готовящихся в Азовском море актах «российской агрессии». В конце мая бывший заместитель министра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что в Азовском море возникла «гибридная угроза вторжения» — ВМФ России якобы проводит военные учения на море «крайне близко» к украинским берегам.

Ранее вице-адмирал ВМС ВСУ Сергей Гайдук неоднократно предлагал использовать радикальные методы для «сдерживания российской агрессии». В конце июля

бывший командующий ВМС Украины предложил обезопасить побережье Украины, заминировав Азовское море. Он заявил, что украинской территории может угрожать потенциальный десант российских солдат с моря и деятельность военных кораблей ВМФ России.

В ответ на слова Гайдука член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что тому следует восстанавливать «беззубый» украинский флот, а не предлагать минировать Азовское море. Сенатор добавил, что вице-адмирал Сергей Гайдук, видимо, «отчаянно нуждается во внимании и востребованности» и старается угодить в русло общей антирусской повестки в Киеве.