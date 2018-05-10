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Асад не животное

Как Башар Асад отреагировал на оскорбления Дональда Трампа

Президент Сирии Башар Асад Reuters
Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа, который еще в начале апреля после сообщений о «химатаке» в Восточной Гуте назвал его «животным». После подобных реплик встреча двух президентов вряд ли состоится в ближайшее время, заявил Асад. По его утверждению, встреча должна быть результативной, что вряд ли возможно с таким непоследовательным политиком, как Трамп.

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который в своем твиттере назвал его животным. Асад также задался вопросом, соответствует ли эта риторика американской культуре.

«Я не думаю, что есть общество в мире, которое использует такого рода язык», — приводит слова Асада РИА «Новости».

Сирийский лидер отметил, что относится к подобным высказываниям как политик, и что они не влияют на него лично. «Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — подчеркнул он.

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Он также добавил, что после подобных выражений его встреча с президентом США вряд ли состоится в ближайшее время. По мнению Асада, любая встреча должна иметь результат, однако что можно достичь с таким непоследовательным политиком, как Трамп, — неизвестно.

Он также усомнился в том, что Трамп действительно контролирует Соединенные Штаты. «Мы считаем, что реальное государство контролирует любого президента США. Так всегда было в США, по крайней мере последние 40 лет — со времен Никсона, возможно, и раньше, но сейчас все более интенсивно, а самый громкий случай с Трампом», — сказал он.

Трамп назвал Асада животным после сообщений о предположительной химической атаке в Восточной Гуте в начале апреля. Как он написал в своем твиттере, организаторы «безумной химатаки» «дорого заплатят» за «множество погибших, в том числе женщин и детей». По словам американского лидера, «зона зверств» в Гуте окружена сирийской армией, которая не дает оказать медицинскую помощь и верифицировать последствия якобы произошедшего нападения.

Ответственность за атаку, как написал Трамп, несут «президент [России Владимир] Путин, Россия и Иран», поддержавшие «животное Асада».

Трамп также обвинил бывшего президента США Барака Обаму в том, что при нем «не перешли красную линию в песках» (red line in the sand) и не уничтожили сирийское правительство в Дамаске, «покончив с катастрофой давным-давно». Трамп снова назвал Асада «животным» и добавил, что сирийский лидер «давно стал бы историей», если бы Обама нанес удар.

Выражение «red line in the sand» употребляется американскими политиками в контексте ситуации на Ближнем востоке еще с 1990-х годов и обозначает «точку невозврата». Выражение появилось в 1928 году, когда Британская империя, Франция и США делили бывшую Оттоманскую империю и в ультимативной форме разграничивали регион.

На высказывание Трампа об Асаде отреагировали в Кремле. 9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Асад является легитимным президентом Сирии, и оскорбления в его адрес вряд ли уместны.

«Асад является легитимным президентом САР. С нашей точки зрения, конечно же, вряд ли может быть корректным использование таких оскорбительных фраз в отношении законного президента страны», — сказал представитель Кремля.

В интервью греческой газете «Катимерини» Асад, отвечая на вопрос об обвинениях со стороны США и европейских стран в использовании химического оружия, заявил, что у Сирии с 2013 года нет химического арсенала, и ОЗХО задокументировала этот факт. Если бы Сирия и владела таким оружием, то она не применила бы его по многим причинам, добавил Асад.

«Допустим, у армии есть химическое оружие, когда его следует использовать? В конце битвы, когда у террористов преимущество, а не когда армия закончила боевые действия и террористы сдались, заявив о своей готовности покинуть этот район, а армия установила свой полный контроль над этим районом», — сказал Асад (цитата по сирийскому государственному агентству SANA).

По его словам, когда речь идет о применении оружия массового уничтожения в густонаселенном районе, таком как Дума, где якобы оно было применено, речь не может идти о 45 жертвах. Когда используют оружие массового поражения в таком районе, то ожидается, что число жертв должно исчисляться сотнями или тысячами, добавил он.