«Выдвинуты абсурдные обвинения в адрес Пекина»

Китай вслед за Россией раскритиковал новую доктрину США, в которой — по утверждению Пекина — дана весьма преувеличенная оценка китайскому ядерному потенциалу, который, к тому же, назван угрозой, передает РИА «Новости».

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«Минобороны США опубликовало ядерную доктрину страны, в которой выдвинуты абсурдные предположения о планах развития Китая, преувеличена угроза ядерных сил КНР, мы решительно возражаем против этого», — заявили в Минобороны КНР.

В сообщении подчеркивается, что «Китай твердо придерживается мирного пути развития и оборонительного характера государственной политики,

строго соблюдает свои обязательства по реализации принципа никогда и ни при каких условиях не применять ядерное оружие первым, а также никогда не использовать или угрожать применением ядерного оружия в отношении государств, не обладающих ядерным потенциалом, и свободных от ядерного оружия зон», сообщает RT.

Новая ядерная доктрина США была опубликована администрацией американского лидера Дональда Трампа в пятницу 2 февраля. В ней говорится, что Россия может первой применить ядерный удар, «ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России».

Пентагон считает, что российской стороне нужно «понять, что применение ядерного оружия первым, каким бы ограниченным оно ни было, не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта и вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы».

Помимо этого, в документе отмечается, что Россия имеет превосходство над США и союзниками в области ядерного вооружения и продолжает модернизировать свои арсеналы. К слову, помимо России, в новой ядерной доктрине США главными потенциальными угрозами названы Китай, Иран и КНДР. Также, согласно документу, Пентагон намерен направить усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности, а также модернизировать «ядерную триаду».

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя доктрину, сказал, что она огорчает его «как человека, работающего над российско-американскими отношениями». По словам дипломата, разговоры о российской угрозе ведутся для оправдания роста военных расходов.

«Для оправдания наращивания ядерного потенциала американцы опять нашли «страшилку» в лице России. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие триллионы долларов за этим стоят», — заявил дипломат.

Вскоре в официальном коммюнике МИД России указал, что свое масштабное наращивание ядерных вооружений США объясняет возрастанием роли ядерного оружия в российских доктринальных установках.

«Все это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Военная доктрина РФ четко ограничивает возможность использования ядерного оружия двумя, прямо скажем, гипотетическими сугубо оборонительными сценариями: только в ответ на агрессию против России и (или) наших союзников с использованием ядерного и других видов оружия массового поражения, а также — это второй сценарий — с использованием обычного оружия, но только тогда, когда под угрозу было бы поставлено само существование нашего государства», — сообщили в МИД.

Там добавили, что готовность США к применению ядерного оружия с тем, чтобы Россия не сделала это первой, подвергает сомнению право Москвы на самооборону при парировании агрессии в критических ситуациях.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов также назвал ложью положения ядерной доктрины США о том, что Россия может первой нанести ядерный удар.

«Это ложь. У нас в наших документах, в военной доктрине такого нет и никогда не было», — сказал парламентарий.

Он отметил, что несколько месяцев назад в США предлагали законодательно проработать возможность нанесения превентивного удара, сообщает ФАН.

«Они сами провоцируют всех и потом пытаются свалить с больной головы на здоровую», — добавил депутат.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, заявил, что новая ядерная доктрина США допускает повторение событий в Хиросиме и Нагасаки.

«Весь мир помнит Хиросиму и Нагасаки. Американская ядерная доктрина не накладывает табу на повторение подобного, и это беспокоит больше всего», — сказал сенатор.

Он отметил, что публикация документа усиливает конфронтационную составляющую внешней политики США.

«Уже не первый раз в истории США делают крайне опасную и не имеющую никаких реальных перспектив ставку на слом стратегического равновесия сил в мире в свою пользу», — добавил Клинцевич.