Асад не животное

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который в своем твиттере назвал его животным. Асад также задался вопросом, соответствует ли эта риторика американской культуре.

«Я не думаю, что есть общество в мире, которое использует такого рода язык», — приводит слова Асада РИА «Новости».

Сирийский лидер отметил, что относится к подобным высказываниям как политик, и что они не влияют на него лично. «Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — подчеркнул он.

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Он также добавил, что после подобных выражений его встреча с президентом США вряд ли состоится в ближайшее время. По мнению Асада, любая встреча должна иметь результат, однако что можно достичь с таким непоследовательным политиком, как Трамп, — неизвестно.

Он также усомнился в том, что Трамп действительно контролирует Соединенные Штаты. «Мы считаем, что реальное государство контролирует любого президента США. Так всегда было в США, по крайней мере последние 40 лет — со времен Никсона, возможно, и раньше, но сейчас все более интенсивно, а самый громкий случай с Трампом», — сказал он.

Трамп назвал Асада животным после сообщений о предположительной химической атаке в Восточной Гуте в начале апреля. Как он написал в своем твиттере, организаторы «безумной химатаки» «дорого заплатят» за «множество погибших, в том числе женщин и детей». По словам американского лидера, «зона зверств» в Гуте окружена сирийской армией, которая не дает оказать медицинскую помощь и верифицировать последствия якобы произошедшего нападения.

Ответственность за атаку, как написал Трамп, несут «президент [России Владимир] Путин, Россия и Иран», поддержавшие «животное Асада».

Трамп также обвинил бывшего президента США Барака Обаму в том, что при нем «не перешли красную линию в песках» (red line in the sand) и не уничтожили сирийское правительство в Дамаске, «покончив с катастрофой давным-давно». Трамп снова назвал Асада «животным» и добавил, что сирийский лидер «давно стал бы историей», если бы Обама нанес удар.

Выражение «red line in the sand» употребляется американскими политиками в контексте ситуации на Ближнем востоке еще с 1990-х годов и обозначает «точку невозврата». Выражение появилось в 1928 году, когда Британская империя, Франция и США делили бывшую Оттоманскую империю и в ультимативной форме разграничивали регион.

На высказывание Трампа об Асаде отреагировали в Кремле. 9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Асад является легитимным президентом Сирии, и оскорбления в его адрес вряд ли уместны.

«Асад является легитимным президентом САР. С нашей точки зрения, конечно же, вряд ли может быть корректным использование таких оскорбительных фраз в отношении законного президента страны», — сказал представитель Кремля.

В интервью греческой газете «Катимерини» Асад, отвечая на вопрос об обвинениях со стороны США и европейских стран в использовании химического оружия, заявил, что у Сирии с 2013 года нет химического арсенала, и ОЗХО задокументировала этот факт. Если бы Сирия и владела таким оружием, то она не применила бы его по многим причинам, добавил Асад.

«Допустим, у армии есть химическое оружие, когда его следует использовать? В конце битвы, когда у террористов преимущество, а не когда армия закончила боевые действия и террористы сдались, заявив о своей готовности покинуть этот район, а армия установила свой полный контроль над этим районом», — сказал Асад (цитата по сирийскому государственному агентству SANA).

По его словам, когда речь идет о применении оружия массового уничтожения в густонаселенном районе, таком как Дума, где якобы оно было применено, речь не может идти о 45 жертвах. Когда используют оружие массового поражения в таком районе, то ожидается, что число жертв должно исчисляться сотнями или тысячами, добавил он.