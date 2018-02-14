Солдаты без имен: законопроект о ЧВК ушел в кабмин

Законопроект о регулировании деятельности частных военных компаний (ЧВК) направлен правительству для получения отзыва. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов, отметив, что тема законодательного урегулирования деятельности ЧВК обрела актуальность.

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«Это как раз и говорит о том, что актуальность, которую обозначил министр иностранных дел [России Сергей] Лавров про частные военные компании, требует государственного подхода, рассмотрения, потому что это уже является реальностью», — цитирует «Интерфакс» заявление Шаманова.

По его мнению, вернуться к теме законодательного регулирования деятельности ЧВК необходимо, «чтобы не гадать, а как там и чего там».

«Но что касается жизни и здоровья наших граждан, государство должно влиять самым непосредственным образом», — сказал он.

«Мы детально работаем, буквально вчера на рабочей группе экспертного совета рассматривали вопрос и порядок, как мы будем собирать экспертов для оценки всего наработанного по этой тематике», — добавил глава профильного комитета Госдумы.

Зачем нужен законопроект

О том, что на рассмотрение Госдумы планируется вынести законопроект о легализации ЧВК, в середине января заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Как рассказал справедливорос, закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии и защите различных объектов, в том числе газовых и нефтяных месторождений, а также железных дорог.

В документе будет прописано само понятие ЧВК, а также задачи таких организаций, виды их работ и услуг. По словам Емельянова, законопроект содержит в себе социальные гарантии для россиян, работающих в ЧВК на территории России и других стран.

Законопроект также предполагает и ряд ограничительных мер для ЧВК. Как ожидается, таким организациям

запретят нарушать суверенитет государств и изменять их границы, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, а также разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.

Деятельность ЧВК должна регулироваться профильными ведомствами, считает депутат.

По словам Емельянова, внести в Госдуму соответствующий законопроект депутатов подтолкнули слова Лаврова. 15 января министр заявил о необходимости правовой защиты для тех, кто работает в ЧВК, отметив, что практика создания таких компаний «распространяется со стороны многих государств мира».

Что конкретно даст подобный закон

В международном праве вокруг деятельности ЧВК образовалась «серая зона»: они не подпадают под действие Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года, а регулирующие деятельность ЧВК «Документ Монтре» 2008 года (Россия его не подписала) и Международный кодекс поведения частных военных компаний 2010 года носят лишь рекомендательный характер.

На территории России деятельность ЧВК не регламентируется, хотя формально в российском Уголовном кодексе содержится статья о наемничестве (ст.359 УК РФ). Законопроекты о легализации ЧВК вносились в Госдуму дважды — в 2014 и 2016 годах, — однако так и не были приняты.

«Привлечение ЧВК для участия в вооруженном конфликте за пределами РФ позволяет «не бросать тень» на то, что государство отстаивает какие-то свои интересы,

— считает председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин. — Если ЧВК эффективно решает поставленные боевые задачи, то это даже лучше, чем военнослужащие. Где-то лучше, чтобы военнослужащие не участвовали, а участвовали ЧВК».

По мнению эксперта,

идея легализации деятельности ЧВК в России — шаг позитивный, поскольку люди, работающие в таких организациях переходят в правовое поле.

«Сейчас они мало того, что рискуют своей жизнью, они еще и рискуют своей свободой, потому что, не находясь в правовом поле, они могут попасть под ответственность, в том числе и на территории РФ», — говорит он.

«Во-вторых, любая военная деятельность должна быть регламентирована, проверяться какими-то контролирующими организациями. Есть лицензирующий орган, который может провести проверку соблюдения этих лицензионных требований, в которые также может входить охрана здоровья, охрана жизни, осуществление гарантий в отношении тех граждан, которые являются наемными работниками», — резюмировал Тригнин.