Новые игрушки Минобороны: на что способна противоракета А-135 ПРС-1М

На этой неделе российские военные провели успешные испытания новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Они прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Противоракета успешно поразила условную цель.



Это уже второй пуск обновленной атмосферной высокоскоростной противоракеты ближнего эшелона системы ПРО А-135 ПРС-1М. Предыдущий состоялся 23 ноября 2017 года.



Практически все противоракеты 53Т6 (или ПРС-1М) к системе ПРО А-135 изготовлены еще во времена СССР.

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Однако рано или поздно у этих изделий закончатся сроки эксплуатации, в связи с чем было принято решение о возобновлении серийного производства противоракет этого типа, но уже на совершенно новой основе.



Как ранее писала «Газета.Ru», c 2010 года концерном ВКО «Алмаз-Антей» для начала было возобновлено производство твердотопливных ракетных двигателей для противоракет 53Т6. 20 декабря 2011 года осуществлен первый запуск ПРС-1М с новым двигателем. Затем кооперация соисполнителей концерна приступила к возобновлению серийного производства противоракет в целом.



23 ноября 2017 года с площадки № 35 взлетело совершенно новое изделие. По внешнему виду это противоракета 53Т6 предыдущей версии, чей корпус выполнен из высокопрочных сталей с использованием намотки из композиционных материалов с коническими зарядами твердого топлива специфической формы. Ракета имеет отделяемую управляемую боевую часть с газодинамическими рулевыми двигателями.

Фоторепортаж: Минобороны испытало новую противоракету __is_photorep_included11646553: 1





Теперь же на противоракете установлены новые двигатель, бортовая аппаратура на современной электронно-компонентной базе, конструкционные материалы.

Отсюда и вытекают расширенные боевые возможности этого изделия.



Обновленная противоракета стала развивать еще большую скорость. 53Т6 и в прежние времена летела в несколько раз быстрее пули и набирала за считанные секунды скорость более 3 км/сек., являясь самой скоростной ракетой в мире. В модернизированном же варианте ее скорость приблизилась уже к 4 км/сек.



Значительно возросли располагаемые перегрузки изделия. Если раньше они превышали 200 g, то теперь они вплотную подобрались к 300 g (для примера — ракета ЗРК С-75 выдерживала всего 8 g, зенитные управляемые ракеты современных систем «держат», как правило, не больше 30 g). И при таких перегрузках бортовая аппаратура противоракеты ПРС-1М сохраняет свою работоспособность.

У нового изделия практически в полтора раза возросла зона поражения по высоте и дальности. Теперь перехват боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет противника уверенно осуществляется на высоте значительно более 50 км.

Однако распространенные после пуска 12 февраля 2018 года некоторыми источниками сведения, согласно которым «новая система ПРО разгонит вражеские ракеты, как стаю комаров» является весьма большим преувеличением.

Даже модернизированный вариант А-135 имеет вполне конкретные боевые возможности и принципиально не предназначен для отражения массированного ракетно-ядерного удара.



Также не имеют отношения к реальности и данные, что модернизированную ракету ПРС-1М испытывали бросковыми испытаниями в Плесецке. На 1-м ГИК для этого нет ни развернутого многоканального стрельбового комплекса, ни шахтных пусковых установок, ни измерительного комплекса.



И, наконец, в модернизированном варианте системы ПРО А-135 нет никаких «новых принципов», на которые указывали отдельные источники. В «Амуре» реализован классический дуэльный принцип построения системы противоракетной обороны.



Противоракета ПРС-1М — это атмосферная высокоскоростная противоракета ближнего эшелона системы ПРО А-135. В июле 1979 года на площадке № 35 был произведен первый бросковый пуск противоракеты ближнего перехвата ПРС-1.

Первый пуск ракеты 53Т6 в замкнутом контуре управления состоялся в июле 1981 года, а уже 18 июня 1982 года две противоракеты, стартовавшие с площадки № 35, осуществили перехват баллистических ракет РСД-10 (пуск произведен с полигона Капустин Яр) и баллистической ракеты Р-29, запущенной с ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота. 17 февраля 1995 года система ПРО А-135 принята на вооружение ВС России.