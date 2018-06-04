Никого не запугаете: США не пригласили китайцев на учения

С такими заявлениями Джеймс Мэттис выступил на азиатском саммите по безопасности «Шангри-Ла Диалог» в Сингапуре, пишет издание Defense News. Это ежегодный межправительственный форум безопасности, проводимый независимым аналитическим центром Международный институт стратегических исследований (IISS).

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В мероприятии обычно принимают участие министры обороны, постоянные руководители министерств и другие военные руководители 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Форум получил свое название от отеля Shangri-La в Сингапуре. Мероприятие проводится с 2002 года.

Джеймс Мэттис особо подчеркнул, что развертывание войск (сил) Китаем находится в прямом противоречии с недавними заверениями председателя КНР Си Цзиньпина, которые он озвучил в 2015 году. Тогда генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая заявил, что Пекин не будет осуществлять милитаризацию Южно-Китайского моря.

Однако, по словам Мэттиса,

Китай размещает на искусственных островах (которые Пекин соорудил в Южно-Китайском море) средства радиоэлектронной борьбы, чтобы осуществлять постановку организованных помех кораблям и самолетам потенциальных противников, зенитные ракетные системы и противокорабельные ракетные комплексы.

Пекин уже не первый год намывает гигантские песочные массы на рифы и мели, тем самым искусственно увеличивая количество островов архипелага Спратли. А государственная принадлежность Спратли оспаривается пятью другими странами региона — Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Тайванем.

Помимо всего прочего не так давно «Газета.Ru» писала, что дальние бомбардировщики ВВС Китая типа Н-6К в ходе учений впервые были передислоцированы на аэродром острова Вуди, входящего в состав спорного Парасельского архипелага. Министерство обороны КНР сообщило, что подобные перелеты необходимы для получения экипажами бомбардировщиков практики взлета и посадки на аэродромах, построенных на островах и коралловых рифах.

Бомбардировщики Н-6К способны нести ядерное оружие и для них в настоящее время в Китае разрабатывается баллистическая ракета воздушного старта.

Джеймс Мэттис вновь подтвердил, что недавнее решение отозвать приглашение военно-морскому флоту Китая для участия в учениях RIMPAC является прямым следствием развертывания группировок сил и средств НОАК в Южно-Китайском море.

Учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона RIMPAC являются крупнейшими в мире международными военно-морскими учениями. Они организуются и проводятся ВМС США. На учения обычно приглашаются союзные США государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Мероприятия проводятся с периодичностью один раз в два года (в июне-июле четного года) вблизи Гавайских островов.

Аннулирование китайского приглашения на учения RIMPAC Джеймс Мэттис расценивает как демонстрацию совместной позиции стран региона по вопросам спорных островов, но в то же время США, по словам министра обороны США, сохраняют открытым линии связи между Вашингтоном и Пекином.

В своем выступлении Джеймс Мэттис также затронул недавнее переименование командования вооруженных сил США в зоне Тихого океана в Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

Ранее министр обороны США заявлял, что «с целью признания увеличивающейся взаимосвязи Индийского океана и Тихого океана мы приняли решение переименовать Тихоокеанское командование в Индо-Тихоокеанское».

В Сингапуре Джеймс Мэттис в очередной раз подчеркнул, что новое наименование командования правильно отражает его возросшую сферу ответственности. Министр обороны США назвал в своем выступлении Индо-Тихоокеанское командование «приоритетным театром» для вооруженных сил США, утверждая, что части и соединения этого командования будут в первоочередном порядке получать самые современные корабли и истребители 5-го поколения.

Необычным в ходе сингапурского форума, отмечают наблюдатели, является тот факт, что министр обороны США в ряду остальных также упомянул щекотливый вопрос Тайваня.

Джеймс Мэттис принял на себя обязательство «работать с Тайванем», чтобы обеспечить его оборону и безопасность, предоставив в этих целях Тайбэю все необходимое вооружение и военную технику.

Он также повторил американскую позицию о невозможности односторонними усилиями изменить статус-кво Тайваня. Джеймс Мэттис убежден, что любое разрешение тайваньской проблемы должно соответствовать пожеланиям людей с обеих сторон.

Китай рассматривает Тайвань как свою мятежную провинцию, обязанную однажды вернуться в лоно единой державы, предлагая «гонконгский» принцип объединения «одна страна — две системы», но полностью не исключая и силового варианта.

Продажи оружия Тайваню обычно инициируют громкие протесты Китая, и Пекин готов оказать экономическое давление на те страны, которые изъявили готовность продать вооружение и военную технику Тайбэю, чтобы те аннулировали свои сделки.

Однако в то же время Джеймс Мэттис в Сингапуре взял примирительный тон в своей речи, заявив, что Китай должен иметь свой голос в формировании международной системы отношений, и что США продолжат преследовать конструктивные и ориентированные на результаты отношения с Китаем, когда это возможно.

США продолжат оставаться ведущей силой в регионе и будут вовлечены во все процессы, происходящие в АТР, подчеркнул Мэттис. Вашингтон нацелен на увеличение возможностей в сфере обороны государств-партнеров. Пентагон продолжит политику по улучшению совместимости в «аппаратном и программном обеспечении», способствуя финансированию и продажам вооружения и военной техники. Большое внимание американским военным ведомством будет уделено профессиональному военному образованию еще большего количества военнослужащих из стран Индо-Тихоокеанского региона.

«Соединенные Штаты, особенно при Дональде Трампе, более всего убеждают проявления силы, — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

— И даже по этой реакции Пентагона заметно, что в настоящее время Вашингтон весьма опасается резко возросших за последнее время возможностей Китая в военной сфере. И сильно злить своего великого восточного соседа не хотят».

«В Соединенных Штатах с конца прошлого года произошел поворот по отношению к Китаю, и он зафиксирован в трех основополагающих американских документах концептуального характера — «Стратегии национальной безопасности», «Стратегии национальной обороны» и «Обзоре ядерной политики», — пояснил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Эксперт напоминает, что во всех трех документах Китай был обозначен как конкурент, источник угроз и потенциальный противник Соединенных Штатов наравне с Россией. Фраза Мэттиса «США продолжат преследовать конструктивные и ориентированные на результаты отношения с Китаем», по мнению Василия Кашина, никого и ни к чему не обязывает и о ней можно забыть.

А спорные острова, по словам специалиста, — не более чем повод для обвинений дежурного характера на фоне продолжающегося противоборства двух держав за лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое в недалеком будущем примет глобальный характер.