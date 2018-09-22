Не туда попали: зачем корабли ВМС Украины подошли к Крыму

Два корабля Военно-морских сил Украины пересекли исключительную экономическую зону России возле берегов Крыма, сообщили журналистам в погрануправлении ФСБ по Крыму. Там также отметили, что судна сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

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«В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины – корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» — находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, следуя в северо-восточном направлении.

В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России»,

— подчеркнули в сообщении, уточнив, что сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии.

На данный момент украинские корабли находятся в районе южного побережья Крыма и направляются в Черном море, в сторону Керченского пролива. Это происходит за пределами 12-мильной зоны от берега, относящейся к территориальным водам России, объяснил ТАСС источник в силовых структурах полуострова. Он также отметил, что границы судна не нарушали.

Впрочем, он уточнил, что за пределами этой территории начинается исключительная экономическая зона, которая может составлять до 200 миль от берега.

Исключительной экономической зоной РФ называется морской район, который располагается за пределами территориального моря России, прилегая к нему. Этот участок обладает особым правовым режимом. Зона является свободной для судоходства и полетов всех государств. Прибрежное государство в такой зоне обладает суверенными правами разведки, разработки и сохранения природных ресурсов. С разрешения этой страны там может проводиться экономическая и научная деятельность.

Судно «ПМ-9», позже «Краснодон», а с 2001 года «Донбасс» являлось плавучей мастерской советского флота проекта 304. После того, как Черноморский флот разделился в 1997 году, судно стало кораблем управления в составе Украинского флота. Его построили на Щецинской судоверфи в Польше еще в 1969 году.

По информации ВМС Украины, в течение длительного времени техническое состояние корабля управления «Донбасс» оставляло желать лучшего. Но в 2010 году он прошел ремонт, после чего впервые вышел в море 21 января 2011 года под флагом ВМСУ. Корабль наряду с другой военной техникой передали Украине в апреле 2014 года после воссоединился Крымского полуострова с Россией.

Скандал с участием украинского судна произошел в исключительной экономической зоне России в начале мая этого года. Крымские пограничники задержали «ЯМК-0041» 4 мая западнее мыса Тарханкут.

Это произошло из-за того, что экипаж судна осуществлял незаконный вылов камбалы-калкан, добыча которой запрещена. У браконьеров изъяли более 9,3 тыс. м сетей. Сумма нанесенного ущерба, по предварительной оценке, составила порядка 440 тыс. руб.

В Крыму на судно наложили арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 256 УК РФ по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ.

В связи с произошедшим МИД Украины направил России ноту протеста, сообщалось на сайте министерства. «Украина заявляет категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовного судна ЯМК-0041 и его экипажа вблизи Крымского побережья», — отметили в ведомстве.

Там также потребовали немедленно освободить украинское судно и его экипаж.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в фейсбуке объяснил, по какой причине у берегов полуострова задержали рыболовецкое судно. «Все действия, осуществленные погранслужбой ФСБ, были произведены в соответствии с российским законодательством. К сожалению, органы власти Украины настроены на то, чтобы нанести максимальный ущерб российскому Крыму. Поэтому уверен, что все меры, предпринимаемые Россией, правильные и необходимые», — подчеркнул Аксенов.

Буквально за день до задержания украинского судна, 3 мая, в Киеве пожаловались на то, что Россия проводит «жесткую политику» по отношению к невоенным судам Украины, которые держат курс в порт Мариуполя.

Соответствующее сообщение опубликовала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По данным украинских пограничников, к тому моменты было зафиксировано «уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра». При этом в заявлении ГПСУ уточнили, что «никаких замечаний при этом не следует». О задержаниях сообщили пограничники Донецкого погранотряда.

В качестве примеров они привели три случая задержания российскими пограничниками кораблей, направлявшихся на Украину. По их сведениям, 30 апреля ФСБ задержала в Керченском проливе судно, шедшее из Хиоса (порт в Греции) в Мариуполь. На борту оказались граждане Турции, Нигерии, Египта и Грузии.

Тогда же ФСБ задержала теплоход, направлявшийся в Мариуполь из Ашдода (Израиль). Двумя днями позже был задержан корабль, который шел из итальянского Ногаро в тот же мариупольский порт.