Новое оружие против России: что затеял Пентагон

Еще в текстах концептуального документа «Армейская перспектива — 2010» указывалось, что для будущей войны армии США потребуется новое высокоточное оружие большой дальности, пишет американское издание Warrior Maven. При этом подразумевалось, что в новый комплект военно-технического обеспечения для сухопутных войск США войдут ракеты, гиперзвуковое оружие и артиллерия с увеличенной дальностью стрельбы.

В первую очередь, новые средства поражения предназначаются, чтобы противостоять российским угрозам на европейском континенте. Так, во всяком случае, подобные усилия объясняют в Пентагоне.

Министр армии США Марк Эспер, выдвинутый на эту должность в ноябре 2017 года, заявил, что в его ведомстве высокоточное оружие большой дальности рассматривают в качестве приоритета номер один при модернизации сухопутных войск США.

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Высокопоставленные руководители вооруженных сил США полагают, что развертывание и усиление группировок ВС РФ на восточных границах НАТО представляют особую угрозу США и североатлантическому альянсу в Европе, учитывая имеющийся в распоряжении Москвы значительный арсенал высокоточных тактических, оперативно-тактических и стратегических баллистических ракет.

«Даже военный госпиталь США и НАТО в немецком городе Ландштуле находится в пределах досягаемости российских ракет. Именно на такой дальности ракетные войска ВС РФ могут поражать наши объекты. У нас в настоящее время практически нет такого понятия, как «глубокий тыл».

Все наши объекты в Европе могут внезапно оказаться под убийственным огнем противника», — так оценил сложившуюся обстановку один из высокопоставленных офицеров Сухопутных войск США.

Разработчики оружия для сухопутных войск США заявили, что конструкторские бюро и предприятия промышленности намерены спроектировать и поставить на вооружение американской армии интегрированную серию образцов вооружения, чтобы в полном объеме соответствовать приоритетам, обрисованных в общих чертах Марком Эспером.

Подобная серия будет включать высокоточную ракету большой дальности, гиперзвуковые образцы вооружения для сухопутных войск и артиллерию дальнего действия. Для последней ставится задача удвоить дальность стрельбы 155-мм снарядами и достичь рубежа поражения в 60 км. Для решения подобной задачи планируется использовать более длинный ствол, активно-реактивные снаряды с прямоточными воздушно-реактивными двигателями и новые материалы. Это, по мнению разработчиков, позволит стрелять на дальность в 60 км и дальше.

Пентагон обвиняет Россию в дестабилизирующих действиях в Европе, подразумевая, в первую очередь, якобы участие российских военных в конфликте на юго-востоке Украины. При этом Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, а Киев за несколько лет военных действий в Донбассе так и не смог представить сколь-нибудь внятные доказательства присутствия российских военнослужащих в данном регионе.

Кроме того, по версии Пентагона, Москва продолжает нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, используя баллистические ракеты среднего радиуса действия. На это обращал в последние месяцы внимание министр обороны США Джеймс Мэттис. По его мнению, именно нарушения Россией РСМД повлекли за собой разработку в США нового ядерного оружия пониженной мощности.

Ассоциация по контролю над вооружениями США приводит длинный перечень тактических, оперативно-тактических и стратегических баллистических ракет России, которые соответствуют опасениям, сформулированным американскими лидерами.

Особое беспокойство специалистов Ассоциации вызывает российский подвижный грунтовый ракетный комплекс РС-26 «Рубеж». Его дальность стрельбы американцы оценивают в 5800 км. Наконец, Россия располагает межконтинентальными баллистическими ракетами РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (SS-27 по классификации НАТО) с дальностью стрельбы в 11000 км.

По мнению американских специалистов, это не просто те или иные рубежи досягаемости — это совершенно новые возможности по точности наведения и уничтожению объектов противников Москвы в Европе. Более того, по мнению экспертов США, новые российские средства поражения обладают возможностью работы по движущимся объектам.

При этом Москва, по мнению американцев, широко применяет технологии GPS, инерциальные навигационные системы, средства разведки дальнего действия и высокого разрешения, группировки цифровых РЛС, функционирующих в широком диапазоне частот, что предоставляет российским войскам (силам) новые возможности по маневру и ведению огня.

Первые образцы вооружения по программе LRPF (Long Range Precision Fires — «Высокоточная стрельба на большую дальность») должны быть готовы к 2027 году. Они должны поражать объекты противника на удалении не менее 500 км.

В ходе реализации программы LRPF должна появиться первая в своем роде высокоскоростная ракета дальнего действия наземного базирования, предназначенная для уничтожения командных пунктов и узлов связи вероятного противника, вертолетных площадок и группировок армейской авиации, позиций средств ПВО, нанесения поражения частям и соединениям неприятеля в районах оперативного предназначения. Ее дальность полета должна быть как минимум в три раза больше, чем у систем, стоящих в настоящее время на вооружении армии США.

Кроме того, разработчикам следует учесть, подсказывают эксперты США, что вооруженные силы России располагают самой современной системой ПВО в мире и необходимо принять все меры, чтобы снизить уязвимость нового оружия от российских зенитных управляемых ракет.

В своем выступление Марк Эспер упомянул и об этом, сказав, что новая ракета может оказать существенную помощь вооруженным силам США при ведении так называемых многодоменных операций и сражений. В частности, поразив средства ПВО вероятного противника, новое средство поражение тем самым окажет большую поддержку военно-воздушным силам США, выполняющим боевые задачи по авиационной поддержке сухопутных войск.

«Поэтому большая дальность стрельбы и при этом высокая точность наведения — приоритет номер для армии, — еще раз повторил Марк Эспер. — Выведя из строя РЛС и ЗРК потенциального неприятеля, мы облегчим выполнение боевых задач нашими военно-воздушными силами».

Кроме того, по мнению специалистов США, в ряде случаев будет невозможно применить крылатые ракеты воздушного или морского базирования. Именно этот промежуток и должна заполнить ракета, созданная по программе LRPF.

Корпорации Raytheon и Lockheed недавно подписали предварительный контракт стоимость в $116 млн на разработку оружия по программе LRPF. Первоначальные работы, в соответствии с американской терминологией, предусматривают фазы «технологического созревания» и «снижения рисков».

Помимо высокоточного оружия большой дальности, которое расценивается приоритетом номер один, руководство сухопутных сил США планирует не ослаблять усилия и в следующих областях: разработке боевых машинах следующего поколения, высокоскоростных вертолетов, средств ПВО и ПРО, совершенствованию теории и практики ведения сетецентрических боевых действий, повышению выживаемости личного состава на поле боя.

«В отечественном экспертном сообществе подчас высказывается такая точка зрения, что американцы в своих разработках настойчиво стараются приблизиться к тактико-техническим характеристикам ракетного комплекса «Искандер» и что им это пока не удается»,

— рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Однако, по словам эксперта, российский комплекс имеет как достоинства, так и недостатки. Среди последних главным является незначительный опыт боевого применения РК «Искандер».

По словам Макиенко, самым главным критерием успешности оружия является его высокая эффективность в боях. Пока ни «Искандер», ни тем более перспективная американская система этим похвастаться не могут.