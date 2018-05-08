На повторе: США ввели санкции против российской оборонки

Госдепартамент США ввел запрет на контакты госорганов с российской государственной компанией «Рособоронэкспорт». Из опубликованного во вторник в Федеральном реестре документа следует, что соответствующее решение было принято 30 апреля заместителем госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом.

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Введение новых санкций подразумевает запрет на приобретение госорганами США любой продукции «Рособоронэкспорта», запрет на предоставление организации какой-либо помощи со стороны Соединенных Штатов, а также запрет на выдачу продукции «Рособоронэкспорта» американских лицензий на приобретение товаров, попадающих под режим экспортного контроля. Срок действия новых санкций составляет два года, однако за госсекретарем Майком Помпео остается право на их отмену.

Фактически принятый Госдепартаментом документ дублирует аналогичные санкции, еще в 2015 году примененные в отношении «Рособоронэкспорта» и других российских оборонных предприятий.

Тогда под удар, кроме «Рособоронэкспорта», попали также тульское Конструкторское бюро приборостроения, новосибирский производитель приборов ночного видения (ПНВ) и электронно-оптических преобразователей — компания «Катод», — подмосковная корпорация «НПО машиностроения», а также самолетостроительная корпорация «МиГ». Наряду с российскими фирмами в тот санкционный перечень США попали компании из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.

Формальной причиной введенных в сентябре 2015 года мер стало нарушение этими компаниями американского Закона о нераспространении, действующего в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Закон о нераспространении был в 2000 году введен в США в отношении Ирана. В 2005 году к нему была добавлена Сирия, а еще через год — КНДР. Документ запрещает поставки в указанные страны товаров, услуг и технологий, подпадающих под международные контрольные режимы и соответствующие перечни.

Санкции 2015 года предусматривали разрыв всех сделок, заключенных с этими предприятиями ранее. В этом заключается их ключевое отличие от ныне введенных санкций.

Принятые 30 апреля 2018 года меры Вашингтона против «Рособоронэкспорта» не имеют силы в отношении двух договоренностей, достигнутых ранее между российской корпорацией и американской стороной:

США оставляют за собой право на закупку российских вертолетов Ми-17, которые используются в Афганистане, и цифровых камер OSDCAM4060.

Последние применяются на самолетах-наблюдателях России в рамках Договора по открытому небу. В 2016 году желание США приобрести эти системы уже становилась причиной «ослабления» санкций против «Рособоронэкспорта». Согласно принятому два года назад решению Госдепа, камеры OSDCAM4060 были исключены из списка запрещенных для закупок изделий.

В американском внешнеполитическом ведомстве объясняли это решение тем, что покупка данных систем позволит американской стороне лучше оценивать соблюдение Россией Договора по открытому небу.

Ситуация с Ми-17 является еще более сложной. Первый договор между США и «Рособоронэкспортом» о поставке этих вертолетов для американской операции в Афганистане был подписан еще в 2011 году. Позже Ми-17 неоднократно докупались. К моменту введения санкций против «Рособоронэкспорта» в распоряжении ВВС Афганистана находились 56 вертолетов Ми-17.

Санкции поставили под угрозу успех американской операции в Афганистане. Из-за законодательных ограничений Пентагон не мог заменить поврежденные российские вертолеты, необходимые для борьбы с «Талибаном».

Всего за несколько месяцев ВВС Афганистана потеряли почти 10 единиц Ми-17, а половина уцелевших машин пришла в непригодное для эксплуатации состояние, писал журнал The Wall Street Journal. Между тем Ми-17 играют стратегически важную роль для борьбы с боевиками группировки «Талибан», утверждало издание. Один вертолет стоит $19 млн, купить его можно только в России, и самому Афганистану такие закупки не по карману.

В итоге менее чем за год санкции в отношении «Рособоронэкспорта» по контрактам на техобслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане были сняты.

Тем не менее, Вашингтон начал активно искать альтернативу для российских вертолетов. В конце 2016 года Пентагон заявил о своем намерении отказаться от поставок Ми-17. Еще год спустя, в октябре 2017 года, США впервые передали Афганистану два вертолета Black Hawk. За несколько лет Вашингтон намерен передать Афганистану 150 вертолетов этой модели. Вертолеты США постепенно заменят российские Ми-17 и Ми-35, которые используются ВВС страны до сих пор.

В то же время в опубликованной на днях статье издания Marine Corps Times сообщается, что несмотря на «политику импортозамещения», которую Вашингтон проводит в Афганистане, морская пехота США предпочитает использовать для учений российские модели вертолетов и планирует запросить вертолеты «российского образца» для использования их на учениях.

Согласно информации издания, командование по подготовке морпехов уже подало запрос на приобретение боевого вертолета Ми-24 либо Ми-17. «Вертолет благодаря своим размерам, летному профилю, огневой мощи и защитным маневрирующим возможностям, представляет собой уникальную угрозу, создающую реалистичную, непохожую и надежную противоборствующую силу», — цитирует издание текст заявления.