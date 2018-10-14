Признание Трампа: Россия и Китай обогнали США в космосе

Президент США Дональд Трамп рассказал о перспективах развития американских Космических сил. Об этом глава государства заявил, выступая на митинге своих сторонников в городе Ричмонд, штат Кентукки.

«Согласно моему указу, сейчас Пентагон работает над созданием шестого вида вооруженных сил Америки — космических»,

— отметил Трамп.

Реклама

Он добавил, что Китай и Россия начали создавать свои космические войска раньше, чем США, положив начало этой отрасли — однако у американцев якобы есть другие преимущества.

«У нас самые прекрасные люди на свете, мы производим самое лучшее в мире оборудование, лучшие ракеты, танки и корабли»,

— подчеркнул американский лидер.

Напомним, что Дональд Трамп отдал Министерству обороны США распоряжение начать создание Космических сил как полноценного рода войск еще в июне 2018 года. В июле президент США заявил, что военно-космические силы, которые он поручил сформировать Пентагону, — это «военная необходимость». В ответ на опасения России и других стран по этому поводу Трамп заявил, что он «крайне сожалеет», но поделать ничего не может.

«Все эти деньги, которые мы сохранили в бюджете, я направляю в Пентагон для формирования космических сил. У нас есть ВВС, у нас должны быть военно-космические силы. Знаете, люди так восторгались этим. Знаете, это не только отправить ракеты на Луну. Это и военная необходимость», — заявил Трамп.

Вечером 9 августа вице-президент США Майк Пенс в Пентагоне представил план американского президента Дональда Трампа по созданию нового вида вооруженных сил США — Космических войск. Несмотря на то что идея встречает сопротивление и в кабинетах самого Пентагона, и в обеих палатах американского парламента, Пенс заявил, что в структуре ВС новый вид войск появится уже к 2020 году.

По словам первого замминистра обороны США Патрика Шанахана, рекомендации Пентагона по созданию Космических сил США будут направлены на рассмотрение Конгрессом в феврале 2019 года.

В России Воздушно-космические силы (ВКС РФ) возникли после объединения Военно-воздушных сил РФ и Войск воздушно-космической обороны. Произошло это 1 августа 2015 года.

Отметим, что системы Воздушно-космических сил РФ и США принципиально отличаются друг от друга. Задачи противовоздушной обороны территории США в настоящее время решает только истребительная авиация. Аналога нашим радиотехнических войск в Армии США попросту нет. Какие-либо группировки американских зенитных ракетных войск развернуты только за пределами национальной территории США на период выполнения ими боевых задач в ходе локальных конфликтов.

Идея Трампа о создании Космических войск вызывает критику среди высшего командного состава ВС США и чиновников Пентагона. Они опасаются, что новый вид войск ослабит американских военных, высасывая ресурсы из других программ Минобороны, сообщал в сентябре американский журнал Politico.

«Я думаю, что это действительно плохая идея. Я работал для того, чтобы сократить уровень бюрократии в Пентагоне. И теперь мы планируем расширить эту бюрократию, создав совершенно новую ветвь военной службы — департамент по космическим вопросам — без соразмерного увеличения потенциала», — заявил республиканец Майк Коффман.

Другие же чиновники предупреждали, что создание космических войск повлечет за собой много расходов, что вряд ли скажется позитивно на космическом потенциале США и повышении мощности государства в космосе.

Одновременно с этим Институт стратегических исследований (ИСИ) при Военном университете США в Пенсильвании подготовил доклад о потенциальных угрозах Соединенным Штатам в космосе.

Согласно исследованию, главную угрозу для сил Соединенных Штатов в космосе представляют Россия и Китай. Его авторы утверждают, что Москва и Пекин стремятся интегрировать военно-космическую деятельность в свои комбинированные военные операции.

«Оба этих государства утверждают, что развитие их военного потенциала и создание мощной высокотехнологичной и интегрированной системы обороны необходимо для нейтрализации растущей угрозы со стороны США и их союзников», — отмечают в ИСИ.

В докладе подчеркивается, что Россия и Китай являются основными соперниками Соединенных Штатов, так как намерены добиваться военного превосходства в космосе.