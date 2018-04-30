Киев идет на войну: АТО подошла к концу

Военная операция Украины в Донбассе, широко известная как АТО, 30 апреля подходит к концу. Вместо нее в регионе начата Операция объединенных сил (ООС), в рамках которой будет сильно увеличена роль Вооруженных сил Украины (ВСУ). В связи со сменой формата операции в Донбассе была также прекращена деятельность пресс-центра операции ВСУ в Донбассе.

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Руководит новой операцией генерал-лейтенант Сергея Наева, которого президент Украины Петр Порошенко назначил на должность командующего ООС еще 16 апреля. «По моей инициативе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии в Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины», — говорил украинский лидер, представляя Наева.

Сам Наев объясняет отличие АТО от ООС тем, что последняя является именно военной операций. «Боевики так называемых ДНР и ЛНР перешли под контроль офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, к тому же созданы 1-й и 2-й армейские корпуса российско-оккупационных войск, которые комплектуются российской техникой и наемниками, а также находятся в оперативном подчинении командования 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Противостоять им в формате АТО сложно. Таким образом, операция Объединенных сил имеет совершенно другую цель и предусматривает выполнение иных военных задач», — говорит Наев.

По его словам, при ООС действия ВСУ будут иметь более глобальную стратегию действий, поэтому точечные противостояния с противником будут, скорее, ситуативным явлением, нежели тенденцией.

При этом в Киеве допускают, что формат АТО будет снова применяться в Донбассе в точечном порядке. «Я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно — то есть так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой», — говорил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Президент Украины Петр Порошенко объявил о замене так называемой АТО в Донбассе на ООС в середине марта текущего года. По словам Порошенко, смена формата операции необходима в связи с «резким ростом угрозы на востоке».

На законодательном уровне изменение формата операции обусловлено так называемым законом об реинтеграции Донбасса. В принятом Верховной радой законе республики Донбасса называются «временно оккупированными территориями».

Один из ключевых пунктов закона заключается в том, что президенту Украины предоставляется право на использование ВСУ без одобрения парламента, в том числе для «освобождения территории на востоке страны».

Эксперты еще на этапе обсуждения указывали на опасность документа в части возможностей, которые получат ВСУ. По сути, украинским военнослужащим дали неограниченные права.

Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко, комментируя закрытие АТО, высказался более лаконично. По его словам, изменение формата операции позволит более эффективно и в рамках правового поля задействовать военнослужащих.

Подписав закон, Порошенко на законодательном уровне признал Россию «страной-агрессором», получил возможность вводить в стране военное положение и применять вооруженные формирования на неопределенный срок. Кроме того, важным является положение, которое фактически исключает прямой диалог между Киевом с ДНР и ЛНР, поскольку последние признаются «оккупированными территориями», которые якобы контролируются Россией.

Все эти положения прямо противоречат минским соглашениям, выполнения которых ожидают не только непризнанные республики и Россия, но также Германия и Франция.

Киев сам поставил свою подпись под соглашениями, однако выполнять их Украина не спешит до сих пор. В России принятие соответствующего закона и вовсе назвали практически односторонним выходом Киева из Минска-2.

Так называемая антитеррористическая операция началась в Донбассе 14 апреля 2014 года — именно в этот день исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о проведении АТО на востоке страны. Завершившаяся 30 апреля 2018 года операция длилась почти 1,5 тыс. дней. Даже по самым скромным оценкам — ООН — за это время в конфликте погибли более 10 тыс. человек, более 23 тыс. получили ранения.