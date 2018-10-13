Запрещенный прием: США атакуют Сирию белым фосфором

Международная коалиция во главе с Вашингтоном нанесла авиаудар по сирийскому городу Хаджин с применением запрещенного международными резолюциями белого фосфора, сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

Удары пришлись на несколько районов города, находящегося в 110 километрах от Дейр-эз-Зора. Информации о погибших или раненых из числа мирных жителей не поступало.

Бомбы с белым фосфором признаны оружием массового поражения и запрещены дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года. Согласно основным положениям этой конвенции, войны должны вестись только против армии врага. Соглашения проводят четкую грань между непосредственными участниками вооруженного конфликта и гражданскими лицами: категорически запрещается насилие в отношении мирного населения, военнопленных, раненых и больных.

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В соответствии с конвенцией во время вооруженных конфликтов разрешены нападения исключительно на объекты военного назначения. Полостью исключается возможность применения какого-либо оружия, а также ведения боевых действий, которые могут повлечь за собой необоснованные потери и серьезное разрушение имущества.

Фосфорные снаряды — это зажигательные боеприпасы, температура горения компонентов которых может достигать примерно 800-900 °C. Потушить их водой по сути невозможно.

Если кусочки белого фосфора попадут на кожу и одежду, то они способны прожечь их практически насквозь или оставить на коже тяжелейшие ожоги.

Стоит отметить, что этот удар по Хаджину с применением запрещенных боеприпасов не является первым. 8 сентября город был атакован двумя американскими самолетами F-15. При нападении использовались фосфорные снаряды, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко

Он также подчеркнул, что вследствие авиаударов на земле вспыхнули сильные пожары.

При этом в Пентагоне категорически отрицают свою причастность к применению фосфорных боеприпасов в Сирии. Как заявил ТАСС официальный представитель министерства обороны США Шон Робертсон, американское оборонное ведомство не получало никаких известий об использовании боеприпасов с белым фосфором.

По словам Робертсона, ни у одного из воинских подразделений вооруженных сил США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет на вооружении фосфорных боеприпасов.

Через некоторое время после этого президента газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявила, что якобы сам президент Сирии Башар Асад «одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране», которым на данный момент является провинция Идлиб.

В издании подчеркнули, что это может стать причиной ответного удара американских вооруженных сил. «Пентагон разрабатывает военные сценарии, но господин Трамп еще не решил, что именно будет считаться поводом для военного ответа и будут ли США атаковать российские или иранские военные силы, помогающие господину Асаду в Сирии», — уточнили в газете, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

Помимо этого накаляют обстановку сообщения западных СМИ о том, что Пентагон перебрасывает дополнительные силы на свою военную базу Эт-Танф в провинции Хомс, которая расположена в 23 км к северо-западу от пограничного пункта пропуска на границе с Ираком.

Кстати, даже этот случай не стал первым, когда США использовали в Сирии снаряды, начиненные белым фосфором. В августе 2017 года власти республики заявили о нанесении ударов по зданию госпиталя со стороны коалиции во главе с США. Бомбардировщики выбрали своими целями электрогенераторы, кареты скорой помощи и внутренние госпитальные палаты.

Всего на больницу сбросили порядка 20 бомб, подчеркнули в международном гуманитарном движении «Красный Полумесяц».

До этого правозащитная организация Human Rights Watch разместила доклад, в котором предостерегала коалицию Вашингтона от применения фосфорных снарядов в САР. По словам представителя HRW Стива Гуза, применение белого фосфора «несет за собой высокий риск страшного и продолжительного вреда в таких густонаселенных городах, как Ракка и Мосул».

Между тем, Ракку после попытки ее освобождения «умеренными оппозиционерами» при поддержке бомбардировщиков американских военно-воздушных сил едва не сровняли с землей.

Несколько ранее, в июне, командование операции «Непоколебимая решимость» обнародовало заявление, в котором американские военные и их союзники называют свои действия «оправданными» и заявляют, что «белые фосфорные боеприпасы используются для установления дымовых завес, маскировки и для установки меток», но не для нанесения ударов по мирному населению.