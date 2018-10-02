Незаконные почести: Украина выдала Болтону ствол

Президент Украины Петр Порошенко вручил именное оружие советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джону Болтону, который 24 августа находился с официальным визитом в Киеве по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

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«За значительный личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества постановляю: наградить знаком отличия «Именное огнестрельное оружие» Джона Болтона — советника президента Соединенных Штатов Америки», — гласит указ Порошенко от 24 августа 2018 года, копию которого приводит агентство «Украинские новости».

Издание уточняет, что Порошенко наградил Болтона пистолетом «Форт-12» калибра девять миллиметров с боевым комплектом из 16 патронов. Корпус такого пистолета изготавливается из конструкционных сталей, а рукоятка — из благородных пород деревьев. Внешние детали украшаются художественной декоративной резьбой, а на пластине гравируется имя награжденного.

При этом, согласно тексту положения об именном огнестрельном оружии, таким знаком отличия могут быть награждены только украинские военнослужащие.

В частности, речь идет о лицах офицерского состава вооруженных сил Украины, пограничных войск Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законодательством Украины, Службы безопасности Украины, органов министерства внутренних дел Украины и государственных служащих, имеющих офицерское звание.

Вышеупомянутые лица могут быть награждены этим знаком отличия за личные заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, неприкосновенности ее государственной границы, поддержании высокой боевой готовности войск, укреплении национальной безопасности, борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод граждан, за безупречную многолетнюю службу, образцовое выполнение воинского и служебного долга, проявленные при этом честь и доблесть.

Однако как выяснилось, Болтон — не единственный иностранец, который был награжден украинским именным оружием.

Точно таким же «Фортом-12» в апреле Порошенко наградил премьер-министра Кувейта и премьер-министра Катара, следует из указов президента Украины №64 и №68 от 15 и 16 марта. Их копии предоставила Администрация Президента по запросу «Украинских новостей». Согласно документам, премьеры Кувейта и Катара получили награды за весомый личный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений.

Впрочем, такой знак отличия на Украине вручают не только политикам. В 2016 году именные огнестрельные оружия получили президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко, главный тренер Михаил Фоменко и девять футболистов сборной Украины по футболу.

Награды футболистам и тренеру вручили после ходатайства ФФУ в связи с выходом сборной в финальную часть Евро-2016.

Такие награды футболистам насторожили главу комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирину Яровую. Она посчитала, что после такого подарка спортсменам от Петра Порошенко ФИФА стоит начать обеспечивать судей бронежилетами. «Видимо, ФИФА нужно вносить изменения в правила игры в футбол после экзальтированного решения Порошенко и выдавать судьям бронежилеты», — написала Яровая на своей странице во «Вконтакте». По ее словам,

символом современной Украины является именно оружие.

«А такие подарки больше похожи не на награду, а на постановку боевых задач. Отношение к спорту как войне — это новый вклад лидера Евромайдана в европейские ценности», — уверена российский депутат.

Стоит отметить, что практика награждения оружием на Украине распространена довольно широко. В 2015 году министр обороны страны Степан Полторак вручил пистолеты Стечкина главе Высшего административного суда Александру Нечитайло, главе Высшего хозяйственного суда Богдану Львову и главе Высшего специализированного суда по вопросам рассмотрения уголовных и гражданских дел Борису Гулько.

Пистолеты Макарова и патроны к ним достались председателю Печерского суда Киева Руслану Козлову, его заместителю Олегу Белоцерковцу, военному прокурору Западного региона, военному прокурору Центрального региона и заместителю военного прокурора Южного региона.

Глава оборонного ведомства отметил пистолетами ТТ заместителей главного военного прокурора Дмитрия Борзых и Виктора Короля. Владельцем раритетного немецкого Вальтера стал еще один заместитель Игорь Козлов.

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Олег Гладковский тоже не остался обделенным вниманием министра обороны. Ему вручили австрийский пистолет «Глок 19» и 100 патронов к нему.

Сейчас такую политику поощрения на законодательном уровне серьезно ужесточили. 15 января 2018 Полторак распорядился прекратить практику награждения оружием гражданских лиц, о чем сообщил в своем фейсбуке.

«Выступил с инициативой и подписал соответствующий приказ — ограничить себя в праве награждать отличием «Огнестрельное оружие» и «Холодное оружие» гражданских лиц. Этими отличиями отныне могут быть награждены только военнослужащие Вооруженных сил Украины и других силовых структур, а также те, кто был уволен в отставку или запас с правом ношения военной формы одежды», — уточнил министр, добавив, что наградное оружие можно будет получить только один раз.