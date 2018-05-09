Парад Победы в Москве. LIVE

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Флаг вносят под «Священную страну» Александрова.
На площадь выносят государственный флаг России и Знамя Победы.
Говорит и показывает Москва!
Тем временем на часах — 10 утра по Москве, бьют куранты, на Красной площади начинается главный парад Победы страны.
На груди Путина — георгиевская лента. У Нетаньяху — тоже.
Считанные минуты. Военнослужащие замерли в ожидании. На площадь входит Владимир Путин. Нетаньяху и Вучич выходят вместе с российским лидером.
Начинается!
Завершающая часть парада Победы также традиционна — после пролета авиации военный оркестр, все время находящийся по центру Красной площади, исполнит песню «Мы — армия народа», а затем покинет площадь под звуки марша «Прощание славянки». В этот момент диктор объявит о завершении парада.
В этом году на параде Победы будут рекордные показатели участников и боевой техники. Всего по Красной площади пройдет 13 046 человек, проедет 159 единиц техники, а в небе пролетит 75 самолетов и вертолетов. Будут и новинки. Например, БМПТ «Терминатор»; бронеавтомобили «Урал-432009», «Патруль», «Тайфун-К»; арктические ракетные комплексы, арктический ЗРК «Тор-М2ДТ»; роботы «Уран-6» и «Уран-9»; беспилотники «Катран» и «Корсар»; истребитель Су-57; МиГ-31К с ракетами «Кинжал».
Посетители Красной площади часто обращают внимание на белые и желтые линии, которыми расчерчена брусчатка. Так вот эти линии как раз нужны для парада.
Дело в том, что на белые линии ориентируются пешие парадные «коробки» (так называют аккуратные строи военных). Бойцы на правом фланге ориентируются по белой линии, остальные – равняются на них. Всего в таких коробках передвигается от 100 до 400 бойцов.
А вот по желтым линиям перемещается боевая техника.
Традиционно перед современной техникой проезжает советский танк Т-34 с Красным знаменем. От этой традиции и на этот раз отступать не будут.
На площади уже выстроились все «коробки» военных, гости собрались на трибунах, до парада остается чуть больше 15 минут.
Парад условно можно разделить на три части — пешая часть, проход боевой техники и пролет авиации.
С Липецкого аэродрома уже взлетает авиация, которая примет участие в параде Победы.
Сами традиции проведения парада остаются неизменными уже много лет. Сначала на Красную площадь выносят Знамя Победы и флаг России. После из ворот Спасской башни появляется министр обороны Сергей Шойгу и командующий парадом Олег Салюков. После объезда войск на кабриолете ЗИЛ министр обороны докладывает Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о готовности войск.
Далее — речь президента и минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Затем прозвучит гимн России, сопровождающийся артиллерийскими залпами их 76-мм пушки ЗИС-3. Именно из этих пушек велся обстрел войск Третьего рейха в 1940-е годы. А после начнется, собственно, сам парад.
В этом году все особенно ждут воздушную часть парада, ведь в прошлом году увидеть авиацию так и не удалось из-за густых облаков. Сейчас в Москве около 15 и ясное небо.
Однако вернемся к главному событию сегодняшнего дня — параду Победы на Красной площади. Впервые советские военные прошли с победным шествием по главной площади страны 24 июня 1945 года. Однако ежегодным это мероприятие стало далеко не сразу. Изначально парад проводился лишь раз в 20 лет. Каждый год почтить память ветеранов военным маршем стало традицией лишь в середине 1990-х годов.
Сегодня на Красной площади ожидают высоких гостей. На параде Победы, как ожидается, будут присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич. Визит Нетаньяху проходит на фоне очень нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил о скором выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной сделке. Поэтому интерес к последующим после завершения парада и «Бессмертного полка», в котором сам израильский премьер тоже может принять участие, переговорам будет приковано внимание не только в Москве, но и по всему миру, поскольку по итогам разговора российского президента Владимира Путина с Нетаньяху конфигурация сил в ближневосточном регионе может претерпеть некоторые корректировки.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня Россия отмечает 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Традиции празднования этой даты в нашей стране уже устоялись, а сам праздник по-настоящему объединяет представителей всех поколений, конфессий и политических взглядов.
Во всех российских городах проходят парады Победы, а главный из них, конечно, состоится в Москве. Он начнется в 10 часов (мск), а зрителей, уже собирающихся на Красной площади, ждут некоторые новшества.
О них мы расскажем в режиме онлайн. Оставайтесь с нами.