Информационные войны дошли до дна океана

«Русские корабли циркулируют вокруг подводных коммуникационных кабелей, заставляя США и его союзников волноваться, что Кремль может снимать информацию с линий связи, проложенных в океанских глубинах и открывая тем самым новые раунды ведения информационной войны между Востоком и Западом. Наши противники могут быть нацелены на подводные кабели, которые связывают страны мира между собой», — во всяком случае, так утверждается в некоторых СМИ на Западе.

Реклама

«Будет ли Москва заниматься нарушением связи (то есть обрывом кабельных линий) или же только собирается подключаться к ним? Желает ли Кремль таким образом вызвать озабоченность Запада, что подобные действия потенциально возможны? Есть ли более невинное объяснение действиям Москвы? Неудивительно, что Россия ничего не заявляет по этому поводу» – так трактует Associated Press переход российского корабля в Южную Атлантику.

Но безотносительно намерений Москвы, американские и западные официальные лица все больше и больше обеспокоены интересом потенциальных конкурентов к 400 волоконно-оптическим кабелям, по которым передается огромное количество информации, включая электронные письма и проходят ежедневные финансовые транзакции объемом в $10 трлн.

«В настоящее время мы наблюдаем такую активность российского Военно-морского флота, особенно в подводной сфере, каковой мы не видели с 1980-х годов», — заявил в марте американскому конгрессу командующий Европейским командованием вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Линии связи, проложенные в океанских глубинах, имеют исключительно важное значение, напоминают эксперты в США. По их мнению, без подводных кабелей банки в азиатских странах не смогли бы отправить деньги в Саудовскую Аравию, чтобы заплатить за поставки нефти. Руководство ВС США испытывало бы большие трудности в управлении войсками, ведущими боевые действия в Афганистане и Ближнем Востоке.

Вся эта информация передается по волоконно-оптическим кабелям, которые чаще всего не толще обычного садового шланга. В настоящее время в океанских глубинах проложено 620 тыс. миль подобных линий связи, то есть их общая длина в 25 раз превышает длину земного экватора.

Большинство кабельных линий связи в настоящее время принадлежит частным телекоммуникационным компаниям, включая таких гигантов, как Google и Microsoft. Их расположение может быть легко идентифицировано на общедоступных картах. Повреждения подобных кабелей может быть чревато непредсказуемыми последствиями.

«Русские в случае кризиса или конфликта с нами могут принести немало вреда, если выведут из строя подобные линии связи», — заявил Майкл Кофман, военный эксперт по России в некоммерческой исследовательской группе CNA Corp, которая является Центром военно-морских исследований. Это некоммерческая научно-исследовательская организация, основанная в 1942 году группой ученых Массачусетского технологического института, проводит исследования по военно-морской тематике на основе соглашения с Министерством военно-морских сил США и финансируется из федерального бюджета.

Эксперты в США обращают внимание, что корабль «Янтарь» оснащен специальными глубоководными обитаемыми и автономными необитаемые подводными аппаратами, которые в состоянии погружаться на глубину порядка 6 тыс. м.

Кроме того, американцы подчеркивают, что «Янтарь» может осуществлять проведение подводных технических работ при помощи манипуляторного устройства и проводить обследование подводных объектов и сооружений.

В сентябре 2015 года, напоминают аналитики США, «Янтарь» крейсировал возле базы ВМС США «Кингс-Бей», места дислокации американских подводных лодок, приписанных к американскому Атлантическому флоту. По их мнению, российский корабль собирал информацию о субмаринах, подводных линиях связи и гидроакустической противолодочной системе США СОСУС.

«Однако пока нет никаких веских доказательств, что российский корабль «Янтарь» был занят именно этого рода деятельностью», — заявил консультант по безопасности информационных технологий в Канаде Стефан Уоткинс.

Но в то же время он задается вопросом, что делает сегодня «Янтарь» в местах расположения подводных линий связи.

«Они явно что-то затевают»

По поводу предполагаемой деятельности экипажа «Янтаря» Уоткинс выразился так: «Я не думаю, что сегодня российские специалисты занимаются каким-либо вредительством. Я полагаю, что сегодня они закладывают основу для будущих операций».

Члены Конгресса США также задаются аналогичными вопросами. Член палаты представителей Конгресса США Джо Кортни, демократ от Коннектикута в подкомитете палаты по морской мощи, заявил относительно деятельности ВМФ России: «Ясно то, что они детально отслеживают места прокладки кабелей и крейсируют возле линий связи, тем самым демонстрируя, что что-то затевают».

