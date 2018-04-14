Поиск под ракетами: как работает ОЗХО в Сирии

Помеха работе

Ракетный удар западных сил по Сирии был нанесен в ночь на 14 апреля — именно в тот день, когда специальная миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна была приступить к работе по расследованию инцидента в городе Дума под Дамаском, где предположительно была совершена химатака. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

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«Этот факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования [ОЗХО], стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в Ближневосточном регионе и не имеет ничего общего с декларируемыми целями по борьбе с международным терроризмом», — приводятся слова Рудского в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

Эксперты ОЗХО прибыли в Сирию 13 апреля. На следующий день, несмотря на удары, они приехали в столицу страны для того, чтобы начать свое расследование. «Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии прибыла в Дамаск, чтобы начать свою работу», — сообщается в твиттере ОЗХО. Власти Сирии уже пообещали предоставить доступ во все районы, которые могли подвергнуться нападению.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил РИА «Новости», что Москва продолжит предпринимать все усилия, чтобы миссия ОЗХО добралась и до Восточной Гуты, в которой расположен город Дума.

«Мы будем добиваться активнейшим образом, чтобы эксперты ОЗХО прибыли на место события в Гуте. Мы видим, что когда российская сторона предлагала принять резолюцию в поддержку этой миссии, то натолкнулась на сопротивление наших оппонентов – этой самой западной тройки, которая сегодня совершила агрессию против суверенного государства. Сопротивление мотивировалось тем, что миссия ОЗХО и так, как нам говорили, туда едет», — сказал Рябков.

По его мнению, нанесение ракетного удара по Сирии лишь подтверждает, что химатака в Думе является выдумкой западных стран. «Это лишнее доказательство того, что вся их концепция того, что произошло, не просто на песке зиждется, а это полный и окончательный фейк, который очевиден всем», — считает замглавы МИД.

Ракетный удар

Помимо США, в атаке на Дамаск принимали участие также силы Великобритании и Франции, однако, по данным российского Минобороны, участие французской авиации в налете зафиксировано не было.

В ударе были задействованы самолеты ВВС США B-1B, F-15 и F-16, а также корабли американских ВМС «Лабун» и «Монтерей». От британской стороны атаку поддерживали самолеты королевских ВВС «Торнадо». Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, а также промышленные и научно-исследовательские объекты, предположительно связанные с производством химоружия.

По данным российских военных, в рамках удара по Сирии было выпущено в общей сложности 103 крылатые ракеты, в том числе ракеты морского базирования «Томагавк», а также управляемые авиабомбы GBU-38.

Потерь среди сирийских военнослужащих и мирного населения в результате удара, по предварительной информации, нет. Российские военные также не пострадали. В отражении удара участвовали сирийские средства ПВО, основу которых составляют советские комплексы. Как уточняют в Минобороны, это, в частности, комплексы ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Они смогли перехватить 71 крылатую ракету.

«Это свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами», — отметил Рудской.

Как будут работать химики

Как рассказал «Газете.Ru» эксперт по химическому оружию и бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин, обычно в инспекционную группу входят от пяти до семи человек. Это химики-аналитики, специалисты по безопасности, медик, логисты, которые в том числе занимаются перевозками токсичным проб, а также переводчик.

«У них уже подготовлен план в соответствии с информацией, полученной из СМИ и доступных источников в интернете. Они на месте корректируют эти планы и идут на места возможного применения химического оружия.

По прибытии туда они отбирают там пробы окружающей среды — это почва, вода, если есть, смывы с поверхностей, фрагменты строительных материалов и так далее. С последующим анализом в назначенных лабораториях», — рассказал Уткин.

После взятия проб эксперты отправятся в близлежащие госпитали, где будут смотреть записи по приему людей: кто поступал в больницу, в какое время, было ли массовое поступление больных, с какими симптомами они поступали.

«Анализируют все записи и симптомы больных, которые поступили в этот период. Если они могут найти пострадавших, то у них берут биологические пробы — это моча, кровь и другие ткани. Естественно, интервьюируют людей — медицинский персонал в госпиталях, свидетелей и так далее. Всех, кого можно, опрашивают», — продолжил собеседник «Газеты.Ru».

ОЗХО работает с государствами-участниками этой организации, каковым является и Сирия. Поэтому сирийские представители могут присутствовать на месте работы экспертов ОЗХО, наблюдать за ней, делать свои замечания и вносить предложения, объяснил Уткин. Помимо этого, эксперты оставят часть отобранных ими проб сирийской стороне, чтобы она могла их независимо проанализировать.

В группу также могут входить и сирийские химики, если они являются экспертами ОЗХО, но обычно так не делается, отмечает Уткин. «Обычно в миссию входят химики, которые не являются представителями данной страны. Все анализы и исследования будут проводиться в назначенных лабораториях за пределами Сирии. Причем постараются сделать так, чтобы пробы анализировали в тех странах, которые не находятся в конфликтных отношениях с Сирией», — рассказал эксперт.

Когда эксперты ОЗХО получат результаты проб и анализов, их объединят в итоговый отчет, в котором сделают вывод о том, было ли в Думе применено химическое оружие или нет.

По оценкам бывшего инспектора ООН по Ираку, весь процесс работы — от начала сбора проб до публикации итогового отчета — может занять около месяца.

«Работа инспекционной группы на месте продлится четыре-пять дней, плюс транспортировка проб, плюс две недели на анализ, плюс десять дней на подготовку отчета», — объяснил он.