ArmHiTech-2018: какую роль играет в Армении оружие из России

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») организовал на выставке в Армении единую российскую экспозицию. На ArmHiTec-2018 представлен самый широкий спектр российских концернов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, среди которых — концерн ВКО «Алмаз-Антей», НПК «Техмаш», РСК «МиГ», Уралвагонзавод, НПО «Ангстрем», АО ФНЦП НИИ прикладной химии и многие другие компании.

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Главой официальной российской делегации на выставке в Ереване является заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов, объединенную делегацию «Ростеха» и «Рособоронэкспорта» возглавляет заместитель начальника Департамента маркетинговой деятельности спецэкспортера Владимир Гончаров.

«Рособоронэкспорт» традиционно уделяет повышенное внимание оборонным выставкам на территории стран СНГ, — рассказал «Газете.Ru» Владимир Гончаров. — Они дают компании отличную возможность представить лучшие образцы современного российского вооружения на рынках, хорошо знакомых с историей и традициями нашего оружейного дела, показать высокий уровень технологического развития нашей страны. По опыту прошлой выставки ArmHiTec, ее обширная деловая программа способствует укреплению военно-технического сотрудничества и добрососедских отношений России и Армении».

По словам Владимира Гончарова,

на стенде спецэкспортера представители иностранных делегаций имеют возможность ознакомиться с более чем 200 образцами продукции военного назначения, предлагаемой Рособоронэкспортом.

Пресс-служба АО «Рособоронэкспорт» Стенд «Рособоронэкспорта»

YerevanExpo представляет собой квадратное двухэтажное здание, первый этаж которого на выставке ArmHiTec-2018 полностью отдан под предприятия армянской промышленности, второй этаж на 95% занимает российский ОПК, а все остальное представляют собой мелкие вкрапления различных компаний из других стран. Перед павильоном на небольшой площадке выставлены вооружение и техника Вооруженных сил Армении.

Среди образцов вооружения и военной техники армянских оборонных предприятий в основном представлены беспилотные летательные аппараты, противотанковые ракетные комплексы, приборы разведки и ночного видения, РЛС разведки, стрелковое вооружение, средства защиты личного состава.

Представительство других фирм оборонной промышленности из дальнего и ближнего зарубежья на ArmHiTec-2018 не столь значительно. Среди них можно отметить ОАО Рогачевский завод «Диапроектор» (ночные и дневные (коллиматорные) прицелы для стрелкового оружия), Белоруссия; Bharat Electronics Limited (cвязь, ночные прицелы, РЛС), Индия; Nexter Systems (бронемашины, прицелы, средства коммуникации), Франция; Beijng Tongyizhong Specialty Technology & Development Co. Ltd (средства защиты личного состава), Китай; Военно-технический институт вооружения и Институт технологий ВВС (интегрированные авиационные системы и БЛА), Польша; компания «Арсенал», Болгария.

Что касается участия Болгарии, то эта страна и в этот раз без всякого смущения выставила на ArmHiTec-2018 образцы советского стрелкового вооружения и боеприпасов, которые София производит без каких бы то ни было лицензий и разрешительных документов.

Никаких угрызений совести в Болгарии по этому поводу, очевидно, нет. Что любопытно, стенд «Арсенала» размещен в непосредственной близости от российской экспозиции.

Политическая цель этой выставки, подчеркнул «Газете.Ru» высокопоставленный источник в российском ОПК, — «подтвердить нашу готовность, заинтересованность в развитии отношений с Арменией, в укреплении боеготовности ее вооруженных сил, национального оборонно-промышленного комплекса».

Пресс-служба АО «Рособоронэкспорт» Министр обороны Армении Виген Саргсян

При этом не стоит забывать, подчеркнул собеседник издания, что Россия является гарантом мира в этом регионе.

А регион, в котором проходит выставка, очень сложный, взрывоопасный, с огромным количеством проблем. Любая слабость Армении, которая может образоваться в силу каких-то причин, обязательно будет использована противоположной стороной.

Определенная тонкость заключается еще и в том, что и Баку, и Ереван чрезвычайно остро реагируют на любое неосторожно произнесенное слово. Уровень эмоционального накала тут просто беспрецедентен. И Армения, и Азербайджан крайне болезненно — просто с бурей эмоций — воспринимают поставки оружия из России то одной, то другой стороне.

Проблемы армянских сил

Судя по экспозиции ВВТ на выставке ArmHiTec-2018, влияние «Апрельской войны» 2016 года чувствуется в Армении более чем явно. Четырехдневные боевые действия тогда выявили основные слабости армянских сил, главными из которых стали отсутствие достаточного количества средств ведения боевых действий ночью, а также недооценка сил противника разведкой. Поэтому основные успехи вооруженных сил Азербайджана были достигнуты в первую ночь ведения боевых действий 2 апреля 2016 года.

«В ходе устранения этого недостатка не последнюю роль сыграла армянская диаспора, представители которой финансировали закупки и отправку в Нагорно-Карабахскую республику приборов ночного видения, ночных прицелов и тепловизоров со всего мира»,

— напомнил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

В целом, вопрос этот в Армении в настоящее время решается комплексно: за год практически все посты на переднем крае в Нагорном Карабахе, а также позиции на ключевых высотах с большой глубиной обзора территории противника получили панорамные системы с большим увеличением изображения и тепловизионным каналом.

