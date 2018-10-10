Бои за Сирию: истребителям США не скрыться от С-300

Полномасштабные боевые испытания истребителей пятого поколения F-35 Lightning II начнутся в ноябре, передает агентство Bloomberg заявление заместителя министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. Как утверждает высокопоставленный представитель Пентагона, полноценные эксплуатационные тесты станут важным шагом на пути к запуску массового производства самолетов, запланированному на середину лета 2019 года.

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Издание отмечает, что испытания предполагают оценку возможностей F-35 Lightning II против российских, китайских и сирийских систем ПВО, в частности зенитных ракетных комплексов С-300, поставленных недавно Сирии, и С-400.

Недавно Пентагон неожиданно объявил о необходимости дополнительных испытаний F-35. Ряд СМИ подчеркивает: это явное свидетельство того, что сами США не верят в возможности F-35 против систем ПВО С-300.

«Зенитная ракетная система С-300ПМ обнаруживает, устойчиво сопровождает и успешно обстреливает цели с эффективной отражающей поверхностью до одной сотой квадратного метра. По крайне мере, в этих пределах она работает нормально», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Научно-технического комитета Военно-воздушных сил полковник Сергей Волков.

Эксперт выразил сомнение, что американцы смогут уменьшить эффективную отражающую поверхность самолета F-35 Lightning II до подобной величины. По словам специалиста, теоретически это возможно, но в этом случае стоимость истребителя F-35 с нынешних $100 млн возрастет просто до запредельной величины, что сведет к нулю все возможные преимущества новой машины. «Желания США понятны, но вот реализовать на практике этот замысел в ближайшее время на основе существующих технологий они вряд ли смогут», — добавляет специалист.

«Точное значение эффективной отражающей поверхности для F-35 в сантиметровом диапазоне волн неизвестно. Но можно с большой достоверностью предполагать, что она составляет примерно 1-1,5 кв. м. То есть американцам предстоит убрать два порядка из этой ЭОП. Надо прямо сказать, это очень сложная техническая задача», — полагает Сергей Волков.

Эксперт допускает, что «в лоб» американцы на своем F-35 еще могут достичь эффективной отражающей поверхности 0,01 кв. м. Но сбоку у них этого не получится никогда, уверен специалист.

Наконец, добавляет Волков, F-35 обладает малой радиолокационной заметностью только в сантиметровом диапазоне волн. А в остальных диапазонах — метровом и дециметровом — этот самолет прекрасно виден. И при грамотно выстроенных системах радиолокационной разведки и сбора информации зенитные ракетные войска всегда получат беспоисковое целеуказание.

Наконец, боевую стрельбу при отражении удара воздушного противника ведет, как правило, группировка зенитных ракетных войск. По одной цели могут работать сразу несколько зенитных ракетных дивизионов с сосредоточением огня.

То есть один зенитный ракетный дивизион сопровождает цель при нулевом параметре (когда воздушный объект движется прямо на дивизион), а другой ведет огонь при ракурсе цели 4/4, то фактически в «профиль». Быть «невидимым» в таких условиях очень трудно.

Помимо всего прочего, по словам собеседника «Газеты.Ru», стартовые позиции зенитных ракетных систем С-300 и С-400 прикрывают ЗРПК (зенитные ракетно-пушечные комплексы) «Панцирь-С1». Так делается в России, так делается в Сирии. А «Панцирь» работает во множестве диапазонов волн, начиная с оптического и заканчивая миллиметровым. «Забить» организованными помехами этот комплекс весьма трудно, и нет такового диапазона волн, в котором бы «Панцирь» не обнаружил в ходе боевой работы самолет-невидимку.

«Если зенитная ракетная оборона будет построена грамотно, эшелонировано, с привлечением необходимого наряда сил и средств, зенитных ракетных систем дальнего действия, среднего радиуса, малой дальности и ближнего действия, то шансов поразить С-300 у F-35 в реальном бою будет очень немного», — полагает Сергей Волков.

И совершенно другое дело, убежден собеседник издания, — если вооружение и техника попадут в руки малоподготовленного расчета, а зенитная ракетная оборона будет создана с грубыми ошибками. «Беды в этом случае не миновать», — считает полковник специалист.

С точкой зрения Волкова солидаризируется начальник отдела Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова полковник Николай Толкачев.

«В настоящее время зенитные ракетные системы С-300 и С-400 уверенно работают по целям с эффективной отражающей поверхностью, аналогичной F-35»,

— утверждает специалист.

По его мнению, даже если в США будет поставлена такая задача — резко уменьшить эффективную поверхность рассеивания истребителя 5-го поколения, то для достижения требуемого эффекта потребуются годы работы и положительный результат при этом далеко не очевиден.

«Но и зенитная ракетная техника стоять на месте не будет», — убежден специалист. И за это время в плане обнаружения целей с пониженной радиолокационной заметностью уйдет далеко вперед.

«Самое главное — не оценивать шансы при чисто дуэльной ситуации — С-300 против F-35. В реальном бою так бывает очень редко. Воюют подразделения, части и группировки. И самое главное, успех в противовоздушном бою и сражении главным образом зависит от высокой профессиональной выучки боевых расчетов», — заключает полковник Толкачев.