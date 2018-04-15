Океан возможностей: Китай бросил вызов США

Китай обсудил с властями Вануату, небольшого государства в Меланезии, возможность обеспечения своего постоянного военного присутствия в южной части Тихого океана, сообщает The Sydney Morning Herald.

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По данным источников издания в правительстве Австралии, пока между КНР и Вануату состоялись только предварительные обсуждения о наращивании военного потенциала Китая в островном государстве. Однако высокопоставленные сотрудники австралийских спецслужб считают, что в итоге Пекин может построить в регионе полноценную военно-морскую базу.

Если стороны смогут об этом договориться, китайская база появится менее чем в 2 тыс. км от побережья Австралии, что позволит Пекину экспортировать свою военную мощь в Тихий океан и изменить стратегический баланс сил в регионе. Это, в свою очередь, может привести к конфронтации между Китаем и США.

В The Sydney Morning Herald отмечают, что спецслужбы Австралии, Новой Зеландии и США с беспокойством наблюдают за тем, как Пекин усиливает свое влияние на правительства тихоокеанских островных государств, выдавая этим странам кредиты и инвестируя в строительство инфраструктуры.

Между тем МИД Вануату отрицает, что правительство страны обсуждало с Пекином возможность открытия военной базы. В Минобороны Китая, в свою очередь, заявили, что сообщения The Sydney Morning Herald не соответствуют действительности, а представитель китайского МИДа назвал материал газеты «фейковыми новостями».

Государство Вануату расположено вдалеке от ключевых судоходных путей, и в этом плане его территория не так важна, как порты Индийского океана, пишет Reuters. Однако, обеспечив военное присутствие в этой стране, Китай окажется близко к побережью Австралии, крупному союзнику США, а также приблизится к американской военной базе на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Вануату стала первой страной, признавшей позицию Китая в Южно-Китайском море — кроме Вануату, ни одно государство Тихоокеанского региона до сих пор не встало не сторону Пекина в этом вопросе. Стоит отметить, что КНР выделяет сотни миллионов долларов на развитие инфраструктуры в Вануату.

Несколько собеседников The Sydney Morning Herald предположили, что военные амбиции Пекина в Вануату будут реализованы постепенно. Сначала страны могут заключить соглашение, которое позволит кораблям китайских ВМС регулярно заходить в порты Вануату на дозаправку, считают источники газеты.

Если Китай откроет базу в Вануату, она станет уже вторым военным объектом страны за рубежом. Свою первую базу за границей Китай официально открыл в Джибути в августе прошлого года. Ранее сообщалось, что на ней будут дозаправляться военно-морские суда, которые участвуют в миротворческих и гуманитарных миссиях у побережья Йемена и Сомали.

В Джибути также находится Кэмп-Лемонье — крупнейшая постоянная военная база США за рубежом. По данным «Би-би-си», ее содержание обходится американцам в $63 млн в год. В то же время китайцы собираются вкладывать в свою базу по $100 млн ежегодно.

«Джибути пытается блюсти некое равновесие между Китаем и США, сдавая свои военные базы обеим странам. Да, между Китаем и США есть гигантская конкуренция за регион, а Джибути пытается усидеть на двух стульях, эксплуатируя свою территорию», — объяснил «Газете.Ru» Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов.

Для Китая развитие морской деятельности, как геополитической, так и экономической, является одним из приоритетов, объяснил «Газете.Ru» доцент кафедры мировой экономики НИУ ВШЭ Петр Мозиас.

По словам эксперта, Китай превращается в глобальную державу, и его военно-морское присутствие обеспечивается также созданием военно-морских баз. Для их строительства Китай находит территории, нуждающиеся во внешней экономической помощи, такие как Джибути и Вануату.

«За последние несколько лет наметилась тенденция превращения Китая в глобальную державу, и как следствие происходит передел сфер влияния между Китаем и уже имеющимися глобальными игроками. На суше границы у Китая, в основном, устоявшиеся, и воевать никто не хочет, а вот на морях, где границы более подвижные, китайская экспансия находит некий выход. Таким образом, пространственное расширение сфер влияния Китая происходит прежде всего на море», — отмечает Мозиас.