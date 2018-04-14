США, Великобритания и Франция ведут бомбардировку Сирии. LIVE

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«Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов», - сказал глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. Чего и требовалось ожидать. США не координировали свои действия с Россией.
Для нас-то самой главной проблемой является непредсказуемость целей, по которым в данный момент могут ударить США и их союзники. Собственно, Москву беспокоит тот факт, что из-за ракетного удара могут пострадать российские военнослужащие, присутствующие в Сирии. Военный обозреватель «Газеты.Ru» уже писал о том, как может развиваться конфликт.
Макрон, кстати, тоже «выкатил» коммюнике. «Наш ответ был продиктован тем, что сирийский режим оказался способен допустить производство и использование химического оружия. Мы не можем терпеть распространение химического оружия, которое несет непосредственную опасность для сирийского народа и нашей общей безопасности», — цитирует Le Monde президента Франции Эммануэля Макрона.
К слову, Великобритания не собиралась присоединяться к операции Трампа, пока не получит достаточных доказательств причастности Дамаска к химической атаки. теперь же Лондон, кажется, полномасштабно участвует в операции, хотя аргументов (по крайней мере публично) так и не было представлено.
Россия уже созывала Совбез ООН по поводу ситуации в Сирии, где излагала свою версию развития событий. Москва утверждает, что химической атаки в Гуте не было, потому что этого не подтверждают пробы грунта, взятые российскими специалистами. Однако эти аргументы не убедили западных партнеров (если мы в этой ситуации можем их так называть). В итоге резолюция России была заблокирована, как и американские предложения.
Впрочем, премьер Великобритании Тереза Мэй уже успела выпустить свое заявление, подтвердив, что Лондон примет участие в авиаударах, чтобы наказать сирийский режим «за жестокое и гнусное» поведение. Она сказала, что это не направлено на смену режима или вмешательство в гражданскую войну, однако Великобритания намерена остановить «нарушение международных норм, которое противоречит использованию [химических] видов вооружений».
Трамп уже заявил, что предстоящая операция будет совместной. К военной миссии США, по словам американского президента присоединились Франция и Великобритания. Официальных подтверждений от правительств европейских государств до сих пор не поступало. Однако косвенно можно говорить, что Париж и Лондон могли поддержать Вашингтон. Что ж. Нам остается только наблюдать.
Атака Трампа связана с предполагаемой химической атакой в городе Дума в Восточной Гуте. Это пригород Дамаска. 7 апреля здесь, якобы, сирийские войска применили хлор против мирных жителей. Этот факт, на самом деле, не подтвержден ни одной международной организацией, однако Вашингтон успел обвинить президента Сирии Башара Асада в причастности к мнимому инциденту. Россия настаивает, что сама по себе подобная информация является провокацией. Миссия ОЗХО только прибыла в Думу и еще не приступила к своему расследованию.
Дорогие читатели «Газеты.Ru», утро, видимо, добрым не задалось. Президент США Дональд Трамп решил, не дожидаясь результатов расследования миссии ОЗХО, которая, кстати, уже находится в городе Дума в Сирии, нанести удар по территории этой ближневосточной страны.
Мы следим за развитием событий, не пропустите, возможно, самый драматичный эпизод сирийской кампании.