Химоружие под Дамаском: атака или провокация

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии опросили врачей и сотрудников больницы города Дума в окрестностях Дамаска, на который в минувшие выходные начали наступление правительственные силы. 7 апреля правозащитники обвинили сирийскую армию в применении химического оружия в регионе.

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B сообщении, поступившем в «Газету.Ru», российский Центр по примирению приводит, в частности, слова врача городской больницы Думы Ясера Абдель-Мажида и водителя скорой помощи Ахмеда Саура. Абдель-Мажид заявил, что с 6 по 8 апреля в городскую больницу поступали пациенты только с осколочными ранениями и «обычными военными травмами». «Ни одного человека не было с химическими отравлениями», — приводит его слова Центр.

«Я помощник врача в скорой помощи, вожу больных в больницу в городе Дума. С 6 по 8 апреля у нас не было ни одного пострадавшего от химического отравления — только обычные военные травмы. Слава богу, город сейчас будет возвращаться к мирной жизни. И все будет налажено», -0 заявил водитель скорой помощи.

Офицеры российского Центра по примирению также провели опрос боевиков, покидающих Думу. Они «ничего не знали о применении против них химического оружия», говорится в сообщении Центра.

Вместе с тем, иностранные правозащитники утверждают, что вертолеты сирийских правительственных сил сбросили на город бомбы с зарином или хлором, в результате чего, по разным оценкам, погибли от 40 до 70 мирных жителей, в том числе женщины и дети, и еще около 300 человек пострадали.

В свою очередь, Reuters приводит данные свидетелей и медицинских работников, согласно которым около 500 человек обратились в больницу из-за проблем с дыханием.

Врач Рафаэль Питти, посмотрев видеоролики с места происшествия, распространенные правозащитниками, сообщил Reuters, что у пациентов, скорее всего, были судороги, которые более характерны для отравления зарином. «Все говорит о том, что во время повторной атаки хлор использовался, чтобы скрыть использование зарина», — сказал он.

Источник сирийского государственного агентства SANA в МИД республики назвал информацию о применении химоружия правительственными силами «скучной и неубедительной пропагандой, в которой убеждены только страны, спекулирующие на крови мирных граждан и поддерживающие терроризм в Сирии». По мнению собеседника агентства, информация о применении сирийской армией химических веществ появляется каждый раз, когда она достигает прогресса в борьбе с терроризмом.

В российском Минобороны также отрицают факт применения в Думе химического оружия.

«Никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада - не более чем очередная фальшивка», — заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал обвинения в применении химоружия Дамаском провокацией. В ходе пресс-конференции в Москве министр напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала о готовящейся провокации, целью которой — обвинить сирийские власти в применении химического оружия.

«Мы уже имели возможность комментировать происходящее до того, как это происходящее стало реальностью, и наши военные, находящиеся в Сирийской арабской республике на земле, предупреждали неоднократно, что готовится по всем признакам серьезная провокация — об этом сирийское правительство говорило, — направленная на то, чтобы опять обвинить Дамаск в применении химического отравляющего вещества против мирных граждан», — цитирует слова Лаврова «Интерфакс».

Западные страны, вместе с тем, обвиняют в химатаке сирийские правительственные силы. Президент США Дональд Трамп заявил, что за применение химического оружия придется «заплатить большую цену».

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключил, что США могут применить силу против Дамаска. Говоря о дальнейших действиях Вашингтона, он заявил, что «ничего не исключает».

«Главное, на что нам стоит обратить внимание, это на то, почему химическое оружие до сих пор применяется, в то время как Россия остается ключевым гарантом уничтожения химоружия», — добавил он.

Госдепартамент США, в свою очередь, возложил ответственность за атаку на Россию. «История применения сирийским режимом химического оружия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев», — говорится в заявлении госдепа.

«Ситуация развивается по сценарию, отработанному на Ираке еще в 2003 году. Там тоже заявлялось о наличии запрещенного оружия, которое впоследствии не нашли. И, тем не менее, это стало поводом для свержения правительства», — напомнила в разговоре с «Газетой.Ru» советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина.

По ее мнению, на данный момент Дамаску использовать химическое оружие было бы невыгодно. «Районы Восточной Гуты и так уже переходят под контроль властей при поддержке России и других партнеров», — объяснила эксперт, напомнив также, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще в 2013 году получила Нобелевскую премию мира за соглашение по уничтожению арсеналов химоружия в Сирии.

Вместе с тем, по мнению Супониной,

ситуация в регионе в связи с сообщениями о химической атаке складывается «очень опасная, потому что США и их союзники могут воспользоваться этим как предлогом для нанесения новых ракетно-бомбовых ударов по Сирии».

Однако преподаватель НИУ ВШЭ и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Григорий Лукьянов полагает, что США вряд ли отреагируют на химатаку ударами по правительственным силам.

«В прошлый раз, когда мы наблюдали самую крайнюю степень эскалации, когда США нанесли ракетные удары по сирийской территории и по сирийским военным объектам, этот шаг имел явный символический характер. Было важно то, что эта атака была нанесена, а не то, какой ущерб объектам она нанесла. Сейчас после того, как по сирийской территории нанесли удар израильские самолеты, такого символического эффекта уже не будет», — объяснил он «Газете.Ru».

Даже если США сейчас нанесут какой-то удар по сирийской территории, то эффект от этого для них будет минимальный, уверен востоковед. «Это не приведет ни к какому срыву каких-либо договоренностей, к изменению положения дел на местах. Решение по Думе принято, и скорее всего она в ближайшее время падет, и Восточная Гута будет полностью очищена [от боевиков]. И препятствовать этому ни США, ни кто-либо другой не сможет», — резюмировал он.