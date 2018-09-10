Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии

Источники газеты The Wall Street Journal заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы «одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране», которой считается провинция Идлиб. Это может спровоцировать ответный удар американских вооруженных сил, добавляет издание.

«Пентагон разрабатывает военные сценарии, но господин Трамп еще не решил, что именно будет считаться поводом для военного ответа и будут ли США атаковать российские или иранские военные силы, помогающие господину Асаду в Сирии»,

— пишет газета со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Официальные лица не смогли подтвердить изданию, что США прибегнут к авиаударам по Сирии в случае атаки с использованием отравляющих веществ. По данным газеты, вместо военных ударов Вашингтон может использовать точечные экономические санкции против сирийских чиновников.

«Мы не говорили, что США будут использовать военную силу в ответ на атаку. У нас в распоряжении есть политические инструменты, у нас есть экономические инструменты. Существует несколько разных ответов, которые мы можем дать, если Асад сделает этот опрометчивый опасный шаг», — рассказал один из высокопоставленных источников газеты в Белом доме.

Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии.

Три страны ранее уже наносили удары по сирийским правительственным объектам, называя это ответом на химические атаки. Теперь, по последним данным, к этой тройке намерена присоединиться Германия. Этот вопрос изучается в военном ведомстве ФРГ по просьбе Вашингтона, сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен отмечает, что на такие меры Берлин пойдет только в случае применения силами президента Башара Асада химического оружия против мирных жителей.

«В данном случае мы имеем дело со стандартной стратегией Дональда Трампа, которую он последовательно проводит в жизнь еще со времен очень успешного Трампа-коммерсанта. Президент США каждый раз поднимает ставки, а потом немного идет на попятную, но в конечном итоге проводит решение на своих условиях и получает при этом определенную выгоду», — рассказал «Газете.Ru» директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

По словам собеседника издания, эта стратегия проводится Дональдом Трампом по всему миру, однако применять ее к России однозначно не следует. Дело это совершенно пустое, считает Ознобищев.

По его словам, Россия — великая держава, держава мирового уровня, и постоянно стремится подтверждать этот статус своими действиями на мировой арене, в том числе и в Сирии, что включает противодействие США и Западу по целому ряду вопросов.

«Несмотря на то что заявление Трампа об ударах про российским силам подхвачено прессой, оригинального твита президента США по этому поводу нет. Разве что упоминается ссылка на неназванных лиц. А это все еще может быть и некоей интерпретацией слов Дональда Трампа.

Как он это сказал, где и при каких обстоятельствах — неясно. Может быть, просто проходя мимо журналистов на входе или выходе из какого-либо здания. Его спросили: «Вы готовы к удару по русским?» «Конечно, да» — ответил Трамп и пошел дальше. И такой вариант не исключен», — считает Сергей Ознобищев.

Как серьезный политик, Дональд Трамп такое развитие событий не имеет в виду, уверен собеседник «Газеты.Ru». По его словам, «у нас с США в Сирии идет некий — причем не очень безопасный, но все-таки договорной — матч, в котором порой есть травмы, и травмы серьезные, но, тем не менее, матч все-таки договорной. Мы информируем друг друга о взаимных действиях».

По словам собеседника издания, нанести удар по Сирии, предупредив нас, Дональд Трамп, конечно, может. И этот удар нужен президенту США для укрепления его положения собственно в Соединенных Штатах. Опять-таки как руководитель Америки, которую он вновь хочет сделать великой, Дональд Трамп не может просто так уйти из Сирии.

Все должны закончить эту сирийскую эпопею, сохранив при этом лицо. Это относится и к Вашингтону, который должен при этом заявить, что «мы выполнили все свои задачи». Это в равной степени относится и к России, и к Ирану, и к Турции, считает директор Института стратегических оценок.

«Допускать даже вероятность дальнейшей эскалации взаимоотношений с США мы не должны. Это слишком опасно. Думаю, и американские военные и политики также отдают себе в этом полный отчет. Но образ великой мировой державы довлеет и над США, и над нами», — убежден Сергей Ознобищев.

Если все же Дональд Трамп решится нанести удары по российским силам в Сирии, то это неизбежно приведет к ответным действиям со стороны Вооруженных сил России. Об этом еще 13 марта заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

В частности, военачальник тогда сказал, что Минобороны России готово к ответным мерам воздействия против ракетного удара США по Сирии, если возникнет угроза жизни российским военнослужащим. Меры воздействия будут приняты как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять, уточнил в марте 2018 года Валерий Герасимов.

Таким образом, даже небольшая провокация в этой сфере может привести к взаимному обмену ударами и дальнейшей эскалации конфликта.

А учитывая, что с одной стороны будут США, Великобритания, Франция, Германия, а с другой стороны — Россия, то нельзя исключать, что из-за какого-нибудь незначительного инцидента в Сирии может разгореться масштабная война мирового уровня.