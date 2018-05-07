Четвертая битва: США создают флот против России

Военно-морские силы Соединенных Штатов воссоздали управление 2-го флота с командным пунктом в ВМБ Норфолк на восточном побережье Америки, пишет газета The Washington Post. Это ответ Пентагона на активизацию России на океанских театрах военных действий, подчеркивают в Вашингтоне.

Реклама

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что управление 2-го флота, расформированного в 2011 году, приступит к работе в Норфолке с 1 июля текущего года.

«Это наш незамедлительный ответ на изменяющиеся угрозы в сфере национальной безопасности США», — подчеркнул Джон Ричардсон, находясь на борту атомного ударного авианосца George H. W. Bush.

Адмирал констатировал, что «соревнование великих держав только усиливается, а Атлантический океан — такой же театр военных действий, как и любой другой. Конкретно зоной ответственности 2-го флота будет Северная Атлантика».

В отдельном заявлении Джон Ричардсон назвал стратегию национальной обороны США, разработанную при непосредственном участии министра обороны США Джеймса Мэттиса, «ключевым руководством» для воссоздания 2-го флота ВМС США.

В тезисах главы Пентагона, опубликованных в январе текущего года, говорится, что

долгосрочное стратегическое противоборство США с Россией и Китаем является главным приоритетом в деятельности министерства обороны США, поскольку американское минобороны переориентируется с противопартизанских и антитеррористических действий, которым военное ведомство США уделяло значительное внимание с сентября 2011 года, на глобальное противостояние с Москвой и Пекином.

Официальные представители министерства обороны США и американские аналитики неоднократно утверждали, что акцент на антиповстанческие и антитеррористические действия военного ведомства США отвлекал внимание Пентагона от насущных проблем модернизации вооруженных сил, позволяя России и Китаю стремительно преодолевать технологический разрыв с США и принимать на вооружение все новые и новые перспективные образцы вооружения и военной техники.

По мнению американских аналитиков, в это время Россия заняла Крым и юго-восточную часть Украины, обострила противоречия в военной сфере с Западом, активизировала кибератаки и вмешательство в выборные процессы в Европе и США. Впрочем, Москва неоднократно отвергала подобные обвинения в свой адрес.

Помимо всего прочего, подчеркивают американские эксперты, за последнее время существенно возросла активность российских подводных лодок, курсирующих в районах прокладки подводных телекоммуникационных кабелей, используемых НАТО, о чем ранее писала «Газета.Ru».

«Зима близко»

«Воссоздание управления 2-го флота ВМС США сигнализирует о желании американского флота действовать в Северной Атлантике мощно и адресно», — заявил Брайан Макграт, экс командир эсминца ВМС США, а ныне заместитель директора Центра американской морской мощи в Институте Хадсона на прошлой неделе.

По его мнению, в первую очередь 2-й флот должен нейтрализовать угрозы, исходящие от сравнительно небольшого количества российских многоцелевых атомных подводных лодок, способных курсировать в водах, примыкающих к восточному побережью США.

Особое внимание американский моряк обращает на российские подводные лодки четвертого поколения проекта 885 «Ясень» c крылатыми ракетами. По его мнению, ракеты этих субмарин с ядерными зарядами могут достать до любого города на восточном побережье США.

Брайан Макграт считает, что противолодочная оборона в этом случае должна быть организована с использованием надводных кораблей, многоцелевых атомных подводных лодок, беспилотных подводных аппаратов и патрульных противолодочных самолетов Боинг Р-8 «Посейдон».

Макграт также считает, что наличие во главе 2-го флота как минимум трехзвездного адмирала улучшит координацию с союзниками по НАТО, особенно со странами Северной Европы и Соединенным Королевством.

Более того, Макграт обратился к «Игре престолов» и процитировал одного из героев саги Неда Старка: «Зима близко».

Именно таким образом экс-командир американского эсминца хотел предупредить Соединенные Штаты о приближающемся, с его точки зрения, вооруженном конфликте между Россией и США.

«Ревизионистская власть в России устремлена на противоборство с США во многих сферах, и военное противостояние, как одна из областей борьбы Москвы и Вашингтона, только усиливается с каждым днем», — считает Макграт.

Ранее представители ВМС США неоднократно предупреждали, что российская военно-морская активность в атлантических водах требует изменения в стратегических установках вооруженных сил США.

Адмирал Джеймс Г. Фогго, командующий военно-морскими силами в Европе, сказал еще в 2016 году, что усилия России по созданию современного военно-морского флота означают, что Соединенные Штаты вступают в «четвертую битву за Атлантику». При этом адмирал ссылался на конфликты в обеих мировых войнах и напряженные отношения между двумя странами в ходе холодной войны.

«Эти угрозы весьма значительны, и они только возрастают по своей сложности, а также постоянно увеличиваются оперативно-стратегические возможности сил и средств вероятного противника, — написал Джеймс Г. Фогго для Военно-морского института США.

«Мы никому не угрожаем развязыванием боевых действий на океанских театрах военных действий в целом и в Северной Атлантике в частности, — пояснил «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко, — однако наши подводные лодки и надводные корабли должны присутствовать в критически важных районах Мирового океана хотя бы с целью демонстрации флага».

По словам флотоводца, в 1990-е и в начале 2000-х годов корабли отечественного Военно-морского флота находились или у пирсов в военно-морских базах, или отправлялись на разделку на металлолом. Однако возрождение военно-морской мощи России, по мнению собеседника издания, стало вызывать совершенно неоправданные страхи и опасения у Соединенных Штатов. Виктор Кравченко считает, что воссоздание 2-го флота ВМС США — скорее продукт для внутреннего пользования в Америке, нежели чем средство для парирования явно преувеличенных угроз со стороны российского флота.