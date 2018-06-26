Из солдат в адмиралы: кто возглавил Черноморский флот

Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области. Характерно, что будущий флотоводец начинал военную службу в 1981 году в качестве простого солдата в одной из частей тогда еще Уральского военного округа.

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В 1982 году Александр Моисеев поступил в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова и в 1987 году его окончил. К слову говоря, это училище не является кузницей руководящих кадров для отечественного ВМФ. Всего лишь несколько выпускников ВВМУРЭ достигли уровня начальник штаба флота. Но командующих флотами еще не было. В основном, на вышестоящие должности на флоте выдвигаются штурманы, ракетчики и минеры. Правда, были и химик, и механик, но большого следа в истории флота они не оставили.

С 1987 года будущий адмирал служил на атомных ракетных подводных лодках Северного флота. Последовательно прошел путь от инженера вычислительной группы радиотехнической боевой части до командира атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения.

В 1994 году, будучи в должности старшего помощника командира атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-18 «Карелия», награжден орденом Мужества за поход к Северному полюсу.

В 2003 году окончил с отличием Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. В 2003-2007 годах — начальник штаба 31-й Краснознаменной дивизии подводных лодок Северного флота (пункт постоянной дислокации — Западная Лица). В настоящее время соединение вооружено атомными ракетными подводными лодками проектов 667БДРМ «Дельфин» и 955 «Борей».

В 2008 году, будучи старшим на борту, руководил переходом атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-44 «Рязань» с Северного флота на Тихоокеанский флот в подводном положении подо льдами Северного Ледовитого океана, за что награжден вторым орденом Мужества.

В 2011 году окончил с золотой медалью факультет национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Эксперты особо обращают внимание на этот факт — окончание Александром Моисеевым ВА ГШ с золотой медалью. Дело в том, что количество золотых медалей в академии ограничено, и на них обычно претендуют отлично учившиеся общевойсковые генералы — командиры мотострелковых и танковых дивизий. Если моряк окончил ВА ГШ с золотой медалью, то это означает только одно — он действительно очень хорошо учился.

В июне 2011-го — апреле 2012 года Александр Моисеев — заместитель командующего подводными силами Северного флота. В 2012 году указом президента Российской Федерации № 423 он назначен командующим подводными силами Северного флота.

20 февраля 2013 года указом президента России № 151 Александру Моисееву присвоено очередное воинское звание контр-адмирал.

На этот факт в биографии будущего командующего Черноморским флотом тоже обращают внимание аналитики. Дело в том, что на должность командира дивизии подводных лодок (штатная категория — контр-адмирал) будущий флотоводец был назначен в 2007 году. И только почти через семь лет пребывания в адмиральской должности, через два года после окончания ВА ГШ Александру Моисееву было присвоено звание контр-адмирал. Этот факт говорит о том, насколько тяжело в современном российском флоте присваиваются звания высшего офицерского состава.

Указом президента РФ от 5 апреля 2016 года Александр Моисеев был назначен начальником штаба Северного флота.

22 ноября 2017 года адмирал назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Эксперты подчеркивают — очень хорошо, что Александр Моисеев перед назначением на должность командующего флотом проходил службу в Генеральном штабе. Это резко расширило служебный кругозор адмирала, и теперь на многие вещи во время руководства флотом он будет смотреть уже совершенно по-другому.

«Я считаю, что адмирал Моисеев является достойной сменой Александру Витко. Учился он очень хорошо, опыт богатейший, по применения основного оружия флота — просто уникальный», — рассказал «Газете.Ru» экс командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

К недостаткам адмирала Моисеева можно лишь отчасти отнести его возраст. Флотоводцу все-таки идет 57-й год. Лучше бы, если ему было 47 лет. Он не только успел бы проявить себя на должности командующего флотом, но, вполне возможно, с учетом полученного опыта еще был бы выдвинут на один из постов в главном командовании Военно-морского флота. Нельзя сказать, что подобный возраст адмирала сводит возможности дальнейшего служебного роста к нулю, однако планка в 56 лет существенно ограничивает карьерный рост флотоводца. Самое главное — при таком раскладе объективно мало остается времени на реализацию масштабных замыслов.

Что касается прежнего командующего Черноморским флотом, то по сведениям, исходящим от высокопоставленных источников в Главном командовании ВМФ, адмирал Александр Витко выдвинут на должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации. Ранее этот пост занимал вице-адмирал Александр Федотенков. В настоящее время он увольняется в запас по достижению предельного возраста нахождения на военной службе.

Источники «Газеты.Ru» утверждают, что эта должность для Александра Витко, с самой лучшей стороны зарекомендовавшего себя на посту командующего Черноморским флотом, временная.

По некоторым сведениям, руководство военного ведомства поставило перед адмиралом Александром Витко следующую задачу — за год полностью войти в курс всех дел главного командования ВМФ и быть готовым к выдвижению на пост главнокомандующего Военно-морским флотом.

Насколько эти сведения соответствую действительности, покажет ближайшее будущее.

«Если такие слухи в отношении адмирала Александра Витко ходят, то они вполне уместны. Витко исключительно заслуженный и грамотный офицер, политик и воин, много сделавший для Черноморского флота и Крыма в целом», — заключил экс командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.