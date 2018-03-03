Призыв Макрона: французов отправят на службу

Обязательная служба

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет вернуть в стране обязательную национальную службу. Идея вернуть военный призыв была центральным элементом его президентской кампании, и сейчас он намерен исполнить свое предвыборное обещание.

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Обязательный призыв в армию во Франции еще в конце 1990-х годов отменил Жак Ширак, который на тот момент возглавлял страну. Он предложил заменить службу на так называемые гражданские сборы, в рамках которых женщины и мужчины призывного возраста готовились «к защите нации». Сначала продолжительность сборов составляла пять дней, позже она сократилась до одного дня. Французы относились к ней примерно так, как американцы относятся к обязанностям присяжных, пишет Foreign Policy.

Сам Макрон, родившийся в 1977 году, под обязательный призыв уже не попал и в армии никогда не служил.

Тем не менее, во время предвыборной кампании он пообещал восстановить во Франции «служебный военный потенциал». Как заявлял Макрон, все мужчины и женщины в возрасте от 18 до 21 года должны получить «опыт военный жизни, каким бы кратким он ни был». Национальная служба, по утверждению будущего президента, сможет активизировать коллективный смысл республиканского долга, дать общую почву молодежи из разных социальных, экономических и географических слоев, а в кризисных ситуациях позволит государству обеспечить армию дополнительным резервом.

Став президентом, Макрон перестал употреблять прилагательное «военная» по отношению к службе и начал вместо него использовать слово «национальная».

Призывной возраст с декларируемых во время предвыборной кампании 18-21 лет был скорректирован до 18-25 лет. Предполагается, что в рамках национальной службы молодых французов и француженок будут убеждать (но не принуждать) присоединиться к уже существующим гражданским организациям.

Как пишет FP, французские власти таким образом хотят снизить риск массовых протестов, а также хотят избежать столкновения с Европейским судом по правам человека, который может расценить нововведение Макрона как принудительный труд.

Стажировка вместо казарм

Обязательная национальная служба, которую собирается ввести Макрон, будет иметь скорее воспитательные функции, нежели военные, объяснил «Газете.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Где-то в пределах трех месяцев, может, полугода, все молодые люди призывного возраста должны будут пройти обязательную национальную службу. Что это значит?

Они могут ее проходить в армии. Но не просто надеть военную форму и проходить военную подготовку, нет, — они будут под руководством офицеров вооруженных сил исполнять какие-то функции для помощи армии. Часть из них могут и боевую подготовку проходить, но срок службы такой, что они там ничего толком не узнают», — рассказал эксперт.

Речи о восстановлении реального призывного контингента во Франции не идет, утверждает Рубинский. Те французы, кто не будет проходить национальную службу непосредственно в армии, будут заниматься общественно полезной работой в гражданских сферах деятельности. «Это будет не просто уборка улиц, а разнообразные формы деятельности, но обязательные и организованные», — отметил он.

Идея национальной службы мыслится Макроном как способ постановления социальных связей у молодежи, которые были утрачены в связи с упразднением призыва.

«Во Франции традиционно считалось, что в армии люди не только проходят боевую подготовку, но и получают какое-то воспитание, учатся общаться друг с другом, проходят какой-то период общественно полезной деятельности», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, это вовсе не установление воинского призыва. «Макрон преследует не военные цели, отчасти да, но необязательно, гражданских форм прохождения этой службы будет, видимо, больше, чем военных. Одно дело служить в армии по призыву, а другое дело проходить вот такую стажировку, которая не обязательно военная. Это другой смысл», — поделился он.

Молодежь займется делом

Французы встретили инициативу Макрона в целом положительно. «Те, кто комментировал эту идею, в том числе и сам Макрон, ссылались на то, что молодежь разобщена, что она очень сильно травмирована высоким уровнем безработицы. Четверть молодых людей этого возраста в течение года после окончания школы, то есть после получения среднего образования, не могут устроиться на постоянную работу, это как минимум, а может, и дольше. Это все приводит к негативным последствиям для них и для родителей, они не могут получить свое жилье, в общем, они находятся в асоциальных условиях. Отсюда, конечно, очень много наркомании и чего угодно», — говорит Рубинский.

Как считают во Франции, такая воспитательная обязательная служба поможет и решить проблему с занятостью молодежи. «Во время прохождения этой стажировки, трех или шести месяцев, они, возможно, смогут и рабочую специальность получать. Не какое-то учебное заведение заканчивать, а получать такую профессиональную подготовку», — полагает эксперт.

По его словам, французы считают отмену обязательного призыва большим минусом. «В свое время все французы проходили военную службу, и отлынивать от нее было даже неприлично.

Поэтому это считалось утратой, большим минусом не просто с точки зрения использования военного мобилизационного ресурса и военной подготовки будущих резервистов, а с моральной, воспитательной точки зрения. Вот это хотят вернуть», — объяснил Рубинский.

Сейчас главной проблемой являются деньги: вопрос, кто будет платить за службу и какие именно бюджетные деньги будут на нее выделены, пока только обсуждается. Так, французские военные очень опасаются, что распоряжение Макрона придется исполнять именно им.

Сколько средств потребуется для возвращения обязательной национальной службы, пока также не установлено. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подсчитал, что на прохождение службы потребуется ежегодно выделять всего лишь 3 млрд евро, в то время как французский сенат в прошлом году оценил ежегодные затраты на содержание 800 тыс. призывников в 30 млрд евро. Член финансового комитета Национальной ассамблеи подсчитал, что одна только инфраструктура для этой программы потребует от 10 до 15 млрд евро.

Призыв в странах Европы

Из стран военного блока НАТО, в который входит Франция, призыв в армию сохраняется далеко не во всех. В Дании обязательную четырехмесячную военную службу проходят все совершеннолетние мужчины, годные по медицинским показаниям. В Норвегии службу в армии проходят все граждане в возрасте от 19 до 44 лет.

В Эстонии все мужчины 18-28 лет проходят обязательную военную службу, срок которой составляет восемь или 11 месяцев. В Греции в призывной армии служат мужчины от 19 до 45 лет: срок службы в сухопутных войсках составляет восемь месяцев, в ВВС или на флоте — один год. В 2016 году обязательный призыв на срочную службу вернули также в Литве (он не проводился с 2008 по 2015 год).

В 2017 году обязательный призыв спустя лет после его отмены вернула Швеция, которая не входит в НАТО. Такое решение правительство страны приняло еще в 2016 году: о необходимости усилить обороноспособность страны шведские власти заговорили после начала конфликта на востоке Украины.

Шведские чиновники объяснили возвращение призыва «российской угрозой». Другой причиной возвращения призывной армии СМИ называли нежелание шведов идти в профессиональную армию: Минобороны страны признавало, что не может поддержать численность добровольной армии на необходимом уровне.

В Австрии и Швейцарии в 2013 году были проведены референдумы об отмене призыва, по итогам которых большинство жителей обеих стран высказались за его сохранение. В Нидерландах призыв в армию формально существует, но с 1996 года не проводится. В Германии призыв в армию приостановили в 2011 году. В Исландии в армию не призывают, потому что у страны ее нет.