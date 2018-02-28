«Москва мешает доминировать Вашингтону»

Генерал Джозеф Л. Вотель представил конгрессу США свою оценку обстановки и прогноз дальнейшего развития событий на Ближнем и Среднем Востоке. Вначале офицер сосредоточился на успехах, достигнутых Соединенными Штатами в зоне ответственности СЕНТКОМ.

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По его словам, коалиция под руководством США, а в особенности Силы безопасности Ирака (ISF) и Сирийские демократические силы (SDF), в течение трех последних лет добились значительного прогресса, освободив города Мосул и Ракку — бывшие столицы террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В настоящее время, подчеркивает военачальник, более 98% территории в Ираке и Сирии, раньше занимаемой ИГ, уже не находятся под контролем боевиков.

В Афганистане, полагает Вотель, действия США, поддерживаемые коалицией из тридцати девяти государств, создают условия для повышения боеспособности сил афганской национальной обороны и безопасности (Afghan National Defense and Security Forces, ANDSF). По его мнению, за последнее время ANDSF добились существенного прогресса в борьбе с Талибаном и ликвидации зон «безопасности ИГ». Под контроль правительственных сил Афганистана переходит все больше и больше провинций и волостей страны.

Тем не менее, отметил генерал, проблем в зоне ответственности СЕНТКОМ остается еще очень много.

К таковым военачальник отнес терроризм, непрекращающиеся вооруженные конфликты, огромное число беженцев, экономическую стагнацию, беспредельную коррупцию, социальную нестабильность, угрозы применения ракетно-ядерного оружия, гуманитарные кризисы и сильное влияние на местное население радикальных исламистских идеологий.

По оценкам Вотеля, между двумя ядерными державами региона — Индией и Пакистаном — существует устойчивая напряженность. И это усугубляет нестабильность в регионе. Государства с разрушенной инфраструктурой — Йемен и Сирия — сегодня борются с огромными гуманитарными проблемами.

Израильско-палестинский конфликт в течение многих поколений постоянно находится в точке кипения, отмечает Вотель.

Иран, Россия и Китай все больше и больше конкурируют в этом стратегически важном регионе с Соединенными Штатами и их союзниками, причем практически во всех сферах, включая политическую, военную и экономическую.

По словам генерала, долгие годы вооруженного противостояния в Ираке, Сирии, Афганистане и Йемене вызвали крупномасштабные гуманитарные кризисы, создали приюты для экстремизма, разрушили государственные границы в регионе и создали для Ирана и России возможности для расширения своего влияния в зоне ответственности СЕНТКОМ.

Миллионы беженцев с Ближнего и Среднего Востока устремились в европейские страны. Особенно тяжелая обстановка сложилась в Йемене, где 80% населения страдает от недоедания, значительные районы страны охвачены эпидемией холеры, и этому государству требуется срочная гуманитарная помощь.

Особо беспокоит США Иран. По мнению американцев, Тегеран вытягивает свои щупальца в зоне ответственности СЕНТКОМ, пользуясь своими многочисленными сторонниками и союзниками, включая ливанскую «Хезболлу», действующую во многих странах, и шиитские военизированные формирования в Сирии и Ираке. Кроме этого, Тегеран поддерживает действия хуситов в Йемене.

А это усугубляет гражданскую войну в Йемене, угрожает Саудовской Аравии и ОАЭ, другим странам региона. Более того, расширение гражданской войны Йемена рискует перерасти в региональный конфликт.

По оценкам Вотеля, Иран остается большой угрозой американским интересам. Соревнование между Ираном и Саудовской Аравией за влияние в регионе резко усиливает нестабильность по всему Ближнему Востоку.

Иран также работает через своих агентов влияния в Ираке, Сирии и Ливане, чтобы установить дугу влияния, или «шиитский полумесяц», через весь Ближний Восток. «Поскольку перед нами сегодня стоит много проблем в зоне ответственности СЕНТКОМ, мы частично рассматриваем их сквозь линзу противостояния Ирану и уменьшения пагубного влияния Тегерана», — полагает генерал Вотель.

