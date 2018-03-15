«России следует заткнуться»: Лондон повысил ставку

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России «отойти в сторону и заткнуться». Так глава британского военного ведомства прокомментировал обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.

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«Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться», — сказал британский министр, добавив, что, если Москва ответит на высылку дипломатов, Лондон примет это во внимание.

Уильямсон также отметил, что Кремль действует вразрез с международными правилами, используя свои «растущие гибридные возможности» для оказания влияния на страны по всему миру.

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери Уильямсон назвал «безрассудной атакой». Но на этом британский министр не остановился: он также обвинил Россию в использовании частных военных компаний (ЧВК) в Сирии для снижения уровня своей ответственности, и добавил, что есть «убедительные доказательства» причастности Москвы к попытке государственного переворота в Черногории в 2016 году.

В заключение глава британского военного ведомства объявил, что после происшествия в Солсбери тысячи британских солдат будут вакцинированы от сибирской язвы. Кроме того, Уильямсон сообщил о намерении британских властей выделить 48 млн фунтов стерлингов на создание «ультрасовременного» Центра защиты от химического оружия.

Его слова уже прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В своем фейсбуке она написала, что риторика Уильямсона доказывает — Лондону «есть что скрывать».

«А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», — утверждает Захарова.

Ранее 15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о том, вышлет ли Москва британских дипломатов, сказал «обязательно». Он также заявил, что российская сторона будет готова вернуться к сотрудничеству с Евросоюзом только когда партнеры перестанут «следовать в русле американских русофобских тенденций, включая санкции и провокации».

«И когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании, и которые далеко выходят за рамки элементарных приличий», — добавил глава МИДа.

Лавров связывает действия Великобритании в деле об отравлении Скрипаля с неспособностью властей выполнять обещания по Brexit. «Мне кажется, очевидно, эта история [дело Скрипаля — «Газета.Ru»] отражает, прежде всего, безысходность нынешнего правительства Великобритании, особенно в ситуации, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из ЕС», — заявил российский министр.

На вопрос о подготовке ответных мер по отношению к Великобритании утвердительно отвечает и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Естественно, они не заставят себя ждать», — заверил журналистов официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что сейчас предложения по соответствующим шагам формулируются в МИД и других ведомствах. Итоговые решения будут наибольшим образом соответствовать интересам России, пообещал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что Москва «с большим недоумением и непониманием» воспринимает позицию, которую заняла британская сторона. По его словам, позиция Лондона «абсолютно безответственна», в том числе и с точки зрения возможности проведения реального расследования.

«Российская сторона не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел со Скрипалем в Солсбери», — в очередной раз подчеркнул Песков.