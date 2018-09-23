Смелый маневр: украинский флот под Крымским мостом

Телеканал «Россия 24» опубликовал видеозапись, на которой запечатлен проход двух кораблей Военно-морских сил Украины под Крымским мостом. Суда прошли мимо двух российских берегов — Крыма и Тамани. По данным канала, корабли ВМС ВСУ отправились из Одессы, и следуют в порт Бердянска.

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Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере вскоре после этого поздравил экипажи судов «за безупречно выполненный приказ».

«Поздравляю наши военные корабли – поисково-спасательное судно А500 «Донбасс» и морской буксир А830 «Корец» с выходом в Азовское море», – обрадовался украинский лидер.

При этом украинские капитаны запросили в Керчи лоцманскую поддержку и сопровождение кораблей береговой охраны ФСБ России. В сюжете телеканала отмечается, что украинские корабли были «ржавыми и устаревшими». «Донбасс» и «Корец», по словам Порошенко, должны стать частью отряда новой военно-морской базы ВМС Украины в Азовском море.

Как сообщает ФАН, после прохождения Крымского моста ВМС Украины направили два артиллерийских бронекатера «Кременчуг» и «Лубны» навстречу «Донбассу» и «Корецу».

Киев начал активно заявлять о новой военно-морской базе в Азовском море с начала сентября. Причина такого внезапного усиления военного присутствия ВСУ в регионе — выполнение украинскими военными распоряжения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины и его секретаря Александра Турчинова. Согласно заявлению членов СНБО и президента Украины Петра Порошенко, необходимо усилить украинское военное присутствие на юге Украины.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Василий Богдан заявил впоследствии, что создание военно-морской базы на Азовском море «заставит Россию пойти на уступки».

«Украина будет способна создать соответствующую структуру в виде этой военно-морской базы, которая будет серьезным оппонентом России в Азовском море, и приведет к тому, что наш агрессивный, террористический сосед вынужден будет пойти на уступки, сесть за стол переговоров, и в контексте тех же минских договоренностей и международного права решить те вопросы, которые существуют», — подчеркнул Богдан.

Кроме усиления дислоцированных в Приазовье группировок ВСУ, в 2018 году планируется создать военно-морскую базу военно-морских сил Украины в Азовском море. Командование собирается сформировать и развернуть там целый бронекатерный дивизион. Береговую линию украинского Приазовья планируется укрепить ракетными бункерами и артиллерийскими системами.

Наконец, командование ВСУ собирается регулярно проводить в районе Азовского моря общевойсковые учения, задействуя в маневрах как сухопутные, так и военно-воздушные силы для отработки «вероятного вторжения российского десанта с моря».

В Киеве регулярно говорят о якобы готовящихся в Азовском море актах «российской агрессии». В конце мая бывший заместитель министра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что в Азовском море возникла «гибридная угроза вторжения»: войска России будто бы проводят военно-морские учения «крайне близко» к украинским берегам.

По словам Кабаненко, Киев должен ответить Москве на проводимые ей провокации, чтобы предотвратить «приближающийся кризис». Он добавил, что генеральному штабу Объединенных сил Украины необходимо создать мобильные группировки Военно-морских сил, чтобы противодействовать «российской угрозе с моря».

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Азовское море должно стать внутренним морем Украины.

«Конечно, всем нам понятно, что Азов — это не внутреннее, а территориальное море, к этому мы должны прийти. Но сейчас проходит международный арбитраж по нарушениям прав Украины и по Черному морю, и по Азовскому морю, и по Керченскому проливу, и по нелегальному строительству Крымского моста»,

— передает слова Климкина НСН.

В то же время глава МИД Украины не стал рассказывать, какой план по поводу Азовского моря вынашивает страна и чего он коснётся, сообщают РИА «Новости». Он подчеркнул, что разглашение информации может помешать судебным процессам.

Российские власти все заявления по поводу «агрессии» в отношении Украины отвергают и требуют привести доказательства. Киев доказать российскую агрессию не в состоянии, что неоднократно признавали украинские чиновники.