США, Великобритания и Франция ведут бомбардировку Сирии. LIVE

Дорогие читатели «Газеты.Ru», утро, видимо, добрым не задалось. Президент США Дональд Трамп решил, не дожидаясь результатов расследования миссии ОЗХО, которая, кстати, уже находится в городе Дума в Сирии, нанести удар по территории этой ближневосточной страны.

Мы следим за развитием событий, не пропустите, возможно, самый драматичный эпизод сирийской кампании.