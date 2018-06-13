«Рысь» в парке: Германия показала новую БМП

Новая германская боевая машина пехоты Lynx KF41 должна вызвать интерес у сухопутных войск вооруженных сил США и получить большое распространение на оружейных рынках мира. Во всяком случае, на это надеются разработчики Rheinmetall AG. KF расшифровывается как Kettenfahrzeug — «гусеничная машина».

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«Насколько состоящие на вооружении боевые машины пехоты удовлетворяют требованиям ведения боевых действий будущего? Именно с этого вопроса в концерне Rheinmetall началось создание нового семейства боевых бронированных машин Lynx», — заявил перед выкаткой перспективной БМП KF41 на выставке Eurosatory-2018 в Париже Бен Хадсон, глава подразделения в Rheinmetall AG, отвечающего за разработку боевых бронированных машин.

Он отметил, что за последнее время вооруженные силы во всем мире практически заново переработали требования к боевым бронированным машинам в целях более полного соответствия их тактико-технических характеристик военным конфликтам будущего.

В первую очередь новая германская БМП должна обеспечить ведение боевых действий с равным по силам и хорошо технически оснащенным противником и нейтрализовать новые виды угроз, появляющиеся на полях войны будущего, пояснил Хадсон.

Например, сухопутные войска вооруженных сил США разработали целый комплекс требований к боевым машинам следующего поколения (в рамках программы Next-Generation Combat Vehicle, NGCV) и расценивают реализацию этой программы как один из шести главных приоритетов в деле модернизации американской армии.

По словам представителя Rheinmetall AG, если учесть все требования к перспективной боевой машине пехоты, то ее масса составит не менее 50 тонн. Кроме того, новая БМП должна обладать возможностями быстрой реконфигурации в целях более эффективного выполнения различных боевых задач, будь то акции по поддержанию мира, действия против партизан или ведение операций против равного по силам и хорошо оснащенного противника.

За последние годы потенциальные противники Германии существенно усилили свои боевые и оперативные возможности, особенно в сфере ведения РЭБ, высокоточного оружия большой дальности, они разработали и приняли на вооружение целый ряд перспективных боевых бронированных машин, отметил Хадсон. По его словам, все это и вызвало к жизни проект новой германской БМП.

Как отмечают разработчики, БМП Lynx KF41 («Рысь») с боевым модулем типа Lance 2.0, выполненным в виде поворотной башни с набором необходимого оборудования и вооружения «восстанавливает равновесие противоборствующих сторон в областях выживаемости, подвижности, оружия, адаптируемости и транспортабельности боевых бронированных машин».

Кроме того, перспективная БМП является легко реконфигурируемым средством, и в ней применены принципы открытой архитектуры и модульности, добавил Хадсон. Он заверил, что БМП Lynx KF41 позволяет успешно выполнять большой спектр боевых задач.

Концерн Rheinmetall AG на выставке Eurosatory-2018 в течение короткого промежутка времени продемонстрировал практически, как могут изменяться конфигурации «Рыси» в зависимости от поставленных перед машиной боевых задач.

Конструкция этой боевой машины «хорошо масштабируемая», отметил глава подразделения в Rheinmetall AG Бен Хадсон. Он сказал, что

БМП Lynx KF41 может нести 18 тонн реконфигурируемой полезной нагрузки, размещенной как на боевом модуле, так и во внутренних объемах машины, включая девять бойцов десанта в задней части корпуса боевой машины.

Новая БМП укомплектована двигателем фирмы Liebherr мощностью 850 кВт и трансмиссией корпорации RENK AG. Последняя является одним из ведущих мировых производителей высококачественных редукторов, компонентов для механических передач, а также систем их тестирования.

БМП Lynx KF41 оснащена самым современным боевым модулем Rheinmetall Lance 2.0, вооруженной новой 35-мм автоматической пушкой Wotan (Вотан — верховное божество у древних германцев) двойного питания с возможностью воздушного подрыва боеприпасов, а также спаренным пулеметом калибра 7,62 мм, расположенным справа от пушки, и двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет.

Боевой модуль Lynx KF41 оснащен компьютеризированной системой управления огнем и имеет стабилизированную электрооптическую панорамную прицельную систему, которая включает в себя дневной/тепловизионный прицел с лазерным дальномером у командира и наводчика, а также систему целеуказания.

Кроме того, боевой модуль может комплектоваться средствами РЭБ и сопрягаться с беспилотными летательными аппаратами.

По словам Бена Хадсона, концерн Rheinmetall AG хочет, чтобы весь мир знал, что БМП Lynx KF41 — абсолютно реальная боевая машина, и корпорация располагает видеозаписями испытаний этой БМП. В компании выразили надежду, что их достижения позволят США реализовать свою программу боевых машин следующего поколения NGCV в самые короткие сроки.

«Я думаю, что справедливости ради стоит отметить, что в США есть неподдельный интерес, чтобы посмотреть на БМП Lynx KF41 как на серьезного конкурента в деле создания боевой машины следующего поколения», — заключил Хадсон.

На вопрос, может ли концерн Rheinmetall AG быть задействован в реализации американской программы NGCV, он ответил весьма уклончиво, сказав, что «за последние несколько месяцев было много изменений, за дело в США взялась новая межведомственная команда разработчиков, и дело успешно продвигается».

По его словам, следующие шесть месяцев для программы NGCV будут очень интересными. «И мы с нетерпением ждем вещей, которые могут произойти в начале следующего года. Это все, что я могу сказать об этом на данный момент», — сообщил Хадсон.

Между тем в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский не увидел ничего особенного в германских БМП, представленных на вставке в Париже. «Не расценивал бы БМП Lynx KF41 как революционную и прорывную конструкцию — ничего особо нового немцы в этой машине не показали», — отметил эксперт.

По его словам, германская «Рысь» слишком тяжела — в минимальной комплектации она весит 32 тонны, а в максимальной ее масса может достигать почти 50 тонн. Совершенно очевидно, что с таким весом новая «Рысь» плавать не сможет, да и в доставке этой БМП по воздуху самолетами ВТА неизбежно возникнут определенные трудности.

Мураховский добавил, что степень защищенности новой Lynx KF41 также уступает израильским боевым машинам пехоты типа «Намер» и перспективным российским тяжелым боевым машинам пехоты типа Т-15 на базе танка «Армата» — Lynx KF41 занимает в этом плане, несмотря на свою значительную массу, некое промежуточное положение.

Наконец, крайне интересен вопрос о цене новой германской БМП, считает главред «Арсенала Отечества». Мураховский констатировал, что «сравнительно небольшой» она быть никак не может. И вполне возможно, полагает эксперт, что Rheinmetall AG выставит немецкому оборонному ведомству такую цену, при которой вопрос о скорейшем серийном производстве этой БМП просто повиснет в воздухе.

«Эта машина больше подходит для ведения противопартизанских действий в конфликтах низкой интенсивности, — заключил Мураховский, — а как раз в войны такого типа Германия старается не ввязываться. Да и предыдущим парком немецких боевых машин подобные задачи решались более чем успешно».