Конвоев не будет: США не придут на войну с Россией

Если разразится крупномасштабный вооруженный конфликт с Россией и Китаем, пишет Defense News, то США придется прибегнуть к стратегическим переброскам с континентальной части государства личного состава и материально-технических средств. При этом могут быть задействованы до 90% корпуса морской пехоты США (КМП) и значительная часть армии США. Подобные перегруппировки потребуют привлечения большого количества морских судов.

Проблема в том, что для эскортирования подобного числа кораблей сил ВМС США может и не хватить. Более того, для укомплектования гражданских судов экипажами может не хватить и квалифицированных моряков.

В этом суть заявления бывшего контр-адмирала Марка Базби, руководителя департамента перевозок Управления по делам торгового флота США. Это федеральное ведомство в Соединенных Штатах организует гражданские морские перевозки в чрезвычайных ситуациях.

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«Военно-морские силы США не вводят в заблуждение Командование морских перевозок и говорят нам, что у них, вероятно, не будет достаточного количества кораблей, чтобы сопровождать суда КМП на переходе морем. Они говорят нам — «пойдете самостоятельно, быстро и оставайтесь тихими и незаметными», — сказал адмирал Базби.

Между тем, потеря судов и квалифицированных моряков быстро оказала бы огромное влияние на снабжение материально-техническими средствами вооруженных сил США в случае, если Вашингтон вел бы масштабные военные действия за океанами.

К этому следует добавить, что со времен Второй мировой войны количество компетентных и обученных моряков в США существенно сократилось. Вместе с тем и коммерческий сектор судостроения переживает далеко не лучшие времена.

В этом случае вся ответственность за перевозки материальных средств легла бы на КМП, тем более если бы Китай и Россия начали топить суда снабжения в количествах, сравнимых с результатами боевой деятельности подводных сил Германии в обеих мировых войнах.

Сегодня, по оценкам Управления торгового флота США, для укомплектования экипажей 46 судов в силах готового резерва,15 судов КМП и примерно 60 зафрахтованных торговых судов по Морской программе обеспечения безопасности в кризисный период, потребуется почти 12 тыс. квалифицированных матросов. А вот с этим вопросом пока большие проблемы.

До Второй мировой войны в торговом флоте США было 55 тыс. моряков, а в разгар войны их количество достигло 200 тыс. человек.

Что касается предложения со стороны ВМС США осуществлять переход морем «тихо и незаметно», то для этого надо выключить навигационные огни, отключить автоматические идентификационные системы, выключить на кораблях РЛС, не использовать сотовые телефоны. И если подобные требования естественны для боевых кораблей, то они абсолютно чужды торговому флоту и будут рассматриваться там, как разновидность наказания.

«Но в этом плане нам [США] следует вспомнить тяжелые уроки Второй мировой, — в частности, 1942 год, когда немецкие подводные лодки топили наши [американские] торговые корабли налево и направо», — заметил контр-адмирал Базби.

Поэтому Командование морских перевозок США в настоящее время уделяет существенно больше внимания плаванию в оспариваемых водах и повышению скрытности переходов. Об этом заявил представитель КМП Ван Леунен.

Уроки, полученные в ходе Второй мировой, когда через Атлантику перебрасывалось огромное количество стратегических материалов, постоянно находятся в центре внимания ВМС США и Командования морских перевозок.

А командующий военно-морскими силами США в Европе адмирал Джеймс Фогго уже объявил возобновленное соревнование с Россией «четвертым сражением за Атлантику».

Перевозка материально технических средств — жизненно важная часть учений Trident Juncture, которые пройдут в октябре-ноябре 2018 года, добавил Фогго.

«В нашем распоряжении на этих мероприятиях будет 45 тыс. бойцов и командиров, более чем 60 кораблей, 120 самолетов и 10 тыс. транспортных единиц», — сказал адмирал.

«В ходе этих учений мы реально проверим действие статьи 5 Устава НАТО, а также результативность наших усилий в области «шестого домена ведения боевых действий», а именно, функционирования сферы материально-технического обеспечения», — подчеркнул Фогго.