Но есть у США и более могущественные соперники в регионе.

«Мы должны также конкурировать с Россией и Китаем, поскольку они соперничают за влияние на обстановку на Ближнем и Среднем Востоке», — считает глава СЕНТКОМ.

Россия не дает господствовать

По его мнению, присутствие России в Сирии обозначило Москву как долгосрочного игрока в регионе, и Кремль использует конфликт в этой стране, чтобы испытать перспективное вооружение и военную технику, а также свои тактические новации.

Вотель убежден, что увеличение в регионе количества подразделений и частей российских зенитных ракетных войск угрожает свободному доступу ВВС США в воздушное пространство стран региона и их господству в воздухе.

«Воздушное пространство того или иного государства — элемент государственного суверенитета. А американцы хотят летать на Ближнем Востоке так, как им вздумается, абсолютно не считаясь с государственными границами тех или иных стран, — пояснил «Газете.Ru» экс начальник Главного штаба Войск ПВО генерал-полковник авиации Игорь Мальцев. — Позволить такого мы им не можем. Мы должны защищать своих союзников в регионе.

Что касается развернутых в Сирии зенитных ракетных систем, то они отличаются высокими боевыми характеристиками и совершенно справедливо вызывают опасения у американской стороны».

По мнению Вотеля, на дипломатическом фронте Москва играет роль одновременно поджигателя и пожарного — вначале разжигая конфликт в Сирии между сирийским режимом, отрядами курдской народной самообороны (YPG) и Турцией, а затем выступая в роли арбитра, чтобы разрешить возникшие противоречия.

При этом Россия начала военную операцию в Сирии существенно позже старта гражданского конфликта в этой стране.

По оценке СЕНТКОМ, Москва чинит препятствия дипломатическим инициативам, инициируемым Западом, по политическому урегулированию в Сирии и мирным процессам в Афганистане, пытаясь ограничить возрастающее американское влияние.

Разная дипломатия

Не нравятся Вотелю и инициативы Москвы по мирному урегулированию в Сирии в Астане и Сочи, поскольку это «умаляет санкционированные на международном уровне переговоры в Женеве».

Москва преувеличивает угрозы, связанные с деятельностью террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), считают в СЕНТКОМ, в то же время только силы западной коалиции и афганские силы безопасности активно борются с формированиями ИГ в этой стране. Россия же, продолжает автор доклада, пытается представить присутствие «Исламского государства» в Афганистане как очевидную неудачу США и НАТО.

Россия также пытается развивать многомерные связи с Ираном. Хотя Москва и Тегеран являются историческими конкурентами и у них подчас весьма различные интересы, их объединяет всеобъемлющее желание ограничить американское влияние на Ближнем и Среднем Востоке, если не удалить США из региона совсем.

По словам Вотеля, Россия и Иран пытаются поддерживать «жестокий режим» в Сирии, ограничить американское военное влияние в Ираке и Афганистане и сломать давнее стратегическое партнерство США и Турции.

Вместе с тем противоречия в отношениях Вашингтона и Анкары также назревали на протяжении долгого времени и во многом не связаны с действиями участников, вовлеченных в сирийский конфликт.

Москва и Пекин в борьбе за Азию

В докладе, помимо прочего, Россия обвиняется в существенном влиянии на экономическую и военно-политическую обстановку в Средней Азии, где страны бывшего Советского Союза в значительной мере полагаются на Москву в вопросах экономики и безопасности. По оценке СЕНТКОМ,

это создает дополнительные проблемы для США, поскольку усилия России могли бы ограничить американские обязательства перед странами Центрально-Азиатского стратегического района и предоставить Москве дополнительные рычаги влияния на правительства этих государств.

А между тем силы НАТО, развернутые в Афганистане, существенно зависят от среднеазиатских партнеров в плане логистической поддержки.

Вотель обращает внимание, что с 2014 года Россия существенно увеличила свои евразийские усилия по интеграции стран Центрально-Азиатского стратегического района в общее экономическое и военно-политическое пространство.

По оценкам СЕНТКОМ, Москва намерена подтвердить свое доминирующее влияние в этом важном регионе.

В то же время стремительно наращивающий свою экономическую и военную мощь Китай оспаривает влияние России в сфере экономики и безопасности в государствах Средней Азии. Более того, растущее могущество Пекина создает проблемы и американскому влиянию в этом регионе.

«Китай стремится извлечь выгоду из региональных опасений правительств государств региона», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам эксперта, в Пекине чувствуют, что американское влияние в странах Центрально-Азиатского стратегического района начинает ослабевать. Поэтому Китай существенно увеличивает объем торговых операций, занимается инфраструктурными проектами, оказывает влияние на оборону и политические отношения на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной и Южной Азии.

Китай нацелен на долгосрочный, устойчивый экономический рост, который поддерживает его международное влияние и доступ к энергетическим ресурсам, напоминает Константин Макиенко. Этим целям служит замысел нового «Шелкового пути». На данный момент это единственный широкомасштабный многосторонний проект XXI века. Помимо экономических перспектив, китайские планы по созданию нового «Шелкового пути» могут существенно улучшить военно-политическое положение КНР.

Это сочетание инфраструктурных проектов, в частности, уже предоставляет Китаю доступ к порту Гвадар в Пакистане, который в перспективе резко усилит стратегическое влияние КНР в Индийском океане.

Кроме того, Китай недавно создал военную базу в Джибути, которая позволяет контролировать Баб-Эль-Мандебский пролив.

Сегодня Пекин утверждает, что эти оба порта предназначены для гуманитарных операций и поддержания мира, однако и Гвадар, и база в Джибути позволяют Китаю присутствовать в регионе на постоянной основе

и влиять на стратегически важные мировые торговые водные пути.

Посредники мира на Ближнем Востоке

По словам Макиенко, Китай также стремится увеличить свое экономическое и дипломатическое сотрудничество с Ираном. Отмена некоторых санкций открыла возможность для Ирана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, занимающуюся политическими, экономическими вопросами, а также вопросами безопасности в регионе. Это приведет к дальнейшему укреплению связей между Тегераном и Пекином.

Помимо этого, Китай считает свои отношения со странами Персидского залива очень важными для его текущих экономических потребностей. Эти государства обеспечивают приблизительно одну треть потребностей Китая в нефти, а Катар еще и поставляет в КНР природный газ.

Как и Россия, Китай стремится быть арбитром в регионе, предлагая посредничество между Саудовской Аравией и Ираном. Пекин, по всей видимости, намерен играть главную роль в вопросах предотвращения военных конфликтов в регионе.

По оценке СЕНТКОМ, Северная Корея играет относительно второстепенную роль в зоне ответственности СЕНТКОМ, но ее потенциальный экспорт ракетных и ядерных технологий остается большой проблемой для этого региона.

В течение многих десятилетий КНДР предоставляла сведения по созданию баллистических ракет многим странам Ближнего и Среднего Востока, включая Иран и Сирию.

Пхеньян также экспортирует дешевую рабочую силу в различные ближневосточные страны. Денежные переводы от этих рабочих составляют значительный источник дохода для Северной Кореи. Между тем, Госдепартамент США неоднократно предпринимал усилия, чтобы убедить американских союзников выслать этих рабочих на свою родину, обращает внимание генерал Вотель.

В заключение глава СЕНТКОМ подчеркнул, что США сохранят необходимое военное присутствие в регионе, чтобы защитить Америку от террористических атак, сохранить благоприятное региональное равновесие сил и достигнуть стратегических целей и интересов США, обозначенных в американской национальной стратегии.

Не удержался генерал Вотель и от комплиментов в свой собственный адрес, назвав CEНТКОМ командованием мирового уровня. Военачальник особо подчеркнул, что в настоящее время численность СЕНТКОМ составляет более 90 тыс. солдат, матросов, летчиков, морских пехотинцев, служащих береговой охраны и гражданских лиц, размещенных всюду в сфере ответственности командования.

По его словам, СЕНТКОМ — самое воюющее командование из всех американских структурных единиц подобного рода и готово сделать все, чтобы выполнить поставленные перед ним боевые и оперативные задачи.