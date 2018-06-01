«Это удивительно»: сбитого советского летчика нашли живым

Советский летчик, пропавший без вести во время войны в Афганистане, оказался жив и хочет вернуться домой, заявил РИА «Новости» руководитель Союза десантников России, герой советского Союза генерал-полковник Валерий Востортин. Найденный пилот, по его словам, находится в Афганистане.

«Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа», — приводит агентство слова генерала.

В то же время военачальник не назвал имени и фамилии летчика, сославшись на конфиденциальность информации.

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Генерал Востротин также отметил, что вопрос с помощью летчику обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий «Боевое братство — Battle brotherhood» — «Боевые сестры — Battle Sisterhood», которая прошла накануне в Подмосковье.

«Во время ввода советских войск на территорию Афганистана на первом этапе в этой стране были размещены один истребительный (самолеты МиГ-21), два истребительно-бомбардировочных (самолеты МиГ-21ПФМ и Су-17 различных модификаций) и несколько вертолетных полков,

— рассказал «Газете.Ru» экс-начальник оперативного отдела 40-й армии генерал-майор Евгений Никитенко. — Организационно части вначале входили в 34-й смешанный авиационный корпус, затем были преобразованы в ВВС 40-й армии».

Помимо этого, продолжил генерал-майор, непосредственная авиационная поддержка подразделений и частей 40-й армии осуществлялась с аэродромов, дислоцированных на территории Советского Союза. В частности, на начальном этапе афганской войны 1979-1989 годов истребители МиГ-21 действовали с аэродрома «Кокайды», расположенного на территории Сурхандарьинской области Узбекистана.

По словам Никитенко, в дальнейшем ВВС 40-й армии были усилены, в Афганистан начали прибывали по ротации авиационные полки со всего Советского Союза. Расширялся и типаж применяемых боевых самолетов. В Афганистане воевали МиГ-21, Су-17, Су-24 и Су-25, и даже Як-28 и Як-38. Последние зарекомендовали себя откровенно неудовлетворительно.

Пока нет никаких точных данных о типе сбитого самолета и принадлежности к полку. Также неизвестна дата поражения воздушного судна.

Вполне возможно, что речь идет о следующих пилотах.

8 сентября 1981 года самолет Су-17 капитана Виталия Лишенкова, принадлежавший к 217-му авиационному полку истребителей-бомбардировщиков (аэродром «Шинданд»), не вернулся с боевого вылета. Обстоятельства потери истребителя бомбардировщика неизвестны, информация о судьбе летчика пока отсутствует.

13 августа 1982 года был сбит МиГ-21Р (263-я отдельная тактическая разведывательная авиационная эскадрилья). Летчик старший лейтенант А.Ж. Миронов пропал без вести. Считается, что он погиб. Но мог и выжить. Вполне возможно, что речь идет и о нем.

27 (или 28) октября 1987 года в провинции Кунар из ПЗРК был сбит Су-17М3Р (263-я отдельная тактическая разведывательная авиационная эскадрилья). Считается, что летчик погиб. Однако его останки не найдены, как и место падения самолета.

28 декабря 1987 года был сбит Су-25 из состава 378-го отдельного штурмового авиационного полка. Пропал во время ночного вылета восточнее Баграма. Летчик считается погибшим.

Всего в ходе боевых действий в период с 1979 по 1989 годы было потеряно 125 самолетов. Наибольшие потери понесли штурмовики Су-25 — 36 машин, истребители-бомбардировщики Су-17 — 34 машин (один из полков Су-17 дислоцировался в Шинданде), истребители МиГ-21 — 21 машин.

«Наиболее вероятно, что обнаруженный в живых летчик летал на МиГ-21 или Су-25. Именно эти самолеты по большей части привлекались для ударов по противнику относительно с небольших высот», — предположил Евгений Никитенко.

И, скорее всего, самолет был поражен из переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер». Сбить реактивный самолет с помощью огня из пулеметов калибра 12,7-мм ДШК или 14,5-мм КПВТ весьма трудно, хотя такие случаи в Афганистане отмечались.

По словам Никитенко, поисково-спасательная служба в Афганистане была организована практически образцово. И многих пилотов сбитых самолетов удавалось эвакуировать с места приземления на парашюте. К примеру, один из сбитых летчиков, пилот МиГ-21, уже вступил в бой с моджахедами, расстрелял все патроны из автомата (а пилоты в Афганистане получали при боевом вылете АК-74СУ и боевые гранаты), уже лег на гранату и готовился выдернуть чеку, но благодаря действиям подразделений ПСС был спасен. Впоследствии удостоен звания Героя Советского Союза.

Сбитый летчик мог быть захвачен одним из подразделений моджахедов и в течение длительного времени удерживаться в одном из горных кишлаков центральных провинций Афганистана, к примеру, Гур, Бамиан, Урузган. Территория этих регионов даже в годы советского военного присутствия в этой стране контролировалась очень слабо, а скорее, не контролировалась совсем, считает Евгений Никитенко. По словам генерала, вероятно, советского пилота долго не держали в одном месте, а периодически переправляли из кишлака в кишлак.