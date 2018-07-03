Вернуть знамена: Украину напугали российские полки

Согласно указу президента России, 6-й танковый полк ВС РФ стал «гвардейским Львовским», 68-й получил название «гвардейский Житомирско-Берлинский», а 163-й — «гвардейский Нежинский».

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Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко усмотрел опасность в почетных наименованиях российских полков. По его словам, тем самым Москва «маркирует» территории и «озвучивает претензии» на земли других народов, к которым не имеет никакого отношения.

«Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины», — заключил украинский военный.

«Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию — воровать чужую историю и славу», — написал Муженко в фейсбуке.

Для начала разберемся, когда появились почетные наименования частей и соединений в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Здесь не обойтись без цитирования давно ставшего хрестоматийным труда видного советского военачальника Сергея Штеменко «Генеральный штаб в годы войны».

«К 1943 году относится и еще одно нововведение в системе поощрения наиболее отличившихся частей, соединений и крупных войсковых объединений. Общеизвестно, что это был год коренного перелома в войне. Уже в самом его начале на важнейших участках советско-германского фронта гитлеровские армии оказались опрокинутыми.

В снегах под Сталинградом добивалась окруженная ударная группировка противника. Сокрушив врага под Воронежем, Советская Армия выходила на дальние подступы к Харькову и стучалась в ворота Донбасса. Началось массовое изгнание оккупантов с советской земли. В ознаменование одержанных побед Ставка предложила Генеральному штабу подготовить поздравительный приказ войскам восьми фронтов»,

— писал Сергей Штеменко в своих воспоминаниях.

По словам начальника Оперативного управления Генштаба РККА в годы войны, этот первый в истории Великой Отечественной войны поздравительный приказ Верховного Главнокомандующего (25 января 1943 года) носил несколько общий характер. Отличившиеся соединения в нем не перечислялись, фамилии их командиров и даже командующих армиями, фронтами не указывались.

«5 августа, когда были взяты Орел и Белгород, в Ставке возникла новая идея. Как только командующие фронтами доложили Верховному о взятии этих городов (о таких победах они всегда стремились докладывать ему непосредственно), генерала Антонова и меня вызвали в Ставку. Сталин только что вернулся с Калининского фронта. Собрались и все остальные члены Ставки», — вспоминает военачальник.

Тогда Сталин напомнил, что «еще в древние времена, когда войска одерживали победы, что в честь полководцев и их войск гудели все колокола». Тогда же главнокомандующий предложил «давать в честь отличившихся войск и командиров, их возглавляющих, салюты».

«Так было решено отмечать победы наших войск торжественными залпами в Москве и каждый залп сопровождать пуском разноцветных ракет, а перед тем передавать по всем радиостанциям Советского Союза приказ Верховного Главнокомандующего. Ответственность за это возлагалась на Генеральный штаб», — вспоминал Сергей Штеменко.

По словам военачальника, в тот же день, 5 августа, был издан поздравительный приказ и дан первый салют в честь освобождения Орла и Белгорода. Одновременно трем стрелковым дивизиям (5, 129, 380-й) было присвоено наименование Орловских и двум (89-й и 305-й) — Белгородских.

Это и было первое присвоение почетных наименований частям и соединениям РККА в годы Великой Отечественной войны.

Первоначально все без исключения части и соединения, упомянутые в благодарственном приказе, получали почетное наименование в зависимости от того города, который ими освобожден. Появились дивизии Воронежские, Курские, Харьковские.

«Но чем дальше развивалось наше наступление, тем больше освобождалось городов. И сам собой встал вопрос — как же поступать с теми частями и соединениями, на долю которых выпало освобождать по три-четыре города и более. Не присваивать же им по четыре почетных наименования? От Верховного и на сей счет последовали четкие указания: почетное наименование может быть только сдвоенным, скажем 291-я Воронежско-Киевская штурмовая авиационная дивизия. К многократно отличившимся войскам стали применяться и иные меры поощрения: их либо награждали орденами, либо представляли к гвардейскому званию», — пишет Штеменко.

Поэтому логика присвоения почетных названий воинским частям имеет исторические основания.

Для примера рассмотрим историю только одного полка, которому президент России вернул почетное наименование — 68-го гвардейского танкового Житомирско-Берлинского Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка.

Этот прославленный полк был сформирован в феврале 1942 года в Сталинграде как 93-я отдельная танковая бригада. Вскоре за отличия в боях соединение получило звание и стало называться 68-й гвардейской танковой бригадой.

Это соединение в ходе войны принимало участие в Ржевско-Сычевской наступательной операции, Курской битве, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.

В послевоенное время часть находилась в Группе советских войск в Германии. В 1990-е годы полк был выведен на территорию Самарской области, переформирован в отдел хранения вооружения и техники (танковых войск), причем без звания «гвардейский», без знамен, без орденов, без почетных наименований. В 2005 году отдел и вовсе был расформирован.

В 2017 году полк воссоздается в составе 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии Южного военного округа.

Указом Президента РФ от 30 июня 2018 года полку вернули почетное наименование, звание и награды времен Великой Отечественной войны.

Тут надо сказать, что содержание и смысл указа президента Российской Федерации в некоторых СМИ подавались не совсем корректно. По сути, полкам вернули звания, знамена, ордена, почетные наименования, которые они заслужили в боях в период Великой Отечественной войны.

Сегодня в составе ВС РФ уже есть Преображенский и Семеновский полки. Вполне вероятно, что в исторически обозримый срок появятся и лейб-гвардии Кирасирский, гусарский и Павловский полки.