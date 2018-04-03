Звери и птицы: кто заставляет бежать солдат НАТО

На американской военной базе «Форт-Силл» в штате Оклахома произошел конфуз: американские военнослужащие испугались «нападения» со стороны живущего на базе гуся. Этот инцидент был заснят камерами наблюдения в Форт-Силле. Видеоролик был опубликован на YouTube и быстро стал вирусным.

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Гусь, прогуливавшийся на одной из дорожек для строевой подготовки, неожиданно напал на колонну приближавшихся к нему солдат, что испугало идущих в числе первых военнослужащих. Глава колонны даже отбежал назад, а все, кто шли за ним, предпочли обойти смелого гуся стороной. Сам же гусь, видимо, удовлетворившись эффектом от своего «нападения», продолжил спокойно прогуливаться по дорожке военной базы.

Как утверждается в описании к видео, на территории военной базы проживают два гуся — Стив и Бренда. Эта пара уже давно гнездится на территории базы. Военные заботятся о них, приносят им зерно и сено для обустройства гнезда.

Нападение на военных совершил именно гусь Стив, в тот день он, судя по всему, «был особенно сердит». В описании к видео при этом говорится, что такие инциденты «происходят ежедневно».

Это далеко не первый конфуз, связанный с солдатами НАТО и миром животных. Солдаты альянса могут не только бояться зверей, но и вступать с ними в прямой конфликт. Решение конфликта ищут цивилизованными методами: с помощью суда. В январе этого года один из важнейших стратегических объектов США в Европе оказался под угрозой стада овец. Животные случайно забрели на территорию, прилегающую к американской военной базе в Девеселу на юге Румынии, которую американцы выбрали в качестве одного из мест для размещения своих систем противоракетной обороны (ПРО), чтобы помочь защитить своих европейских партнеров по НАТО от угрозы баллистических ракет малого и среднего радиуса действия.

История обернулась неожиданной борьбой за власть между американскими командирами и местными парнокопытными. Американцы жаловались, что овцы не соблюдают правила, пасутся в районах, в которых активны датчики безопасности, трогают ограждения и приводят в действие системы сигнализации. Этот конфликт продолжается уже несколько лет и на данный момент его рассматривают в суде: пастух пытается доказать, что его овцы имеют на «спорную территорию» больше прав, чем солдаты НАТО.

Случались и такие случаи, когда солдат НАТО обвиняли в нападении животных на обычных граждан. В 2015 году столица Латвии подверглась небывалому наплыву лесных жителей: Ригу штурмовали кабаны, лисы и зайцы. Власти города были уверены, что животные сбежали с тренировочных полигонов бойцов НАТО.

«Присутствие лесных животных в городе — это больше исключение, чем норма… Почему возникла такая ситуация с кабанами и лисами — непонятно. Допустим, зимой они бегут в город в поисках пищи, а появление их в столице в теплое время — уникальное явление. Возможно, кабаны сбежали с Адажского полигона, где тренируются военные НАТО», — заявлял вице-мэр Риги Андрис Америкс.

Эту версию, впрочем, отказывались признавать местные биологи.

Если же говорить серьезно, случаи, когда животные мешали солдатам НАТО заниматься своей работой, действительно случались. Один из самых ярких таких инцидентов произошел летом 2016 года во время масштабных учений на территории Финляндии.

Тогда в маневрах принимали участие более трех тысяч солдат и офицеров, 50 кораблей из 18 стран НАТО и партнеров альянса, а также 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Масштабные маневры альянса были сорваны из-за появления всего одного бурого медведя.

Хищник проник на территорию воинской части, где распугал военных, бросившихся врассыпную. Животное на панику вокруг никак не отреагировало, вместо этого зверь в опустевшем лагере полакомился обедом, приготовленным для солдат, а затем (уже видимо для души) разорвал оставленные без присмотра вещи личного состава.

Решив, что медведь представляет угрозу, командование части обратилось в полицию за разрешением застрелить хищника. После получения соответствующей санкции зверь был убит. В результате того инцидента ни один из солдат НАТО не пострадал — «медвежье нашествие» военнослужащие переждали в грузовиках.