Сенатор от Демократической партии Гэри Питерс (штат Мичиган), член комитета по делам вооруженных сил, заявил, что цель Москвы, по его мнению, в том, чтобы «разрушить нормальные каналы коммуникации и создать среду дезинформации и недоверия».

В общем, переходы «Янтаря» многих в США заставили «поднять брови». В частности, американские аналитики обратили внимание, что 18 октября 2016 года сирийская телекоммуникационная компания принялась за обслуживание и ремонт кабеля в Средиземном море, который обеспечивает интернет-соединение сразу для нескольких стран, включая Сирию, Ливию и Ливан. «Янтарь» прибыл в этот район Средиземного моря за день до начала четырехдневного обслуживания и ремонта кабеля. И убыл за два дня до того, как ремонт закончился. Неизвестно, чем корабль занимался все это время, полагают аналитики в США.

Стефан Уоткинс описал другой эпизод, случившийся 5 ноября 2016 года. В этот день подводный кабель, соединяющий страны Персидского залива, отключился от источников электроэнергии в Иране. Уоткинс вновь попытался связать это происшествием с перемещением российского корабля. В частности, он напомнил, что несколько часов спустя «Янтарь» отбыл из Омана и направился в район приблизительно в 60 милях к западу от иранского портового города Бушер, где этот кабель выходит на берег. Связь была восстановлена незадолго до прибытия «Янтаря» в эту точку моря 9 ноября.

Корабль оставался вблизи Бушера в течение еще нескольких дней. Однако и на этот раз никаких убедительных доказательств между переходом морем «Янтаря» и повреждением кабеля приведено не было.

Подводные кабели были целями для разведок разных стран и прежде. В начале Первой мировой войны Великобритания обрубила и без того небольшое число немецких подводных коммуникационных кабелей, тем самым существенно сократив поток разведывательных данных для работы германских штабов.

Всему виной якоря

Согласно документам, опубликованным Эдвардом Сноуденом, бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США, британские и американские спецслужбы, неоднократно перехватывали информацию, передаваемую по оптоволоконным кабелям.

Однако немало вреда подводным линиям связи оказывает и чисто уголовная среда. К примеру, в 2007 году вьетнамские власти конфисковали суда, на борту которых находились многие мили волоконно-оптического кабеля, который воры подняли с морского дна для последующей продажи. Этот случай привел к прерыванию связи в течение нескольких месяцев.

В 2013 году египетские власти арестовали трех аквалангистов из Александрии, пытавшихся вывести из строя кабель, проложенный от Франции до Сингапура. И через пять лет остаются вопросы, кто ответственен за нападение на кабель, обеспечивающий приблизительно одну треть всего интернет-трафика между Египтом и Европой.

Несмотря на относительно небольшое количество известных инцидентов, связанных с разведдеятельностью тех или иных государств, большинство отключений связи и электричества происходит из-за несчастных случаев.

Приблизительно двести подобных неприятностей происходят каждый год. Большинство из них случается, когда якоря кораблей и судов цепляются за кабели и рвут их, или же такие же инциденты происходят из-за контакта подводных линий связи с разного рода рыболовными снастями. Часто кабели выходят из строя во время цунами, землетрясений и других стихийных бедствий.

Но даже случайные обрывы линий связи могут достаточно сильно навредить частям и соединениям вооруженных сил США во время ведения ими боевых действий, подчеркивают американские аналитики. В частности, в 2008 году разведывательные полеты американских беспилотных летательных аппаратов на авиабазе «Балад» в Ираке были прекращены не из-за минометных обстрелов противника или пыльных бурь, а по очень простой причине — якорь оборвал связной кабель за сотни миль от базы.

«Что касается разведывательной деятельности нашего океанографического судна «Янтарь», то никаких доказательств съема информации с подводных кабелей у американской стороны нет», — пояснил «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

Но вот США подобные операции в годы холодной войны проводили регулярно, напомнил собеседник издания. В частности, в начале 1970-х годов руководству США стало известно о существовании подводной линии связи, проходящей по дну Охотского моря и соединяющей базу Тихоокеанского флота в Петропавловске-Камчатском со штабом ТОФ во Владивостоке. В октябре 1971 года американцы обнаружили наш кабель на глубине 120 м и смонтировали подслушивающее устройство, позволявшее снимать с кабеля информацию, не нарушая его целостности.

Со временем подслушивающие устройства, напоминает Виктор Кравченко, были установлены и на других подводных кабелях ВМФ СССР.