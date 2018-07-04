Спецназ России и США: кто сильнее

The National Interest сравнил техническое оснащение спецназа армий США и России. Согласно информации издания, самым большим преимуществом американских Сил специальных операций является использование беспилотных летательных систем MQ-Predator и MQ-Reaper, которые могут обнаруживать и отслеживать цели в любое время суток, а также переносить вооружение для сухопутных войск.

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Отмечается, что в российской армии беспилотники не используются для поддержки спецназа, а применяются для обнаружения целей и корректировки целеуказания. По данным NI, в арсенале российской стороны находятся беспилотные летательные аппараты «Форпост» и «Орлан-10», которые не могут переносить оружие. При этом «Орлан-10» легче американских моделей беспилотников. Издание предполагает, что Россия стремится использовать свое собственное оборудование, которое стоит недорого.

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, «отсталость» российских беспилотников объясняется тем, что Россия достаточно поздно подключились к общему тренду развития беспилотной авиации, всего 10 лет назад, в то время как США приняли на вооружение первый беспилотник еще в 1950-х годах прошлого века. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отмечает, что

российские Силы специального назначения в основном используют тактические беспилотники, в то время как американский спецназ работает со стратегической беспилотной авиацией.

«Такое есть, это отрицать бессмысленно. И они используют это в своих интересах. У нас только легкие и средние — тяжелых стратегических беспилотников у нас нет» — говорит Коновалов, подчеркивая, что российский спецназ широко использует беспилотную авиацию в Сирии. Одна из главных задач российского спецназа после подключения к операции на Ближнем Востоке заключалась в корректировке действий авиации, напоминает эксперт.

В материале The National Interest помимо сравнения беспилотников, также делается акцент на приборах ночного видения — в армии США используют AN/PVS-31. При его производстве применяют белый, а не зеленый фосфор, что позволяет сделать изображение более четким и детализированным. В российских приборах ночного видения НСПУ и 1ПН93 фосфор не используется. Они подходят для наблюдения, а также важны на оборонительных позициях.

Исходя из этого издание делает вывод, что у российского и американского спецназов разные задачи.

Оснащение Сил специальных операций США больше подходят для выполнения наступательных задач, а российский спецназ будет лучше в наблюдении и обороне.

Однако заместитель начальника Института политического и военного анализа Александр Храмчихин отмечает, что использованные американским изданием критерии оценки спецназов — «это чисто технические детали». «У американцев действительно чисто технически какие-то моменты более развиты. В том числе приборы ночного видения и беспилотники, особенно боевые. С беспилотниками у нас всегда было плохо. Сейчас конечно получше, чем раньше, но мы все равно отстаем», — говорит Храмчихин.

При этом эксперт не соглашается с оценкой «распределения задач», сделанного американским изданием. «Что такое спецназ в обороне, — конечно, не очень понятно. Спецназ — по определению наступательное подразделение», — отмечает эксперт.

Другого мнения придерживается Иван Коновалов. По словам специалиста, разницу в задачах Сил специальных подразделений России и США можно увидеть на примере операции в Сирии. «Там российский спецназ действительно занимается наблюдением, сбором информации, корректировкой действий авиации, корректировкой действий сирийской армии — в этом смысле да. Это не тяжелая пехота. А вот американцы в Сирии вооружены тяжелее, — поясняет эксперт. —

Американцы правильно отмечают — у нас нет задач вести наступательные действия, наша задача — поддержать сирийскую армию, которая ведет наступательные действия.

Другое дело, что американцы говорят, как мы экипированы и для каких целей. По оборудованию, спецсредствам и вооружению — всегда можно спорить. Я считаю, что у нас, по-крайней мере, железный паритет с американцами в этом смысле. Что касается выучки и мотивации, то, безусловно, у российских спецназовцев она выше. Это очевидная вещь. И для американцев это сейчас проблема, как и для британцев — у них раньше был прекрасный спецназ, а сейчас он вызывает много критики. Так же ситуация обстоит с французским спецназом. А россияне на передовой действуют прекрасно».