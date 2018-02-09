Война на Синае: Египет бросил в бой все силы

Египет начал масштабную операцию против исламистских боевиков на Синайском полуострове. Операция охватывает значительную часть полуострова, а также территории Дельты Нила и Западной пустыни, рассказал агентству Reuters представитель египетской армии. По его словам, в антитеррористической операции будут участвовать военно-воздушные силы Египта, сухопутные войска, а также флот и полиция.

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«Вооруженные силы призывают египетский народ во всех уголках страны тесно сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы противостоять терроризму и искоренить его, а также немедленно сообщать о любых подозрительных элементах, которые могут угрожать безопасности и стабильности страны», — заявил в эфире египетского государственного телевидения полковник армии страны Тамер ар-Рифай.

Местные жители рассказали, что видели, как военные самолеты пролетали Суэцкий канал и граничащий с Северным Синаем город Исмаилия. Жители Сектора Газа также заявили, что слышали звуки взрывов, доносившиеся с территории Египта.

Как пояснил Reuters источник в службах безопасности Египта, завершить операцию планируется уже к концу февраля.

«Цель состоит в том, чтобы объявить Северный Синай провинцией, свободной от терроризма, уже к концу февраля», — сказал он.

Операция, планировавшаяся в течение некоторого времени, является беспрецедентной по своим масштабам, в ней участвуют тысячи человек, рассказал собеседник агентства, не раскрыв других подробностей.

Как рассказали в армии Египта, на данные момент военные уже атаковали боевые укрытия исламистов на севере и в центральной части Синая, а египетский флот отрезал им линии снабжения в море. В административном центре провинции Северный Синай — городе эль-Ариш — были усилены меры безопасности: увеличено патрулирование улиц и проверки подозрительных лиц. По словам местных жителей, в некоторых школах города 8 февраля были проведены учебные эвакуации.

Антитеррористическая операция на Синае началась чуть более чем за месяц перед выборами в Египте, которые пройдут 26-28 марта. Как ожидается, нынешний президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси по их итогам переизберется на новый срок.

Обострение конфликта

Ас-Сиси дал военным приказ победить боевиков на Синайском полуострове еще 29 ноября 2017 года, после нападения на мечеть в населенном пункте Рауда в 40 км от города эль-Ариш. 24 ноября в мечети произошел взрыв, после которого боевики открыли огонь по выбегающим из нее людям.

Жертвами атаки стали более 300 человек, она стала самой смертоносной в истории современного Египта.

Вооруженный конфликт между исламистами и правительственными силами на Синайском полуострове начался после революции в Египте в 2011 году. Тогда салафиты, сбежавшие из египетских тюрем во время беспорядков в стране или выпущенные на свободу по амнистии, начали активно создавать на полуострове новые ячейки проалькаидовского толка («Аль-Каида» — террористическая организация, запрещена в России). На полуостров также отправились исламисты из Ливии, Йемена, Сомали и Алжира.

С начала 2011 года в Северном Синае проводились многочисленные спецоперации с участием армии и служб безопасности, в результате которых несколько сотен боевиков были задержаны или убиты, а их подземные тоннели — разрушены. В августе 2011 года в в этом районе началась военная операция «Орел», целью которой была борьба с террористами. В регион вошли два дополнительных подразделения египетских вооруженных сил и бронемашины, также в операции участвовали боевые вертолеты.

Согласно мирному договору между Египтом и Израилем 1979 года, Синайский полуостров является демилитаризованной зоной, однако израильские власти де-факто одобрили частичную ремилитаризацию полуострова для проведения антитеррористической операции.

Спустя год правительственные силы Египта начали вторую военную операцию против террористов в регионе, которая получила название «Синай». Она была начата после нападения боевиков на КПП возле египетско-израильской границы 5 августа, жертвами которого стали около 20 египетских военных. Одной из главных целей операции была горная местность в 60 км от Эль-Ариша, где располагались базы и запасы оружия боевиков. По точкам дислокации террористов наносились воздушные удары, было разрушено несколько подземных тоннелей, соединявших Египет с палестинским сектором Газа.

В 2013 году на фоне политического кризиса в Египте на Синае снова обострилась обстановка. В конце июля 2013 года началась 48-часовая операция «Буря в пустыне», в рамках которой были перекрыты все дороги, соединяющие полуостров с материковой частью страны.

С 2014 года, после того как ас-Сиси объявил о начале кампании «войны с терроризмом», масштабные операции на Синайском полуострове египетские силы проводят регулярно.

Так, в 2015 году египетские военные начали операцию «Право мученика», которая была направлена против боевиков группировки «Вилаят Синай», присягнувшей на верность запрещенному в России «Исламскому государству».

По данным египетской Al-Ahram, в операции участвовали армейский спецназ и полиция, были задействованы бронетехника, боевая авиация и артиллерия.

Египет пытался бороться с исламистами на Синайском полуострове с помощью военного вмешательства, однако за годы борьбы рост терроризма в регионе остановить так и не удалось, и синайская проблема до сих пор остается одной из главных проблем Египта. Предположительно, именно боевики «Вилаята Синай» причастны к авиакатастрофе российского лайнера Airbus 321 над Синаем, в результате которой погибли 224 человека.