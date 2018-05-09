Парад Победы в Москве. LIVE

Посетители Красной площади часто обращают внимание на белые и желтые линии, которыми расчерчена брусчатка. Так вот эти линии как раз нужны для парада.

Дело в том, что на белые линии ориентируются пешие парадные «коробки» (так называют аккуратные строи военных). Бойцы на правом фланге ориентируются по белой линии, остальные – равняются на них. Всего в таких коробках передвигается от 100 до 400 бойцов.

А вот по желтым линиям перемещается боевая техника.

Традиционно перед современной техникой проезжает советский танк Т-34 с Красным знаменем. От этой традиции и на этот раз отступать не будут.