Злой умысел: почему горят военные склады на Украине

6-й арсенал Командования сил поддержки вооруженных сил Украины (в/ч А-1479) является одним из крупнейших среди всех баз, арсеналов и складов хранения ракет и боеприпасов в ВСУ.

Реклама

На территории этого стратегического объекта хранится вся номенклатура боеприпасов для стрелкового вооружения, ракетных войск и артиллерии ВСУ. По некоторым сведениям, у 70% истек срок хранения, они являются непригодными для последующего использования и нуждаются в утилизации. Территория складского комплекса составляет около 680 га. Примерное количество хранившихся в 6-м арсенале боеприпасов оценивается в 80-100 тысяч тонн.

Как правило, пожары и взрывы на складах с боеприпасами, вооружением и военной техникой происходят по трем причинам — грубого нарушения правил техники безопасности; низкой квалификации обслуживающего персонала; наконец, с целью сокрытия хищений, произведенных в предшествующий чрезвычайному происшествию период.

В редких случаях истинные причины взрыва не удается установить и в результате длительного разбирательства.

Следует подчеркнуть, что пожары и взрывы — одно из наилучших средств скрыть возможные злоупотребления в учете и хранении, продажу оружия на сторону и, наконец, самые элементарные хищения. Даже самая тщательная работа представительной и квалифицированной комиссии не всегда сможет выяснить, каково же было первоначальное количество боеприпасов и оружия до взрыва на том или ином складе.

К самым тяжелым последствиям приводит и утрата надлежащей квалификации обслуживающего персонала, занятого в работе с боеприпасами. К примеру, в период бурных реформ в Вооруженных силах России в конце 2000-х годов резко снижались штатные категории и должностные оклады военнослужащих в арсеналах и на складах, должности офицеров замещались прапорщиками, прапорщики — военнослужащими срочной службы, и все перечисленные выше категории — гражданскими специалистами.

По этим причинам резко снижалась мотивация к безупречному выполнению служебных обязанностей. Поэтому не приходится удивляться целой череде пожаров и взрывов (и зачастую с человеческими жертвами) на складах Вооруженных сил России в тот период времени (например, 13 ноября 2009 года в Заволжском районе Ульяновска при проведении работ по утилизации боеприпасов на складе в воинской части «31 Арсенал» ВМФ произошли взрывы и пожар; взрывы раздавались более девяти часов, взорвались более 40 тонн артиллерийских снарядов на военных складах — осколки разлетались в радиусе 300 метров).

Наконец, арсеналы склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой очень редко загораются и взрываются в устоявшиеся и стабильные времена в истории государства и его вооруженных сил.

К примеру, в советский период в истории Вооруженных сил какой-либо череды чрезвычайных происшествий в области хранения боеприпасов не отмечалось. Единичные случаи, разумеется, бывали, но системного характера это явление не носило никогда.

К примеру, не зафиксированы тяжелые происшествия в арсеналах Главного ракетно-артиллерийского управления ВС СССР и России. И тем более, в истории Вооруженных сил СССР и России не отмечено ни одного происшествия со специальными боеприпасами, то есть ядерными боевыми частями.

Что касается ЧП на территории Украины в районе Чернигова, то за последние несколько лет это далеко не первое крупное чрезвычайное происшествие в арсеналах и на складах с боеприпасами и оружием ВСУ. В частности, в марте 2017 года в Балаклее Харьковской области загорелся один из крупнейших арсеналов вооруженных сил Украины. Из-за взрывов боеприпасов и ракет тогда погиб один человек и еще пять пострадали. Более 70% хранившихся боеприпасов и оружия было уничтожено. В Киеве тогда это назвали диверсией и обвинили в произошедшем происшествии Россию.

В мае 2018 года на этом складе вновь произошло ЧП — загорелась сухая трава на технической территории, где шла очистка и разминирование остатков снарядов после прошлогоднего пожара.

Осенью прошлого года на складах в Калиновке Винницкой области взорвались боеприпасы. Из окрестных сел эвакуировали более 30 тыс. человек, пострадали двое. СМИ тогда сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Тогда было уничтожено до трети запасов.

И это далеко не полный перечень взрывов и пожаров в арсеналах и складах с боеприпасами ВСУ. На самом деле их куда как больше. Почему же горит и взрывается оружие на Украине?

По всей видимости, в основе этих тяжелых происшествий лежат все перечисленные выше причины и факторы: упавшая квалификация обслуживающего персонала; непродуманные организационно-штатные мероприятия; низкий уровень окладов денежного довольствия; нехватка средств на закупку и установку эффективных систем охраны и пожаротушения.

Наконец, нельзя скидывать со счетов возможное элементарное разгильдяйство и вопиющую халатность.

Но самое главное — на Украине в настоящее время поистине смутные времена, характеризующиеся отсутствием элементарного порядка во многих сферах жизни государства и его вооруженных сил. Поэтому основная причина взрыва на 6-м арсенале, по всей видимости, заключается только в одном — желании скрыть массовые злоупотребления в сфере учета и сохранности боеприпасов в вооруженных силах Украины.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).