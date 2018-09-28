«Форт-Трамп» в Польше: зачем НАТО нужна эта база

В сообщении НАТО говорится, что участники рассмотрят готовность, оперативность, модернизацию, а также рекомендации для будущих операций, учений и мероприятий альянса, включая более тесное сотрудничество с международными организациями. Они также изберут следующего генерального директора Международного военного штаба, который вступит в должность в 2019 году.

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Конференция Военного комитета НАТО позволяет главам обороны встречаться и обсуждать вопросы, имеющие важное значение для Североатлантического союза. Ее возглавит главный маршал авиации ВВС Великобритании Стюарт Пич, председатель военного комитета НАТО. Военный комитет собирается два раза в год в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Военный комитет НАТО — высший военный орган организации, в который входят министры обороны 29-ти стран-членов альянса. Задачей комитета является превращение политических инструкций в военные решения. Ежегодно комитет встречается трижды: два раза — в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, и один раз — в одной из выбранных столиц стран альянса.

«Учитывая место проведения мероприятия, нет сомнений в том, что на этом форуме начальников штабов в той или иной степени будут обсуждаться вопросы предполагаемого размещения на территории Польши контингентов вооруженных сил США», — рассказал «Газете.Ru» президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Михаил Ремизов напомнил, что на состоявшейся 18 сентября в Вашингтоне пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда призвал власти США направить в республику больше американских войск, что, по его словам, отвечает интересам как США, так и Польши, поскольку способствует укреплению безопасности последней.

Тогда Дуда рассказал, что во время его переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом они шутили о создании в Польше американской военной базы под названием «Форт-Трамп». Ранее Варшава заявила о готовности выделить $2 млрд на создание такой базы.

Однако, говорит Михаил Ремизов, к подобным шагам Польши весьма неодобрительно относятся многие влиятельные европейские государства-участники НАТО, так как подобный шаг Вашингтона и Варшавы приведет к снижению роли всех коллективных механизмов Североатлантического альянса и к ослаблению роли натовской бюрократии.

Наконец, США пока так и не дали своего согласия. Так что, по словам Ремизова,

вопрос еще открытый, но в той или иной форме наращивание группировок НАТО в Восточной Европе будет, и оно уже идет.

Весьма встревожили польские намерения и ближайшего восточного соседа Варшавы — Белоруссию. В частности, в МИДе этой республики заявили, что военная база США в Польше не будет способствовать стабильности в регионе, а для восстановления взаимопонимания в военно-политической сфере следует сосредоточиться на контроле над обычными вооружениями, а не на милитаризации.

По мнению Михаила Ремизова, в случае осуществления планов Варшавы и Вашингтона создать военную базу на территории Пеольши российский ответ должен быть быстрым и адекватным, а именно — на территории Белоруссии должны быть размещены такие вооружения и военные объекты, которые сведут к нулю все возможные плюсы от передового базирования ВС США. И работа в этом направлении должна быть среди геополитических приоритетов РФ.

«Навязчивая настойчивость Польши по вопросу создания военных баз США на ее территории не в последнюю очередь связана с воспоминаниями о 1939 годе. Тогда союзники Польши — Великобритания и Франция — объявили войну Германии, но драгоценную английскую и французскую кровь за польскую независимость проливать никто не стал», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам собеседника издания,

наличие американских войск на территории Польши наверняка представляется Варшаве как некоей надежной гарантией помощи союзников в случае гипотетического вооруженного конфликта.

«Расширение НАТО на Восток длится уже более 25 лет. Эта политика самым фундаментальным образом подорвала и перспективы нашего партнерства, и по большому счету, отношения России с Западом», — рассказал «Газете.Ru» директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

По его словам, в современных условиях Россия находится в напряженных отношениях с Западом и причем без каких-либо признаков улучшения ситуации в ближайшем будущем. Однако если смотреть на вещи объективно, считает эксперт, то НАТО ведет себя достаточно сдержанно. Те контингенты, которые развернуты в странах Балтии и Польше, имеют по большей части символический характер, не превышают по численности 4 тыс. человек и дислоцируются в регионе на ротационной основе.

Последние годы отмечаются попытками прийти к какому-либо значимому соглашению в рамках Совета Россия-НАТО, напоминает эксперт. Таких попыток уже зафиксировано более пяти. Правда, на конкретный документ выйти пока не удалось.

Но возникла новая форма общения, которой раньше не было — встречи высокопоставленных военных для консультаций, напоминает Ознобищев. С российской стороны в таких форумах принимал участие начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Эти мероприятия направлены на то, чтобы ситуация в военном плане не скатилась бы к каким-то необратимым последствиям.

Есть и еще одна интересная деталь, на которую пока мало кто обратил внимание, считает Сергей Ознобищев.

Кто читает натовские бумаги, тот обратил внимание, что в документах последнего саммита НАТО в Брюсселе говорится о целесообразности возврата к процессу контроля над обычными вооружениями в Европе. В справке нашего МИДа этот факт приветствуется, что в общем-то — случай уникальный для характера отношений Россия-НАТО за последнее время.

То есть с обеих сторон есть понимание, что отношения надо налаживать, констатирует Ознобищев. Наконец, к НАТО это имеет отношение косвенное, но важное, подчеркивает эксперт. У нас было много алармистских ожиданий по поводу предстоящей речи Дональда Трампа на генеральной ассамблее ООН. Но в ней он практически ничего не говорил о России в негативном ключе, за исключением газопровода «Северный поток — 2». И это тоже можно воспринимать как сигнал.

«Поскольку данное заседание военного Комитета НАТО проводится не в Брюсселе, а в Варшаве, то формальным хозяином встречи, естественно, после Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти, является начальник польского генерального штаба», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Эксперт напомнил, что официально целью Военного комитета НАТО является обсуждение готовности НАТО к проведению военных операций, оценка их эффективности и проводимой в настоящее время политики сдерживания России. Сегодня эта политика является главным вектором и приоритетом деятельности НАТО, напомнил специалист.

По мнению собеседника издания, главный вопрос встречи в Варшаве — являются ли действия НАТО на Востоке достаточными для сдерживания России, а также является ли та военная инфраструктура, которая создана за последнее время, достаточной для того, чтобы сдержать Москву.

Естественно, польская сторона будет ставить вопрос уже в рамках НАТО по поводу того, чтобы превратить американскую военную базу в Польше, которая сегодня в рамках НАТО существует на ротационной основе, в постоянную военную базу.

По мнению Дмитрия Суслова, для поляков это самый главный вопрос встречи. Это будет обсуждаться именно в контексте укрепления военной инфраструктуры НАТО на восточном фланге. В последнее время термин «фланг НАТО» стал озвучиваться более чем часто. К этому примкнул даже президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что «Украина является восточным флангом НАТО», напомнил Суслов. Польша называет себя аналогичным образом.

Не так давно в ходе переговоров Трампа и Дуды американская военная база на территории Польши была главным вопросом встречи. Тогда американцы не дали полякам никакого конкретного ответа. По мнению Дмитрия Суслова, поляки будут сейчас продавливать эту идею теперь уже в рамках НАТО. Причем таким образом, что если эта база и появится, то уже в рамках альянса, то есть войдет во все структуры управления и соответствующих командований НАТО.

«То есть она если и будет, то не на чисто американской основе, а в рамках инфраструктуры НАТО», — уточняет Дмитрий Суслов. — Но я не думаю, что в рамках этой встречи вопрос будет решен положительно».