Серьезной проблемой для армянских сил в ходе четырехдневной войны стали азербайджанские беспилотные летательные аппараты израильского производства.

Пресс-служба АО «Рособоронэкспорт»

БЛА-камикадзе «Harop» производства корпорации Israel Aerospace Industries доставили тогда немало неприятностей армянской стороне. Столь же эффективно показали себя БЛА типа Rafael Spike-NLOS. Поэтому успешная борьба с БЛА для армянских формирований, тем более с БЛА-камикадзе, очень важна. Научились они с ними бороться или нет, пока ясного ответа нет. Подобная проблема, как показали недавние события в Сирии, существует и для Вооруженных сил Российской Федерации.

«У Еревана самая главная проблема — катастрофическое отставание по тяжелым РСЗО калибра 300 мм, которые пробивают весь Карабах насквозь, — полагает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Подобное оружие, по его мнению, реально дестабилизирует обстановку в этом регионе.

По мнению эксперта, сегодня у Азербайджана очевидное и очень серьезное превосходство в боевых бронированных машинах. Поэтому Армения остро нуждается в современных противотанковых средствах. Москва может поставить Еревану ПТРК «Корнет-Э». Однако противотанковых комплексов 3-го поколения, которые желала бы получить Армения, у России пока еще нет.

«Апрельская война» показала, что Азербайджан располагает более современными танками. — отметил Константин Макиенко. — А что касается армянской бронетехники, то она в значительной степени не оснащена динамической защитой. В ходе четырехдневной войны армяне продемонстрировали танки с «голой» башней, каковых я не видел даже в Африке».

В балансе между Ереваном и Баку

После «Апрельской войны» со стороны Еревана были приняты энергичные меры для ликвидации выявленных недостатков со средствами разведки и низкими возможностями ведения ночных боевых действий. Приняты решения и кадрового характера. В частности, освобожден от занимаемой должности начальник генерального штаба ВС Армении, заместитель министра обороны, не так давно был назначен новый глава военного ведомства. Серьезные перестановки во многом отражают ту глубину проблем, с которыми встретились армянские военные.

«Основными направлениями развития ВС Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха на ближайшие годы должны стать модернизация имеющейся в большом количестве советской бронетехники и артиллерии,

приобретение или производство более эффективных средств разведки, в том числе и беспилотных летающих аппаратов, а также создание современной системы управления войсками, включающей в себя современные средства связи, — подчеркнул Константин Макиенко. — актуальным остаются вопросы усиления войсковой ПВО и отработка эффективных методов борьбы с БЛА противника».

В радикальной части российского экспертного сообщества подчас заявляют, что сегодня Армения для России является очевидным обременением. С одной стороны, это союзник и его надо поддерживать, но с другой, подчеркивают эксперты подобных взглядов, для Москвы это весьма затратно, причем и в Ереване знают, что платить России за поставки вооружения живыми деньгами они не могут. И все эти кредиты, по мнению некоторых российских экспертов, будут пролонгироваться очень долого.

Пресс-служба АО «Рособоронэкспорт»

«Перед Российской Федерацией стоит очень сложная задача балансирования между союзником в Закавказье — Арменией — и весьма важным партнером с точки зрения ВТС, каковым является сегодня Азербайджан», — пояснил «Газете.Ru» Константин Макиенко.

По мнению эксперта, президент Азербайджана Ильхам Алиев за последнее время не дал себя вовлечь ни в одно антироссийское предприятие. Хотя такие попытки по отношению к Баку предпринимались неоднократно. В частности, еще во времена Джорджа Буша-младшего к Ильхаму Алиеву неоднократно приезжал Дик Чейни и немало потрудился, склоняя президента Азербайджана к разного рода антироссийским альянсам.

У президента Алиева сложное положение — его страна граничит с Ираном, отношения с которым не назовешь дружественными. Гипотетически обстановка для Баку в форс-мажорной ситуации может сложиться существенно худшая, чем для Грузии во время пятидневной войны в августе 2008 года.

Но в отличие от Михаила Саакашвили, Ильхам Алиев весьма трезво оценивает геополитический расклад для Азербайджана. И, по мнению Константина Макиенко, это тоже надо ценить. Тем более Баку платит за российское оружие живыми деньгами.

Как пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов, в 2010-2011 годах был заключен крупный пакет контрактов на поставки Азербайджану российского вооружения сухопутных войск нового производства. В рамках этого пакета Азербайджан с 2013 по 2017 годы получил 100 основных боевых танков Т-90С, 118 боевых машин пехоты БМП-3, 230 бронетранспортеров БТР-82, 166 артиллерийских систем (18 самоходных гаубиц 2С19М1 «Мста-С», 18 самоходных орудий 2С31 «Вена» калибра 120 мм, 18 боевых машин 9А52 реактивной системы залпового огня «Смерч» калибра 300 мм, 24 боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1).

