«Залатают лейкопластырем»: США приказали флоту долго жить

В декабре 2018 года США планируют увеличить численность боевых и вспомогательных кораблей до 355 единиц, поддерживая их эксплуатацию на требуемом уровне. Об этом пишет издание Defense News.

Этот рубеж будет достигнут как за счет ввода в боевой состав флота новых кораблей, так и за счет продления срока службы судов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, причем некоторым категориям боевых кораблей срок службы может быть продлен вплоть до 53-летнего возраста.

Согласно документу Командования кораблестроения и вооружений ВМС США, сроки службы американским кораблям предполагается продлить следующим образом: эсминцам «Арли Берк» самых ранних серий — до 45 лет, серии II — между 46 и 50 годами, крейсерам УРО типа «Тикондерога» — между 42 и 52 годами (в зависимости от конкретного корабля), кораблям прибрежной зоны с нынешних 25 лет — до 32-35 лет. Универсальным десантным кораблям предлагается находиться в строю ВМС США вплоть до 53-летнего возраста.

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Американские специалисты уже задаются вопросом, насколько реально достичь подобных сроков службы кораблей без существенного увеличения затрат на их обслуживание, ремонт и содержание.

К примеру, сегодня средний возраст службы крейсера до списания составляет почти 30 лет. Возраст самых пожилых эсминцев в строю ВМС США типа «Арли Берк» серии I (еще без вертолетной площадки) находится в интервале между 21 и 27 годами.

Затраты на содержание стареющих кораблей будут возрастать с каждым годом, подчеркивают эксперты ВМС США. Но самая большая проблема с «пожилыми» судами — обеспечить эффективность их боевого применения на должном уровне в будущем.

На официальном уровне ВМС США отказались комментировать документ Командования кораблестроения и вооружений, но было сказано, что в этом докладе проведено исследование разнообразных возможностей по расширению численного состава флота.

«Единственное, что я могу сказать, мы рассматриваем разнообразные варианты увеличения боевого состав ВМС США до 355 кораблей, — заявил официальный представитель ВМС США лейтенант Лорен Чатмас. —

Наряду с вводом в строй новых кораблей мы также анализируем и вопросы продления срока службы судов, находящихся в боевом составе нашего флота».

Флот без оружия

Эксперты США, в основном, согласились с доводами, что корабли вполне обоснованно могут служить до возрастов, перечисленных в документе Командования кораблестроения и вооружений. Однако сомнения у них вызывает то обстоятельство, будет ли эффективно оружие у стареющих кораблей.

«Если смотреть на установленные градации кораблей по возрасту, то они кажутся вполне разумными. Но это по большей части относится к состоянию корпусов судов, механики и электрики, — сказал Брайан Кларк, в прошлом офицер-подводник ВМС США и аналитик из Центра по стратегическим и бюджетным оценкам. —

Но самой главной проблемой со временем будет устаревание боевых информационно-управляющих систем».

По его словам, поколения электронно-компонентной базы и другой электронной аппаратуры меняются более чем стремительно, и это вызывает опасения, что старые корабли ВМС США будут существенно уступать в эффективности свои потенциальным противникам. Поэтому вопросам своевременной модернизации кораблей надо уделять первостепенное внимание, сказал Кларк. Или же разрабатывать новые способы боевого применения кораблей. К примеру, более старые корабли использовать как плавучие арсеналы оружия, а вопросы разведки, управления, целеуказания и целераспределения отдать более современным судам.

Томас Каллендэр, другой экс-подводник на пенсии и аналитик из Фонда наследия, считает, что идея по продлению сроков службы кораблей с неядерными энергетическими установками в целом разумна и позволит увеличить число кораблей в боевом составе американского флота, но финансирование этого замысла вырастает подчас в абсолютно неразрешимую проблему.

«По сути дела, это лейкопластырь, который мы ставим на боевой состав ВМС», — сказал Каллендэр.

По его словам, эта мера позволит увеличить число кораблей в ближайшем времени. «Но в долгосрочной перспективе мы должны здраво оценить затраты на поддержании этих судов в боевой готовности. Это может стать очень дорогим делом. Мы можем дойти до точки, за которой дальнейшая эксплуатация возрастных кораблей просто нежелательна», — заключил Каллендэр.

Экс-командир эсминца ВМС США и консультант по вопросам обороны компании FerryBridge Group Брайан Макграт согласился с тем, что корабли могут иметь предложенный срок службы, но ему кажется, что военное ведомство США не готово выделить необходимые средства на реализацию этого замысла.

«Не имеет значения то, что заявил президент Дональд Трамп в Военно-морской академии по поводу боевого состава флота в 355 единиц, — заявил Маграт. — Имеет значение, каковы приоритеты министерства обороны США. И это будет до тех пор, пока министр обороны Джеймс Мэттис не обозначит их в вопросе количественного состава ВМС США».

Россия также сталкивается с похожими проблемами, однако есть существенное различие. «В ВМФ РФ тоже немало возрастных кораблей, особенно это касается Черноморского флота. В частности, флагман флота ракетный крейсер «Москва» в строю с 1982 года, сторожевой корабль «Сметливый» — с 1969 года, а БДК «Саратов» и вовсе с 1966 года», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Однако, по словам эксперта, в отечественном ВМФ проблему поддержания численного состава флота на необходимом уровне за счет продления сроков службы кораблей решать не собираются.

«Безусловно, списание корабля, не выслужившего установленные сроки службы, — зло, и с этим надо бороться, но и до бесконечности продлевать срок службы судна нельзя, всему есть разумные предел», — заключает эксперт.