«Может быть»: есть ли ядерное оружие в Крыму

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на полуострове Крым может быть российское ядерное оружие. Об этом он рассказал в эфире телеканала ATR.

«Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или как минимум инфраструктура для ядерного оружия», — сказал Климкин. Однако, о каких объектах идет речь, он не уточнил.

Ключевые слова высокопоставленного украинского чиновника в его заявлении — «может быть». То есть Павел Климкин объектов, где размещено ядерное оружие в Крыму, не назвал, количества и типа специальных боеприпасов, якобы переброшенных на полуостров, не перечислил, для каких целей предназначено российское ЯО в Крыму — не озвучил.

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Никакими неопровержимыми данными разведывательного характера при этом министр иностранных дел Украины не оперировал. То есть со стороны Климкина все сказанное — не более чем предположения и гипотезы.

В Крыму в настоящее время не развернуты части и соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а также морские и авиационные стратегические ядерные силы (МАЯС). То есть на полуострове нет никаких ракетных шахт, пунктов базирования ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, аэродромов стратегических бомбардировщиков. Их не было и в советский период.

Иными словами, в настоящее время ядерных боеприпасов для РВСН, МСЯС и АСЯС (авиационные стратегические ядерные силы) в Крыму нет и, надо полагать, никогда и не будет, поскольку в этом нет геополитической необходимости.

Теперь о тактическом ядерном вооружении. К таковому (и это, разумеется, далеко не полный перечень) относятся авиационные бомбы свободного падения, боевые части к морским крылатым ракетам и торпедам, зенитным управляемым ракетам, снаряды и мины к ствольной артиллерии, инженерные боеприпасы.

Тут надо отметить следующее. В настоящее время практически все ядерное оружие из войск на территории Российской Федерации изъято и хранится централизованно, причем меры к сохранению ЯО приняты самые строгие, чтобы исключить даже малейшие возможности к его утрате или же несанкционированному применению. Исключение сделано только для боеприпасов стратегических ядерных сил, носители которого находятся на боевом дежурстве.

Что касается тактического ядерного оружия в Крыму, то оно в советские времена там действительно было. В основном специальными боеприпасами оснащались силы флота, морской ракетоносной авиации (целая дивизия базировалась на симферопольском аэродромном узле) и зенитных ракетных войск противовоздушной обороны.

В конце 1980-х и начале 1990-х годов все ядерное оружие из Крыма было вывезено и больше туда никогда не возвращалось.

Что касается мест прежнего размещения ядерных боеприпасов (специальных сооружений, как говорят военные), то по большей части за истекшие четверть века на территории Крыма они были заброшены и пришли в негодность. То есть чтобы разместить в Крыму даже тактическое ядерное оружие, надо вначале подготовить места для его хранения и обеспечить требуемую по нынешним временам охрану и оборону хранилищ — оборудовать склады ЯО самыми современными техническими средствами охраны. Никаких работ подобного плана средствами разведки иностранных государств, насколько это известно, в последнее время не зафиксировано.

Какой-либо острой оперативно-стратегической необходимости в завозе ядерного оружия на полуостров сегодня попросту нет. Вести гипотетические боевые действия с применением специального оружия в этом регионе абсолютно нет никакой нужды. Все поставленные задачи по обеспечению национальной безопасности России на полуострове при необходимости можно решить исключительно конвенциональным оружием. И об этом говорят многие зарубежные военные эксперты.

К примеру, совсем недавно, в статье, опубликованной журналом The American Conservative, высказывалась точка зрения, что ВМФ России способен уничтожить корабли украинских ВМС «в считанные минуты». И никакого ядерного оружия со стороны России для решения этих задач не потребуется.

Что касается превращения Крыма, по словам Павла Климкина, «в одну большую военную российскую базу», то и здесь присутствует элемент значительного преувеличения. Министру иностранных дел Украины должно быть известно, что в советские времена войск и сил в Крыму было размещено значительно больше.

Но и тогда ни у кого не возникала мысль о какой бы то ни было «милитаризации» полуострова. В настоящее время в Крыму боевой и численный состав войск (сил) Вооруженных сил РФ не выходит за рамки минимальной достаточности.

По словам украинского министра, с территории Крыма также ведутся поставки военной техники. В частности, по мнению Климкина, с полуострова ее отправляют в Сирию. Непонятно, почему это вызывает удивление со стороны украинского МИДа. Группировка российских войск находится на территории этой арабской республики на законных основаниях и ведет там борьбу с международным терроризмом. Севастополь — база российского Черноморского флота. Поставки материальных средств в Сирию ведутся и через эту военно-морскую базу в том числе, хотя основной поток грузов идет через Новороссийск. И это ни для кого не секрет.

В заключении Павел Климкин подчеркнул, что тема «милитаризации оккупированного Крыма» может стать проектом резолюции Генассамблеи ООН. Однако Россия ни с кем не собирается вступать в дискуссию по поводу государственной принадлежности полуострова и обсуждать боевой и численный состав группировки войск (сил), развернутой в Крыму.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).