В октябре 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что общая стоимость контрактов на закупку российского вооружения, подписанных азербайджанской стороной, заключенных Азербайджаном, начиная с 2009 года, составляет $5 млрд.

«Разумеется, сдерживающим фактором развития военно-технического сотрудничества России с Арменией является отсутствие у Еревана достаточных финансовых средств. Я подчеркиваю слово «достаточных», потому что для каждой страны достаточными являются разные средства», — подчеркнул источник «Газеты.Ru» в оборонно-промышленном комплексе.

По словам эксперта, «у Азербайджана возможности больше. У Армении возможности меньше. Поэтому, наверное, некорректно сравнивать их в абсолютных величинах. У кого больше денег, у того и больше танков, больше самолетов. Тем не менее, армянская сторона изыскивает и свои собственные средства, и не секрет, они обращаются за государственно-экспортными кредитами со стороны Российской Федерации».

«Что касается мифической неплатежеспособности Армении, искусственно раздуваемой некоторыми источниками, то могу сказать так — если Армения была бы неплатежеспособна, то правительство и Минфин Российской Федерации не приняли бы решения на предоставление Еревану кредита, — заявил собеседник «Газеты.Ru». — поскольку при принятии подобных решений всегда учитывается фактор платежеспособности. Может быть, в настоящее время средства у Армении и ограничены, но в более долгосрочной перспективе эти деньги с большей вероятностью будут возвращены Российской Федерацией».

И решение о предоставлении нового займа Еревану Москвой уже принято. В частности, Россия в 2018 году начнет поставки оружия Армении в рамках очередного оборонного кредита на $100 млн со сроком погашения 15 лет, заявил в ходе выставки ArmHiTech-2018 заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов.

Пресс-служба АО «Рособоронэкспорт» Президент Армении Серж Саргсян на открытии выставки «ArmHiTec-2018». Справа – министр обороны Виген Саргсян

Крупных контрактов на выставке на будет

«На фоне стремительного азербайджанского военного роста потенциал армянской стороны до «Апрельской войны», в целом оставался, на прежнем уровне», — пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

По словам эксперта, заметный сдвиг баланса сил в пользу Азербайджана вызвал реакцию России, которая с 2013 года расширила поставки вооружений в Армению. Фактически это стало вынужденной мерой по спасению основного союзника Москвы в Закавказье, проигравшего экономическую и военную гонку.

В феврале 2016 года Еревану был представлен кредит на покупку вооружений на сумму $200 млн. Поставки начались в апреле-мае того же года и включали пусковые установки РСЗО «Смерч» и ракеты к ним, ПЗРК, средства радиотехнической разведки, огнеметные системы ТОС-1А, легкое стрелковое оружие.

Кроме того, в 2016 году в Армению были поставлены современные ОТРК «Искандер-Э». Поставляются также системы наблюдения: датчики движения, приборы ночного видения, лазерные приборы разведки, тепловизоры и прочее имущество, позволяющее минимизировать вероятность повторения сценария «Апрельской войны».

Пресс-служба АО «Рособоронэкспорт» Слева – глава объединенной делегации Госкорпорации Ростех и «Рособоронэкспорта» Владимир Гончаров. В центре – руководитель официальной российской делегации на выставке в Ереване заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов

Ожидать подписания каких-либо крупных контрактов на выставке ArmHiTec-2018, по словам источников «Газеты.Ru», не стоит. С одной стороны, подобных шагов не предпринимается в принципе. А с другой, есть закон Соединенных Штатов «О противодействии противникам Америки посредством санкций» от 2 августа 2017 года, который предусматривает введение санкций в отношении любых физических и юридических иностранных лиц, которые будут совершать существенные сделки с предприятиями ОПК Российской Федерации.

«Поэтому нам стало невыгодно говорить о любых сделках, которые мы совершаем с любыми нашими зарубежными партнерами, — подчеркнул в этой связи высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в ОПК. — Каких-либо плюсов от этого будет мало».

Помимо всего прочего, выставка ArmHiTec-2018 в Ереване проходит на очень сложном геополитическом фоне. В настоящее время самый большой по численности аппарат США на постсоветском пространстве работает именно в Армении. Самое большое давление, которое оказывается сейчас со стороны Вашингтона на постсоветские страны, направлено именно на Армению.

Цель — отторжение этой страны по всем направлениям возможного сотрудничества от Российской Федерации по образу и подобию Украины.

В США отлично понимают значимость этой страны для России, отдают себе отчет в ограниченности ресурсов и возможностей Армении, и понимают, что на этом можно сыграть. Особые надежды в этом плане в Вашингтоне возлагают на многочисленные зарубежные армянские диаспоры, которые по своей численности подчас превосходят население самой Армении.

Плюс ко всему, предпринимаются немалые усилия по дискредитации российского воинского контингента, дислоцированного в Армении — 102-й российской военной базы в городе Гюмри и входящей в ее состав 3624-й авиационной базы на аэродроме Эребуни. В этих целях периодически осуществляются вбросы негативной информации, чтобы любым способом скомпрометировать пребывание российских войск на территории Армении.