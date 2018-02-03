Удар возмездия: Россия расквиталась с сирийскими боевиками

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по району села Масеран в провинции Идлиб, где был ранее 3 февраля сбит российский самолет-штурмовик Су-25. Как сообщает Министерство обороны России, в результате удара возмездия было ликвидировано более трех десятков террористов из рядов так называемой «умеренной оппозиции».

Реклама

По информации ведомства, удар боевиков по Су-25 был нанесен из района, подконтрольного террористической группировке «Джебхан ан-Нусра» (также известна как «Джабхат Фатх аш-Шам», запрещена в РФ — «Газета.Ru»).

Днем 3 февраля телеграм-канал Directorate 4, занимающийся освещением деятельности исламских террористов, сообщил, что самолет-штурмовик ВКС России Су-25 перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что Су-25 был сбит выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». В сети было опубликовано видео с дымящимся самолетом и катапультирующимся пилотом.

Летчик успел сообщить о катапультировании, но был убит в бою с террористами на земле. Минобороны подтверждает его гибель.

На видеозаписи видно, что у штурмовика Су-25 объят огнем правый двигатель. После попадания пилот принял решение покинуть машину. Инцидент произошел в районе села Масеран, расположенного в 15 км на юг от города Серакаб.

Видео со съемками горящего российского самолета сопровождается продолжительными и множественными выкриками «Аллах акбар» и автоматными очередями.

Фоторепортаж: В Сирии сбит российский штурмовик Су-25 __is_photorep_included11635867: 1

Было опубликовано еще одно видео — уже с места падения Су-25. На кадрах видно, что самолет пробороздил носом землю. Один из боевиков, выкрикивая такбир, начал прыгать на звезде ВКС России, нанесенной на крыло самолета. Также появились фотографии, на которых предположительно запечатлено тело убитого российского пилота, и фото его табельного оружия — пистолета Стечкина (АПС).

Один из трех магазинов АПС полностью опустошен, два других заполнены лишь наполовину — это косвенно подтверждает, что пилот погиб в бою, отстреливаясь от боевиков.

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что российский Су-25 мог быть сбит в ходе облета зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии «в провокационных целях».

«В Идлибе больше тысячи представителей американских инструкторов, и исключать, что это могли в провокационных целях сделать, нельзя», — заявил Шаманов.

Стоит отметить, что в четверг, 1 февраля, в восточном Идлибе боевики пытались сбить еще один российский Су-25, однако пилоту удалось уклониться и уйти из зоны обстрела.

Штурмовик ВКС России был обстрелян боевиками исламистской группировки «Джейш аль-Наср».

Су-25 выполнял миссию на востоке Идлиба. Как видно на опубликованной видеозаписи, террористы открывают огонь по самолету, предположительно, из зенитных пушечных орудий, однако пилоту удается уклониться от обстрела и покинуть район. По данным Al-Masdar News, штурмовики Су-25 ВКС РФ, предназначающиеся для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, зачастую попадают под обстрел боевиками с земли, и обычно им помогает уйти хорошее бронирование и обшивка.

3 января два пилота российских ВКС погибли в результате падения ударного вертолета Ми-24 «Крокодил» в Сирии. Авария произошла по причине технической неисправности. Вертолет выполнял перелет на аэродром Хама, но упал, не долетев 15 километров до места назначения. В Минобороны отметили, что никакого огневого воздействия на вертолет не было зафиксировано, его не обстреливали ни с земли, ни с воздуха. При этом один из членов экипажа выжил при падении воздушного судна. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим.

В середине осени прошлого года произошла еще одна трагедия с участием российского военного самолета. Два пилота фронтового бомбардировщика Су-24 не успели катапультироваться и погибли после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим.