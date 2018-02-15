Сирия не важна: для чего Израиль бережет F-35

В начале декабря 2017 года военно-воздушные силы Израиля объявили о так называемой начальной оперативной готовности девяти F-35, поступивших на оснащение ВВС этой страны. Местные жители, проживающие в окрестностях авиабазы «Неватим» на юге Израиля, где дислоцируются новейшие самолеты-невидимки F-35, неоднократно сообщали об интенсивной боевой подготовке самолетов этого типа, пишет Defense News.

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Тем не менее, ни один из боеготовых F-35 так и не принял участие в ракетно-авиационном ударе по иранскому центру управления в центральной Сирии. Отсюда, по данным израильской разведки, осуществлялось управление беспилотными летательными аппаратами Shahed-171 и Shahed-129. Израиль утверждает, что эти беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство еврейского государства.

Более того, новейшие F-35 не получили никакой боевой задачи даже тогда, когда ВВС Израиля нанесли волну ударов по 12 сирийским и иранским объектам в ответ на уничтожение F-16.

Как отметил начальник штаба ВВС Израиля бригадный генерал Томер Бар, эти удары по целям в Сирии стали крупнейшей операцией израильских ВВС против сирийских систем ПВО со времен Первой ливанской войны 1982 года (операции «Мир Галилее»).

Почему F-35 так и не приняли участия в бою

Аналитики не исключают возможности, что дорогостоящие истребители F-35, выполненные по технологии «стелс», действительно, слишком драгоценны для боевого применения в подобных случаях. Или, возможно, израильские ВВС недостаточно уверены в самолете, или сомневаются в уровне летного мастерства пилотов по управлению истребителями 5-го поколения.

Учитывая заявления Сирии и союзнической ей «Хезболлы», что у них припасено для израильских самолетов много неожиданностей, должен ли Тель-Авив рисковать истребителями 5-го поколения, или, может быть, полагают местные эксперты, военно-воздушные силы Израиля решат использовать эти боевые машины в следующий раз.

Официальный ответ на все эти вопросы получен так и не был. Представитель Сил обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус отказался комментировать эту ситуацию.

Неофициально бывшие израильские чиновники Военно-воздушных сил сформировали целый спектр объяснений и догадок, среди которых числятся и недостаточный опыт эксплуатации F-35, и тот факт, что к настоящему времени так и не удалось интегрировать израильские авиационные средства поражения в F-35 и тем более разместить их во внутренних отсеках истребителя 5-го поколения.

Кроме того, они объяснили неприменение F-35 необходимостью держать эти самолеты в стратегическом резерве в случае боевого применения против значительно более сильной системы ПВО гипотетического противника.

Почему Израиль потерял F-16

Однако практически все в Израиле признали (в основном на условиях анонимности и из-за продолжающегося расследования утраты F-16), что военно-воздушные силы страны неверно оценили обстановку. Они не ожидали столь действенного ответа со стороны ПВО Сирии.

По израильским самолетам открыл огонь ветеран SA-5 (С-200ВЭ) — зенитная ракетная система дальнего действия еще советских времен. Эти ЗРС поставлялись в Сирию в первой половине 1980-х годов. По состоянию на 2016 год на вооружении ПВО Сирии находились две группы зенитных ракетных дивизионов С-200ВЭ.

Кроме того, участие в боевой стрельбе принял сравнительно свежий ЗРК SA-17 («Бук-М1-2», 9K37M1-2, или по классификации МО США и НАТО — Grizzly) — зенитный ракетный комплекс средней дальности.

В настоящее время неизвестно, какой именно комплекс внес наибольший вклад в поражение F-16, но факт остается фактом — Израиль не только потерял свою первую боевую машину за 36 лет, но и был нанесен серьезный удар по имиджу непобедимой израильской авиации.

«Это первая достоверная потеря боевого самолета ВВС Израиля от огня ПВО противника с 20 ноября 1983 года, когда израильский истребитель IAI Kfir C.2 был сбит зенитным артиллерийским огнем палестинских сил над Ливаном», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам эксперта, для ПВО Сирии это, видимо, первый подтвержденный сбитый израильский боевой самолет с 24 июля 1982 года, когда сирийские зенитные ракетные системы (предположительно, ЗРК 2К12 «Квадрат») сбили над долиной Бекаа в Ливане самолет McDonnell F-4 Phantom II ВВС Израиля.

Израильский SPICE

Создан опасный прецедент, поэтому многие в Израиле задаются вопросом, а где был в это время F-35? «В то же время специалисты были уверены, что в том ударе истребители F-16 без проблем вернутся после выполнения боевого задания на аэродромы вылета, как это было много раз прежде», — заявил отставной генерал-майор военно-воздушных сил Израиля.

Другой бывший чиновник ВВС предположил, что вооружение, которое Израиль использовал в ударе по аэродрому Т-4 в центральной Сирии, еще не было интегрировано во внутренний отсек истребителя F-35. «Если его подвесить на подкрыльевых пилонах F-35, то истребитель 5-го поколения потерял бы одно из своих самых главных качеств — малую радиолокационную заметность», — уверен он.

Силы обороны Израиля официально отказались назвать, какое управляемое ракетное оружие использовалось в первоначальном ударе по иранскому центру командования и управления, но во многих источниках было указано, что на этот раз был применен комплект высокоточного оружия SPICE (Smart, Precise Impact, Cost-Effective — интеллектуальный, точного воздействия, экономичный).

«Израильская компания Rafael Advanced Defence Systems начала работу над высокоточным вооружением класса «воздух-земля» еще в начале 1960-х годов», — пояснил «Газете.Ru» Константин Макиенко.

Первый комплект для высокоточного наведения обычных бомб компания Rafael разработала в 1990-е годы, напоминает эксперт, и именно это семейство получило обозначение SPICE.

Семейство SPICE включает автономные средства поражения «воздух-земля», применяемые вне досягаемости средств поражения, способные уничтожать цели с высокой точностью даже при массированном бомбовом ударе по площадям.

В комплектах SPICE используются современные методики навигации, наведения и самонаведения с целью достижения точного и эффективного уничтожения особо важных целей противника с круговым вероятным отклонением (КВО) всего три метра.

SPICE может работать в любое время суток и при любой погоде, они прошли проверку в боевых условиях и стоят на вооружении израильских ВВС и нескольких зарубежных заказчиков.

Первым был разработан комплект SPICE-2000, предназначенный для универсальных и бетонобойных 900-кг бомб, в частности, Мк84, RAP-2000 и BLU-109. SPICE-2000 имеет дальность действия 60 км. Следующим был разработан комплект SPICE-1000, который устанавливается на универсальные и бетонобойные бомбы массой 1000 фунтов (454 кг), например, Мк83 и RAP-1000.

SPICE-1000 обеспечивает дальность действия 100 км. Израильские ВВС получили на вооружение их в конце 2016 года.

Решили не рисковать

Что касается боевого применения F-35, то высказывалась и такая версия, что Вашингтон, возможно, препятствовал или даже наложил вето на использование Израилем F-35 из-за озабоченности, что российские и иранские специалисты в Сирии могли в первую очередь собрать информацию о радиолокационном портрете этого истребителя. Однако не все разделяют эту точку зрения.

«Это было бы очень маловероятно и создало бы опасный прецедент, — сказал бывший американский посол в Израиле. — Если эти самолеты поставлены Израилю, то они полностью принадлежат этому государству и эксплуатируются в полном объеме израильтянами».

Бригадный генерал ВВС Израиля в отставке Абрахам Ассаель, генеральный директор Института Фишера и Воздушно-космических стратегических исследований, оказался единственным чиновником, который согласился дать оценку случившемуся от своего имени.

По словам бывшего летчика-истребителя, у военно-воздушных сил Израиля не было причин рискнуть подобным «стратегическим активом» как F-35 против незначительной по важности цели даже с оперативной точки зрения.

Абрахам Ассаель обратил внимание на небольшое количество F-35, находящихся на оснащении ВВС Израиля, на пока еще скудный опыт работы, накопленный в процессе эксплуатации этого самолета. Генерал посчитал эти причины основными, по которым F-35 так и не принял участие в ударе по сирийским и иранским объектам 10 февраля 2018 года.

«Если бы руководители ВВС Израиля думали, что эти цели так стратегически важны, я уверен, что они рассмотрели бы возможность применения F-35 против подобных объектов. Но на практике этого не произошло. Цели оказались не так важны. Да и зачем рисковать самолетами F-35 в самом начале их эксплуатации в ВВС Израиля», — пояснил бригадный генерал.