Израиль молчит: по Сирии снова нанесли удары

В результате атаки ночью 30 апреля на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы и Алеппо произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Сирии.

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«Целью атаки стал склад оружия 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы. В результаты возникли мощные взрывы и сильный пожар», — сказал он.

По данным источника, речь, вероятнее всего, идет об авиаударе. Агентство уточняет, что склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией.

Позже стало известно, что ракетному обстрелу подверглись сразу несколько военных баз сирийской армии в провинциях Хама и Алеппо.

Государственное телевидение Сирии со ссылкой на военных уточняет, что базы были атакованы «вражескими» ракетами. Более детальной информации они не привели.

Источник агентства Reuters в сирийской оппозиции подтвердил, что под удар попала база 47-й бригады, которая известна как вербовочный пункт для шиитских ополченцев, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада. Источник в разведке отметил, что удары пришлись по нескольким командным пунктам ополченцев.

По его данным, есть жертвы. Тем не менее эта информация официально не подтверждена.

Военные Израиля отказались от комментариев в связи с ночными ударами по военным объектам в Сирии и сообщениями о возможной причастности к ним. «Мы отказываемся от комментариев», — заявила представительница вооруженных сил страны.

Стоит отметить, что Израиль десятки раз бомбил военные объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов.

На прошлой неделе, после активного обсуждения возможных поставок С-300 в Сирию, министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил о готовности нанести ответный удар в случае, если Сирия применит зенитно-ракетные системы, полученные от России.

«Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передает Сирии, не были бы использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них», — сказал Либерман.

Последний раз атака Израиля на сирийские военные объекты произошла в начале месяца. 9 апреля по авиабазе Т4 сирийских ВВС в провинции Хомс был нанесен ракетный удар. Сирийские военные заявили о перехвате 10 ракет, которые должны были поразить аэродром Шайрат. Данных о жертвах и пострадавших нет.

В Минобороны России заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.

«Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет», — говорилось в сообщении ведомства.

По данным российского оборонного ведомства, три ракеты достигли западной части аэродрома. Кроме того, отмечалось, что среди российских советников в Сирии пострадавших нет.

Министр обороны Израиля тогда вновь не сказал, кто нанес авиаудар по базе в Сирии. «Я не знаю кто, кого и где атаковал. Я знаю только одно: мы любой ценой не допустим укрепления Ирана в Сирии. Выхода нет. Допустить дислокацию Ирана в Сирии равнозначно накинутой самим себе петле на шее», — сказал Либерман.

Стоит отметить, что по данным ряда СМИ, в результате той атаки от взрывов погибли два бойца иранских экспедиционных сил в Сирии, еще семь человек были ранены.

Как отмечал в интервью с «Газетой.Ru» бывший глава израильской разведки «Моссад», генерал-майор Дани Ятом, конфликт Израиля и Ирана, из-за которого страдает Сирия, связан с несколькими факторами, «которые важны для иранцев». «Это идеи экспорта революции, в которые верит иранская элита. Кроме того, Иран хочет стать региональной супердержавой, и этому мешает Израиль. Мы видим влияние Ирана в Сирии, в Ливане, в Йемене, а также желание угрожать Израилю с Голанских высот. Они вооружают «Хезболлу» и ХАМАС, желая использовать их против Израиля. Также иранцы всегда хотели иметь выход в Средиземное море», — сказал он.