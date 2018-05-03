Российский Су-30СМ разбился в Сирии

В Сирии потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны. По данным ведомства, инцидент произошел утром у аэродрома Хмеймим.

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«Около 9.45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», — сообщили в министерстве.

«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли»,

— говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве также уточнили, что огневого воздействия по самолету не было. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель.

Су-30СМ — последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Первый полет истребителя состоялся 31 сентября 2012 года. Истребители Су-30СМ использовались во время операции российских вооруженных сил в Сирии.

Пилоты Су-30СМ могут выполнять самые сложные фигуры одиночного и группового пилотажа, такие как «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова» в боевом порядке «ромб».

На сегодняшний день истребители Су-30СМ стоят на вооружении около десяти стран мира.

Одной из последних к списку этих стран присоединилась Белоруссия, которая сообщила о решении закупить российские истребители в июне прошлого года.

25 июля 2017 года правительство поручило Министерству обороны рассмотреть возможность закупок истребителей Су-30СМ у корпорации «Иркут». Правительство планирует приобрести партию из 10–12 самолетов для военного ведомства. Как сообщал газете «Коммерсантъ» источник в Минобороны, вопрос о покупке истребителей «действительно сейчас обсуждается, находится на рассмотрении». По данным другого источника, военное ведомство намерено направить полученные средства на производство среднемагистрального авиалайнера МС-21 — «Магистрального самолета XXI века».

В 2016 году Минобороны заключило контракт на поставку 28 машин для ВКС России и восьми штук для ВМФ России до конца 2018 года. 30 октября 2016 года в Иркутске совершил первый полет очередной двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ, предназначенный для Морской авиации ВМФ России и получивший собственное имя «Иркутск».

За все время эксплуатации самолетов Су-30 и его модификаций было зарегистрировано 16 катастроф.

При этом для российской авиации нынешняя катастрофа в Сирии является второй за всю историю. До этого крушение Су-30, пилотируемого российскими летчиками, происходило 19 лет назад, в июне 1999 года. Тогда самолет Су-30МК разбился в демонстрационном полете на авиасалоне в Ле Бурже, когда после фигуры высшего пилотажа задел землю хвостовой частью. Погибших в результате того инцидента не было.

Чаще всего катастрофы с Су-30 происходят у Индии — половина всех крушений самолетов этого типа приходится на эту страну. После последней катастрофы, которая произошла в мае прошлого года, высокопоставленные руководители ВВС Индии заявили, что совместная с Россией программа FGFA по созданию истребителя 5-го поколения не отвечает желаемым требованиям. Один из высших офицеров ВВС Индии добавил, что «индийские ВВС не стремятся продолжать программу FGFA».

Предложенная программа FGFA не соответствует требованиям по малой радиолокационной заметности российско-индийского самолета по сравнению с американским истребителем F-35, объяснил высокопоставленный индийский военный. По его мнению, в этой программе необходимы существенные структурные изменения, которые не могут быть обеспечены с помощью существующих российских прототипов.

В программе FGFA также нет понятия модульного обслуживания двигателя, что делает обслуживание будущего парка истребителей FGFA «дорогим и неприятным», считают индийские специалисты, на которых ссылается американское издание. Другой высокопоставленный представитель ВВС Индии пояснил, что модульное обслуживание двигателя требуется для быстрого и удобного обслуживания самолетов FGFA без предварительного предупреждения предприятия-изготовителя.